Nemiroff став світовим бренд-лідером 2025 за версією The Spirits Business

Український бренд очолив одразу дві найпрестижніші категорії рейтингу The Spirits Business: Vodka Brand Champion і Supreme Brand Champion. Це визнання – не просто про обсяги продажів, а про амбіційну трансформацію бренду, його роль у преміумсегменті та глобальну стратегічну експансію. Розповідаємо деталі

Nemiroff отримує звання Vodka Brand Champion уже втретє – раніше бренд удостоївся цієї престижної відзнаки у 2021 та 2024 роках.

«Протягом останнього десятиліття титул Supreme Brand Champion здобували текіла, віскі та ром, але жоден виробник горілки досі не піднімався на цю вершину. До сьогодні. Цього року найвищу нагороду отримує Nemiroff – український виробник горілки, який впевнено заявляє про себе на міжнародній арені, особливо в Європі». The Spirits Business

Це визнання відображає не лише ріст продажів. Це оцінка системної стратегії глобальної експансії, послідовного руху в преміумсегмент і здатності будувати міжнародний бренд із чітко вираженою національною ідентичністю.

Nemiroff – провідний експортер горілки з України, який навіть у часи війни зберігає високу лояльність споживачів на внутрішньому ринку та впевнено зміцнює свої позиції на міжнародній арені.

Одним із пріоритетних напрямів розвитку для бренду стала Велика Британія – ринок, де партнерства з футбольними клубами Прем’єр-ліги відкрили нові можливості для зростання у преміумсегменті. Водночас Балтія та Італія демонструють вражаючі результати як у плані обсягів продажу, так і за рівнем прибутковості. У Чехії, за даними компанії, Nemiroff досяг рекордних показників завдяки стрімкому зростанню популярності Nemiroff De Luxe. У таких країнах, як Польща, Румунія, Болгарія, Словаччина, Хорватія та Угорщина, бренд показує стабільне зростання в усіх каналах – від дискаунтерів до преміального ритейлу. Також закладено міцний фундамент для розвитку в США, Канаді та Австралії, де незабаром плануються перші маркетингові кампанії.

Офіційний запуск Nemiroff De Luxe в Австралії

«Це перемога не лише Nemiroff. Це визнання України як країни, яка здатна створювати сильні глобальні бренди. Ми інвестуємо в цінність бренду, у стратегічні партнерства, у якість – і це працює». Юрій Сорочинський CEO Nemiroff

«2024 рік став для Nemiroff роком стратегічної експансії та продовження розвитку преміального сегмента. Компанія впевнено зміцнила свою присутність на міжнародній арені, інвестуючи в бренд-капітал і послідовно вибудовуючи позиціонування як сучасного, якісного й амбітного гравця у світі преміумгорілки».

Символами цієї трансформації стали партнерства з провідними клубами англійської Премʼєр-ліги – Aston Villa, West Ham United, Everton і Fulham FC, що дали бренду гучне звучання на одному з найконкурентніших ринків світу. Водночас, завдяки тісній співпраці з локальними партнерами, Nemiroff зміг суттєво посилити дистрибуцію у ключових географіях, забезпечивши стабільне зростання і впізнаваність бренду серед нових аудиторій.

Анонс партнерства з чотирма клубами англійської Прем’єр-ліги. Лондон, Велика Британія

Що далі? За словами представника компанії, 2025 рік стане важливим для консолідації позицій у головних експортних регіонах.

У планах бренду:

Повноцінні бренд-кампанії у Великій Британії, країнах Європи, Австралії .

. Посилення присутності в преміальному HoReCa-сегменті .

. Запуск новинок – від ультрапреміальних до продуктів для молодої аудиторії.

– від ультрапреміальних до продуктів для молодої аудиторії. Масштабні Travel retail активації.

«Ми не просто продаємо горілку – ми будуємо лавмарку, яка надихає. Бренд, чий дух та цінності розуміють і розділяють мільйони людей в усьому світі». Юрій Сорочинський

Активації Nemiroff із партнером Heinemann у ключових аеропортах Європи Запуск ультрапреміальної лінійки LEX by Nemiroff Попередній слайд Наступний слайд