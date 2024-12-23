Стратегія для неідеального шторму. Як Київстар зміцнює енергостійкість, протидіє кібератакам і розвиває бізнес під час великої війни

Майже три роки повномасштабної війни, кібератаки, енергетичні виклики – усі ці фактори стали випробуванням для українського бізнесу. Як адаптуватися до постійної невизначеності й водночас зберігати фокус на розвитку? Олександр Комаров, СЕО найбільшої телекомунікаційної компанії України «Київстар», ділиться, як вдалося подолати ключові кризи, забезпечити стабільність мережі та підтримати клієнтів у найважчі часи. В інтервʼю Forbes BrandVoice він також розповідає, які виклики залишаються актуальними й на чому варто зосередитися у 2025 році

Якими були ключові напрями уваги для Київстару в 2024 році?

У цей рік ми увійшли за кілька тижнів після великої кібератаки, що сталася в грудні 2023-го. Перші місяці року ми були сфокусовані на відновленні: поновили роботу сервісів, переглянули функціонування внутрішніх систем, запустили велику програму лояльності; багато фокусувались на комунікаціях із клієнтами та допомозі ЗСУ. Навіть бюджет 2024 року остаточно ухвалили вже за результатами першого кварталу.

Ми стали значно гнучкішими. У поточних умовах важливо забезпечити рух вперед з адекватним рівнем стійкості.

Разом з тим ми дуже точні: похибка планування в нашому телеком-бізнесі – 1% (3–4% припустимі, 5–7% – це вже погано). Як велика компанія ми щоквартально оновлюємо бюджетний прогноз до кінця року та на наступний рік. Також у нас є трирічне планування. Відтак живемо в горизонті «поточний рік + три роки». Ми відстежуємо не лише власні абсолютні показники, а й відносні показники у порівнянні з конкурентами. Ці дві метрики дають нам об’ємніше розуміння ситуації. Все це дозволяє нам навіть за складних обставин зберігати заданий вектор руху і вчасно реагувати на виклики.

Як саме трансформувався погляд Київстару на напрям кібербезпеки після торішньої атаки?

Ми зробили низку висновків, що лягли в основу нових підходів у сфері кібербезпеки. І перший з них – це визнання факту, що цілеспрямовані спроби зламати нас продовжуватимуться. Ми діємо в парадигмі готовності до таких атак та реалізовуємо велику програму змін, яка передбачає впровадження додаткових заходів із підвищення кіберстійкості компанії й мінімізації відповідних ризиків. Другий напрям – це політика zero trust. Тобто недовіра до будь-якого користувача за замовчуванням.

Ми мінімізуємо доступ до ресурсів компанії, ведемо постійний моніторинг та аналіз для виявлення потенційних загроз, посилили інвестиції в напрям та поглиблюємо співпрацю з профільними інституціями.

Як Київстар готувався до зими 2024–2025 років у контексті енергетичної стійкості?

У липні цього року держава в особі НЦУ (Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій) зобов’язала мобільних операторів забезпечити 10 годин безперервної роботи мережі за умов відсутності електропостачання. Це велика мета, реалізація якої вимагає дуже серйозних зусиль.

Якщо говорити про більш-менш контрольовані віялові відключення, то з тим набором заходів, які ми вже здійснили цьогоріч і плануємо здійснити у 2025-му, зможемо підтримувати роботу мережі протягом певного часу (при цьому 25% мережі працюватиме на генераторах). Виклики війни також накладаються на внутрішні челенджі. Наприклад, історично ми розвивали технологію FTTВ (це оптоволоконний кабель, що йде до будинків споживачів). Ще до повномасштабної війни ми почали освоювати нову технологію GPON. Це довгостроковий проєкт, розрахований на 18–24 місяці. Ми ухвалили рішення інвестувати в GPON і будуємо тільки GPON з цього року. І йдеться навіть не про іншу якість зв’язку, а про постійні інвестиції в стійкість, адже ця технологія менше залежить від електроенергії. Ще одне важливе питання в цьому контексті – це відновлення. Основна зона відновлювальних робіт – це деокуповані населені пункти. Тут дві проблеми: по-перше, лінія фронту дуже велика й активно рухається; по-друге, наші об’єкти біля лінії фронту є першочерговими цілями ворога.

Але ми робимо все, аби продовжувати надавати наші послуги споживачам навіть на прифронтових територіях.

Як компанія критичної інфраструктури Київстар системно взаємодіє з державою. Один з таких проєктів повʼязаний з розмінуванням територій. Якими є результати цієї співпраці?

У межах ініціативи з розмінування ми працюємо спільно з ДСНС, Мінекономіки та БФ «Повернись живим». Лідеркою цієї ініціативи з боку держави є віцепремʼєрка Юлія Свириденко. Механіка така: фонд «Повернись живим» разом з інженерними військами ДСНС формує запит і приходить з ним до нас. І ми починаємо разом думати над реалізацією. Минулого року ми реалізували першу хвилю проєкту «Нам тут жити», зібравши 180 млн грн на повні комплекти обладнання, необхідного для підрозділів, що займаються розмінуванням – від навчання й інструментів до дронів та автівок. Наразі працюємо над забезпеченням саперів роботизованими системами для розмінування українського виробництва. Це повний комплекс того, що береже життя людей та підвищує ефективність розмінування: навчання, роботизовані системи, транспорт, дронова підтримка тощо.

На яких проєктах соціальної відповідальності Київстар робив акцент у 2024 році?

Цьогоріч наша діяльність у сфері соціальної відповідальності ґрунтувалася на трьох основних принципах. По-перше, кожна ініціатива повинна мати реальний і помітний вплив на суспільство. По-друге, проєкти мають відповідати нашому бізнесу та враховувати обмеження для публічних компаній. І по-третє, це ініціативи, які знаходять підтримку серед наших клієнтів. Ми також приділяємо велику увагу прозорості та обираємо партнерів з бездоганною репутацією, підтвердженою незалежними аудитами.

У нас є три джерела фінансування соціальних проєктів. Перше – це гроші, які напряму виділяє Київстар. Друге – це проєкт «Суперсила Допомога ЗСУ». Понад 100 000 наших клієнтів сплачують регулярні щомісячні внески (це близько 7 млн грн щомісяця). І третє – це донати від організацій та фізичних осіб.

Наразі ми плануємо нові проєкти на 2025 рік, у планах – системна підтримка військових, медицини та диджиталізація освіти.

Олександр Комаров, СЕО «Київстару». Фото: Артем Галкін

Якими наразі є ключові напрями інвестицій для Київстару?

Наша основна увага зосереджена на кількох важливих напрямах. Передусім це розвиток мережі. Попри всі виклики, ми побудували понад 800 нових сайтів цього року – навіть більше, ніж до війни. Другий напрям – посилення енергостійкості. Ми активно працюємо над збільшенням автономності мережі. Для цього подвоюємо кількість батарей, розширюємо парк генераторів (нині це вже близько 2500 одиниць) і замінюємо свинцеві акумулятори на сучасні літій-ферум-фосфатні, які більш надійні та довговічні. Третім пріоритетом є інвестиції у нові бізнеси. Ми придбали оператора фіксованого зв’язку в Київській області й розглядаємо нові можливості, які відповідають нашій стратегії цифрового оператора.

Які напрями будуть для Київстару основними у 2025 році?

Київстар – це велика компанія, велика інерційна машина. У нас є довгострокова стратегія, яка не змінюється рік до року, бо для великих змін потрібен час.

Суттєва зміна у 2024 році для нас – це нові частоти. Нещодавно ми придбали найбільшу смугу частот, заплативши 1,4 млрд грн. Це дуже серйозне придбання, і я вже мрію про те, якою буде ця мережа. Нині йде два паралельних процеси: рефармінг, тобто поступовий перехід у діапазоні 2100 МГц з технології 3G до 4G і паралельно розбудова мереж 2300 MГц. Також йде процес модернізації LTE-мережі з метою значного збільшення її пропускної здатності. В результаті ми вийдемо на рівень, подібний до 5G, з максимальною швидкістю приблизно 0,9–1 Гбіт, що в рази більше за поточні показники.

Що з цього у 2025-му зможе відчути споживач?

Досить багато. Наступного року ми плануємо «прокачувати» нашу мережу в дуже широкому сенсі. Зокрема, побудуємо понад 1000 нових базових станцій у спектрі 2300 МГц. Цьогоріч ми вже побудували 500 таких майданчиків (почали будувати ще до того, як купили нові частоти). Нині продовжуємо будувати: розширюємо мережу географічно, а також підвищуємо її ємність і швидкість. Хочемо зробити якісний крок вперед, оскільки маємо досить амбітні плани.

Яким буде головний виклик 2025 року в бізнесі?

Ми знаходимося в ситуації неідеального шторму. Адаптивність і готовність до будь-чого – основні риси, що будуть потрібні.