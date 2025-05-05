«Навколо багато ідейних людей, і дати їм шанс на розвиток – для нас головне», – Влада Недак, засновниця БФ «Жіночі можливості в Україні»

У 2022 році росіяни зруйнували майстерню з пошиття одягу – бізнес, який Валерія Лісіца понад три роки розвивала в Маріуполі, згорів і склад тканин. «Я втратила все минуле життя, маму, ледь вдалося витягнути брата з полону. Родина завжди була тією скелею, що тримала мене, а тепер ця скеля я», – ділиться вона. Переїхавши до Дніпра, Валерія повернулася до справи життя – створення одягу. «Сторінка в Instagram і клієнти, які не дали здатися, – єдине, що в мене залишилося після переїзду». Відновити виробництво, придбавши нову промислову швейну машину, розкрійний стіл і принтер, Валерії допомогли у фонді «Жіночі можливості в Україні»

У 2022 році фонд заснувала Влада Недак, яка вже понад 25 років опікується правами жінок, їхнім розвитком і самореалізацією. Попри те, що фонд знаходиться у Кривому Розі, він підтримує жінок по всій Україні, особливо в прифронтових містах. За три роки загальна сума підтримки, яку надав фонд, перевищила 50 млн грн. В інтервʼю Forbes BrandVoice Влада Недак розповіла про основні напрями допомоги фонду та його ключові досягнення.

Про Владу Недак, засновницю БФ «Жіночі можливості в Україні» Закінчила магістратуру Криворізького педагогічного університету, факультет іноземних мов. Також є випускницею Європейського інституту єврейських досліджень у м. Стокгольмі та Львівської бізнес-школи при Українському католицькому університеті. До всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проект Кешер» долучилась у 1998 році, взявши участь у першому семінарі для молодих лідерок. З того часу Влада активно допомагала в розбудові місцевої єврейської громади, обіймаючи різні посади в цій громадській організації. З 2020 року Влада очолює «Проект Кешер» як виконавча директорка. Організовує та проводить семінари «Мами та Доньки», «Жіноче лідерство», «Протидія насильству» та інші. У 2022 році заснувала БФ «Жіночі можливості в Україні», який розвиває освітні та гуманітарні проєкти, а також надає гранти підприємницям у понад 10 сферах бізнесу. Читати більше Згорнути

Підтримка жіночого підприємництва

Чи можна сказати, що війна стала каталізатором створення БФ «Жіночі можливості в Україні»?

З одного боку, це справді була швидка реакція робити гуманітарні проєкти після початку повномасштабного вторгнення. А з іншого – про фонд я думала останні кілька років, це була одна із моїх ідей під час навчання у Львівській бізнес-школі. Розпочинали ми з роздачі продуктових наборів, організовували евакуаційні автобуси з Харківщини, але бачили, що цього недостатньо. Не вистачало якоїсь сталої ідеї – такої, щоб дала жінці опору протриматися не сьогодні-завтра, а пів року і довше. Врешті ми наважилися на пілотний проєкт: допомогли жінці-переселенці з Донбасу побудувати бізнес з організації пральні на території гуртожитку – придбали їй пральну машину. Справи у цієї підприємниці пішли вгору, і ми зрозуміли: ідея працює. Започаткувавши фонд, одразу вирішили давати не гроші, а закуповувати необхідне обладнання. Вже у листопаді 2022 року ми провели перший всеукраїнський конкурс щодо надання грантів підприємницям і отримали понад сотню заявок.

За яким принципом обирали переможниць?

Суто за анкетою було складно скласти уявлення, чи вартує ідея грошей, але коли я відкривала мотиваційний лист, то емоції переповнювали. Я читала і захоплювалась, як жінки, які втратили все, знову знаходили сили для життя. Якщо спершу ми думали підтримати десь п’ять-сім проєктів, то після першого конкурсу відібрали аж 37 заявок: хтось мріяв відкрити масажний кабінет, хтось шив брендовані худі, а хтось організовував дитячі ігрові простори. Особливо мені запамʼяталася жінка з Миколаєва, якій 63 роки. Вона займається технічним інжиніринговим обстеженням будівель і споруд, здійснює оцінку будинків, що зазнали пошкоджень від російських ударів. Сьогодні її справа як ніколи затребувана, вона їздить у відрядження по всій Україні. Ми надали грантові кошти на придбання комп’ютера з підтримкою AutoCAD, Revit, 3dsMax і необхідних обчислювальних програм.

Які суми грантів надає фонд?

Спочатку сума гранта становила від 25 000 грн, зараз максимальний розмір сягає 150 000 грн. Всього за два роки ми провели шість конкурсів на надання грантів у різних областях України. Зараз опрацьовуємо сьомий – Житомирську і Чернігівську області. У його межах отримали 60 заявок, а у найближчих планах – запуск конкурсу мінігрантів у Львівській області.

Влада Недак, засновниця БФ «Жіночі можливості в Україні». Фото надано БФ «Жіночі можливості в Україні»

Гуманітарні та освітні проєкти

Які гуманітарні проєкти підтримує фонд?

Під час блекаутів ми придбали та передали понад 160 генераторів школам і медичним установам. Окремо провели три хвилі конкурсу «Підживлюємо бізнес», де розігрували гранти на закупівлю генератора та EcoFlow для малого жіночого бізнесу.

Якщо перші заявки ми приймали через соціальні мережі – Instagram і Facebook, то згодом запрацювало сарафанне радіо. Люди просто «стукались» до нас в електронну пошту і запитували, наприклад, чи допомагаємо ми вагітним. Одного разу нам написала вагітна жінка зі складною історією, яка була б рада будь-якій допомозі. Так у нас зʼявилися бебі-бокси, що здебільшого сформовані з продукції українських виробників, на суму майже 3000 грн кожен. А якось написала жінка із Запоріжжя, у якої мама мала важкий ступінь деменції. Вона не могла її залишити і йти кудись працювати. Але ця жінка – художниця, тож маючи ноутбук, вона могла б шукати замовників онлайн. Попри те, що ця історія не підпадала під жодну з наших програм, ми купили їй ноутбук – нам хотілося, щоб вона відчула: добро існує.

Ми також надаємо тревел-гранти, тобто оплачуємо дорогу та проживання жінкам на освітні програми або курси. Наприклад, ми оплатили львівʼянці поїздку в Дубаї, де вона провела майстер-клас – зробила унікальну операцію на очах жінці, яка отримала поранення внаслідок російських обстрілів. За 2024 рік фонд забезпечив для 14 українок відвідування міжнародних подій у дев’яти країнах світу.

У цьому році ви запустили освітньо-грантовий проєкт FemAgro. Чого навчаються жінки?

Ми навчаємо їх аграрної справи, зокрема облаштовувати теплиці та вирощувати у них овочі чи квіти. Працюємо також із мисленням – формуємо у них підприємницьку візію, вчимо думати бізнесовими категоріями, планувати, масштабуватися, будувати маркетингові стратегії, шукати партнерів. Зараз на курсі навчається 86 жінок із трьох областей – Дніпропетровської, Вінницької та Черкаської. Після навчання підприємниці захищатимуть проєкти й 15 із них отримають грант на 150 000 грн на влаштування теплиці. Але одна справа – дати грант на закупівлю теплиці, а інша – зібрати її. На це також потрібні гроші. В Україні є великі компанії, які цим займаються, і ми вже ведемо з ними переговори щодо збору теплиць для наших переможниць.

Щодо наповнення курсу, то тут ми теж намагаємося дати практичні рекомендації, щоб потім жінкам було легше реалізовувати продукцію. Зокрема, говоримо про принцип простежуваності. Це відстеження історії продукту на всіх етапах його створення – від вирощування чи виробництва до потрапляння до споживача. Перейшовши за QR-кодом на етикетці, можна отримати детальну інформацію про регіон походження продукту, методи вирощування та навіть про людей, які брали участь у його створенні. Такий підхід відповідає європейським стандартам, він забезпечує прозорість і підвищує довіру споживачів.

На які цінності спирається фонд «Жіночі можливості»?

Правильні цінності мені прищепив мій дідусь. Я бачила, як він однаково приязно ставився до всіх людей, не звертаючи уваги на їхні ранги і статус. Навколо багато ідейних людей, і дати їм шанс на розвиток – для нас головне. Ще один принцип, яким ми керуємось у фонді, називається «Кола по воді». Це така єврейська історія, коли отримавши допомогу, людина має продовжити добру справу – грошима або увагою. На двох останніх конкурсах ми запитували жінок, чи готові вони 10% своїх виробів чи послуг віддавати на благодійність, і жодного разу не отримали відмови. Наприклад, одна наша грантерка підтримує випускниць шкіл із малозабезпечених сімей, які часто не можуть дозволити собі святкове вбрання для шкільного випускного вечора. Вона дарує їм не лише сукню, а й відчуття впевненості в собі, що є важливим для розвитку особистості. Інша грантерка разом із платформою mamaplantatree висадила 50 дерев, що стало символом розмінування українських земель.

Про «Проект Кешер в Україні»

Яка місія всеукраїнської організації «Проект Кешер в Україні»? Які соціальні ініціативи ви впровадили?

Цей проєкт підтримує сучасну єврейську громаду через жіноче лідерство – в нашій мережі 500 жінок в Україні та поза межами країни. Ми прагнемо зберегти єврейські традиції, формуємо сучасну єврейську громаду, де є місце для реалізації і жінок, і чоловіків. «Проект Кешер» працює за трьома основними напрямами: неформальна єврейська освіта, підтримка жінок і розвиток спільноти. Ми втілюємо в життя багато ініціатив для жінок. Наприклад, «Мама для мами» – проєкт, де ментор-мама протягом першого року життя дитини підтримує молоду маму. Це не поради у дусі «я знаю, як краще», а радше відверті душевні розмови про будь-що. Проєкт діє в Україні вже дев’ять років. Не можу не розказати, що нещодавно під час ворожої атаки в Дніпрі одна із наших менторок, Ольга Семіренко, загинула – в її будинок влучив «Шахед». Для всіх нас це було важке потрясіння.

Ми об’єднуємо жінок на різних етапах життя – і зовсім молодих дівчат, і жінок старшого віку. Наприклад, ключова мета нашого проєкту «Не на паузі» – зняти суспільну стигму з поняття «менопауза» та допомогти жінкам комфортно проживати зміни, адже наше суспільство все ще сповнене упереджень і стереотипів навколо цієї теми. Ми подумали, що досить жінкам переживати цей період наодинці із самою собою, і залучаємо експертів, надаємо жінкам емоційну та психологічну підтримку.

Організація має й освітню мету – ми перекладаємо єврейські першоджерела українською мовою. Рік тому, до Песаха, ми видали друком Гаґаду «За нашу свободу», яка створена з повагою до традицій українських євреїв. У ній зібрано багато фактів про святкування Песаха в нашій країні в різні періоди та про те, як єврейська традиція поверталася в Україну після десятиліть радянського рабства. Збірка також містить цитати видатних українських євреїв минулого та сучасних українських громадських діячів, митців і поетів.

Які ще проєкти ви плануєте втілити в життя найближчим часом?

Вважаю, що окремої уваги заслуговують наші точкові проєкти, спрямовані на конкретні потреби, як-от «Дитяча ментальна аптечка». Такий спеціальний набір придумала американка, яка допомагала хворим на рак дітям. Попри назву, аптечка – це не ліки, а кілька предметів, які мають допомогти дитині впоратися зі страхом, гнівом, тривожністю. До набору входять пальчикові ляльки у формі тварин, пляшка з мильними бульбашками, мʼячик для стискання в долонях, кольорові олівці тощо. Працюючи з цими наборами разом із дорослими, діти вчаться опрацьовувати негативні емоції, проживати їх легше. Я щиро вірю в цей проєкт, і хоча ми вже реалізовували його в окремих громадах Харківської та Запорізької областей, вважаю, що він має бути доступним у кожній школі, особливо в тих громадах, що знаходяться найближче до лінії фронту.

Подкаст Влади Недак «Твоє.Моє». Фото надано БФ «Жіночі можливості в Україні»

Моє формування як лідерки відбулося саме на базовій конструкції «Проекту Кешер в Україні». Це не сталося за одну мить, я проходжу свій шлях разом із жінками і для жінок. «Сила жіночої єдності» – наше мотто, яке щодня знаходить відображення в дії.