Шлях до абсолютної рівності. Світлана Шарамок, СЕО «JTI Україна», про переваги гендерного балансу в компанії

В умовах сьогодення зміцнення жіночого лідерства є однією зі складових економічного розвитку України. Мобілізація та кадровий голод помітно змінили підхід до найму працівників, відкривши нові можливості для жінок. Але до досягнення повноцінного гендерного балансу в Україні ще далеко. Згідно з опитуванням KPMG, що провели у 2024 році, кількість жінок на посадах С-рівня – до 30%. Але в «JTI Україна» цей показник становить 70%. Які системні кроки слід запровадити, щоб змінити ситуацію? У колонці Forbes InfoVoice своїми думками ділиться Світлана Шарамок, СЕО «JTI Україна».

Цінності як фундамент

Все починається з цінностей компанії. Якщо вони ґрунтуються на справедливому ставленні до здібностей кандидата – як чоловіка, так і жінки, то жодних перепон не повинно бути. Я прийшла в JTI Україна у 2003 році й ніколи за ці роки не відчувала упередженого ставлення, адже талант і професіоналізм не мають статі. Моїм першим керівником був чоловік, але саме він дав поштовх для розвитку моєї карʼєри.

У Japan Tobacco International ніколи не було спеціальних квот – мовляв, стільки-то чоловіків на керівних посадах у нас є, тож тепер будемо відбирати серед жінок. Кожного кандидата ми оцінюємо винятково за його навичками, досвідом і потенціалом. У результаті сьогодні у моїй команді з сімох топменеджерів пʼятеро – жінки. Я взагалі не вірю в те, що введення квот може кардинально змінити ситуацію. Це підтверджують і цифри: у дослідженні KPMG більшість лідерів зазначили, що у 79% випадків жінки просуваються по карʼєрних сходинках органічно завдяки своїм здібностям.

Важливість жіночого менторства

Інша справа – виховати в жінках упевненість у собі. Часто чоловіки подаються на посаду, відповідаючи вимогам трохи більше за 50%, не маючи усіх потрібних навичок і компетенцій, адже вони впевненіші у собі, у той час як жінка з більш ніж достатніми знаннями та досвідом може відмовитися від участі у конкурсі на посаду, оскільки не впевнена у своїх компетенціях на всі 100%. У цьому випадку жінкам допоможуть програми менторства, коли досвідчені фахівці допомагають розкрити потенціал жінки, розвинути впевненість у собі та лідерські риси.

У Japan Tobacco International такі програми є, свого часу я брала в них участь. Такі проєкти обов’язково мають бути на тих підприємствах, де прагнуть досягти гендерної рівності.

Тим паче що позитивний ефект від цього важко переоцінити. Майже ¾ лідерів і лідерок українського бізнесу вважають, що гендерно збалансоване лідерство позитивно впливає на фінансові результати компанії, про це свідчать дані KPMG.

Світлана Шарамок, СЕО «JTI Україна». Фото Сергій Пірієв

Рівність для всіх

Коли ми говоримо про гендерну рівність, то маємо на увазі власне рівність. З 2021-го в «JTI Україна» чоловіки можуть взяти сімейну оплачувану відпустку по догляду за дитиною на 20 тижнів, які можна розбити на кілька періодів і скористатися ними протягом року. Станом на сьогодні нею вже скористався 21 чоловік. Важливим є те, що це не вимога закону, а винятково ініціатива нашої компанії.

Програма передбачає можливість взяти сімейну відпустку як жінкам, так і чоловікам у зв’язку з народженням чи усиновленням дитини.

Позитивні зрушення

Ще один вектор, з яким ми маємо працювати, – стереотипи щодо професій. Не люблю узагальнень, але вважається, що жіночий тип лідерства відрізняється від чоловічого. Він більш емпатичний, жінки здатні будувати довготривалі партнерські відносини.

Але це не означає, що певні сфери мають бути закріплені виключно за чоловіками або за жінками.

Мені як керівнику хочеться мати різні погляди в команді, бо різноманітність – це дуже добре для будь-якого бізнесу.

Так склалося, що у нашому відділі продажів сьогодні працюють здебільшого чоловіки. Це пов’язано з багатьма факторами, зокрема з тим, що ця посада передбачає багато поїздок за кермом. Але жінки – не гірші водії і точно можуть показати чудові результати в продажах. Тож ми хочемо побороти цей стереотип.

З березня у «JTI Україна» стартує дев’ятимісячна програма стажування для жінок, які хочуть спробувати себе у сфері продажів. Перший запуск програми Women in sales розрахований на 10 жінок, але у майбутньому таких програм у «JTI Україна» буде більше.