Точка опори. Як «Астарта», уряд Німеччини, німецький банк розвитку DEG і БФ «Повір у себе» інвестують у мале підприємництво та розвивають локальні громади в Україні

Уже понад два роки БФ «Повір у себе», агропромхолдинг «Астарта‐Київ» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та німецького банку розвитку DEG впроваджують в Україні освітньо‐грантовий проєкт «Курс на Незалежність». Його мета – допомогти регіональним підприємцям розвивати власні агровиробництва завдяки грантам на обладнання та освітнім програмам.

Але проєкт має й іншу важливу складову – соціальну. Кожен переможець повинен не лише створити нові робочі місця та сплачувати податки, а й робити внесок у продуктовий банк громади, в якій працює.

Як саме проєкт вплинув на розвиток громад і що, крім обладнання, отримали переможці? Про це розповіли СЕО «Астарти» Віктор Іванчик, голова БФ «Повір у себе» Ірина Іванчик, представники громад і підприємці, які якісно змінили свій бізнес.

Про розвиток економічної спроможності громад у партнерстві

«Астарта» завжди активно підтримувала місцеві громади, системно реалізовуючи проєкти соціального впливу. Адже команда холдингу чітко усвідомлює, що потужні та стійкі громади – більш сприятливе середовище для ведення бізнесу. «Ми нерозривно повʼязані з селами та містами, де живуть наші працівники, їхні родини й орендодавці. І тому відразу зрозуміли: не може бути успішного бізнесу в економічно неактивній громаді», – наголошує Віктор Іванчик. Тому серед фокусів компанії – розвиток та підтримка економічної спроможності мешканців громади.

«Крила» стали одним із перших проєктів, які запровадила «Астарта» разом із міжнародною організацією Pact Ukraine і за підтримки уряду Канади. Він допомагав жінкам у сільській місцевості опановувати та розбудовувати власну справу. А вже в 2022 році «Астарта» спільно з Федеральним міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ), німецьким банком розвитку DEG та БФ «Повір у себе» запустили першу хвилю «Курсу на Незалежність», який дає можливість регіональним підприємцям масштабувати свій агробізнес.

У межах проєкту, крім доступу до фінансування на обладнання, підприємці мали змогу отримати знання з управління бізнесом від фахівців бізнес‐школи МІМ, а також розвиватися за рахунок мережування та додаткових маркетингових можливостей.

Враховуючи поточні виклики, фінальною частиною другої хвилі стала комплексна програма Mental health для підприємців, членів їхніх родин та працівників – робота в умовах повномасштабної війни вимагає не лише фінансової, а й насамперед психологічної стійкості. Це допомогло вимушеним переселенцям‐підприємцям знову відкрити власну справу, а місцевим – розширити існуюче виробництво.

«Ми проводили бізнес‐тренінги не тільки для переможців конкурсу, а й майже для всіх, хто подав заявки. Це допомогло підготувати більше підприємців для участі у майбутніх тендерах і грантових програмах. Аналогічно діяли і під час проведення програми Mental health, до яких залучали і членів родин, і команд», – зазначає Віктор Іванчик. У межах першої хвилі проєкту кошти на купівлю обладнання отримали 60 бізнесів. Другий потік, який відбувся цьогоріч, визначив 110 переможців.

За умовами проєкту грант до €20 000 надавали на обладнання, перелік якого визначали самі підприємці. Обовʼязковим для двох потоків проєкту було створення мінімум трьох нових робочих місць, сумлінна сплата податків і передача у продуктові банки громад продовольства в еквіваленті 10% від суми отриманого гранту.

«Як відповідальний бізнес ми сповідуємо принципи сталого розвитку, що охоплюють подолання бідності та голоду, створення рівних умов для розвитку чоловіків і жінок, доступ до якісної освіти тощо, – зазначає СЕО «Астарти». – Втім для нас важливо, щоб таких принципів дотримувалися і підприємці, яких ми підтримуємо чи з якими співпрацюємо. І на основі цього розвивати довірче партнерство з громадами». Партнерство – ключовий ресурс для реалізації масштабних проєктів, каже Віктор Іванчик.

Віктор Іванчик, СЕО «Астарти». Фото: Артем Галкін

«Без партнерів неможливий жоден успішний проєкт, – додає він. – Для нас досвід співпраці з німецькими партнерами дуже цінний, адже всі налаштовані на максимальний результат та ефективність. Високопрофесійна команда DEG Impulse забезпечує постійну комунікацію з урядом Німеччини, адмініструє проєкт. Ми постійно на зв’язку. Все абсолютно прозоро, структуровано. Ми надзвичайно вдячні нашим німецьким партнерам за таку цінну співпрацю».

Про вплив на розвиток громади

Кілька років тому компанія E&Y провела дослідження всебічної оцінки впливу «Астарти» на економічний розвиток України. Враховуючи інвестиції, сплату податків, внесок у зайнятість, виробництво продукції, соціальні проєкти, вклад компанії в економіку країни сягнув $2,2 млрд (на сьогодні це майже $3 млрд).

«Цифри нас настільки вразили, що, реалізуючи проєкт «Курс на Незалежність», ми також задалися питанням: який економічний вплив він має на громади?» – пояснює Віктор Іванчик. Оцінити ефективність проєкту запросили агенцію Ruban Litvinova Social Impact Advisory, що спеціалізується на розробленні обґрунтованих стратегій соціального впливу та вимірюванні соціальної цінності.

Так, спеціалісти підрахували: під час першої хвилі соціальна віддача €1 була на рівні €4,66, а вже під час другої вона становила €6,34. Ці показники свідчать, як завдяки проєкту покращився економічний добробут не тільки родин підприємців, але й громади загалом, а також як змінилось освітнє та культурне середовище.

«Підприємці другої хвилі більш відкрито комунікували із суспільством. Своїм прикладом вони довели співгромадянам, що здатні повторити історію успіху не лише свою, а й підсилити цим громади, в яких вони живуть і працюють, – стверджує СЕО «Астарти». – Таким чином, проінвестувавши €4 млн у проєкт, ми, по суті, отримали соціальну віддачу на понад €23 млн».

Як показує дослідження, матеріальні ресурси – не єдиний стимул для учасників проєкту. Натомість вони також цінують відчуття успіху, впевненість від отриманих знань, мотивацію від їхнього внеску в розвиток громади, коли позитивні зрушення в середовищі відбуваються буквально на очах.

Роман Полікровський міський голова Збаражу, Тернопільська область «Збараж на Тернопільщині – єдине місто серед учасників проєкту, де одразу дев’ять молодих підприємців отримали гранти від проєкту «Курс на Незалежність». Для громади нашого міста це має велике значення. По-перше, виробники поділились своєю продукцією, а ми, своєю чергою, направили її до територіального центру для літніх людей. По-друге, завдяки грантовій програмі підприємці розширили виробництво і створили майже 30 нових робочих місць. По-третє, проєкт обʼєднав родини, бо у більшості випадків це саме сімейні бізнеси. Один із прикладів: військовий з нашої громади повернувся з фронту додому і разом із дружиною відкрив мініпідприємство з вироблення сублімованої продукції. А найголовніше те, що всі учасники проєкту побачили підтримку з боку великого українського та міжнародного бізнесу й зрозуміли, що можуть надалі самостійно розвивати справу, а не чекати допомоги від держави». Читати більше Згорнути

Роман Полікровський, міський голова Збаражу, Тернопільська область

Ірина Іванчик голова БФ «Повір у себе» «Для нас проєкт «Курс на Незалежність» став унікальним. Якщо раніше ми переважно інвестували в освітні програми, то цього разу зосередилися на розвитку малого та середнього підприємництва. Завдяки своєму лідерству в громадах підприємці стали каталізатором єдності для людей. Це, своєю чергою, створило унікальну синергію між бізнесом, громадськими організаціями та місцевою владою. Проєкт надихнув підприємців повірити у власні сили та відкрив для них нові можливості для співпраці, як у громадах, так і за її межами, спонукав включитись у створення простору довіри та підтримки у своїх спільнотах. «Курс на Незалежність» – це не тільки про підприємництво, а й про підвищення самостійності й самозарадності громад, про взяття на себе відповідальності за свою країну, за свою землю». Читати більше Згорнути

Ірина Іванчик, голова БФ «Повір у себе». Фото: Артем Галкін

Підприємці – переможці проєкту «Курс на Незалежність»

«Проєкт додав підприємцям впевненості у собі, а громаді – віру в те, що бізнес, і не лише великий, може позитивно впливати на добробут кожного мешканця громади», – наголошує СЕО «Астарти».

Поштовх до розвитку

Альона Шибунько – власниця равликової ферми «ЕпіРавлик» на Хмельниччині. Проєкт жінка розвиває вже чотири роки, пропонуючи українцям скуштувати равликів та побувати на екскурсії на фермі.

Альона Шибунько, власниця равликової ферми «ЕпіРавлик»

«Перемога у грантовій програмі ніби розворушила нас, бо до цього ми три роки стояли на місці, – ділиться жінка. – Завдяки проєкту наше виробництво збільшилось удвічі, тепер ми вирощуємо 10 т равликів на рік».

На грантові кошти підприємиця придбала теплицю на 320 кв. м, встановила там опалення та вентиляцію. На фермі зʼявилося троє нових працівників, що дозволило Альоні делегувати їм операційні функції, а самій – сфокусуватися на стратегії.

«Проєкт нас емоційно надихнув і дав поштовх для розширення бізнесу. Наша глобальна мета – перетворити село Нижчі Вовківці, де розташована ферма, на туристичну родзинку», – сповнена планами жінка.

Повернення віри у себе

Про проєкт «Курс на Незалежність» Ірина Бабич дізналась із соцмереж, заповнила анкету і за деякий час взяла участь у бізнес‐тренінгу.

«Протягом кількох днів нас навчали складати бізнес‐план, формувати стратегію та рахувати фінансову звітність, – говорить Ірина. – Це дозволило правильно подати заявку на отримання гранту і врешті виграти його».

Ірина Бабич, власниця тепличного господарства

Кошти підприємиця витратила на купівлю двох професійних теплиць для рослин, що дозволило відкрити новий бізнес‐напрям і вирощувати міжсезонні овочі: томати, огірки, редис, зелень.

До участі в проєкті на фермі вирощували тільки зернові та технічні культури. На сьогодні площа теплиць становить півтора гектара, а сезон збору врожаю триває до листопада. На господарстві Ірині допомагають двоє постійних робітниць, ще трьох вона наймає під час гарячого сезону.

«Перевагу я надаю жінкам, бо саме їм знайти роботу найважче. У Вітровій Балці, де я веду бізнес, проживає лише 100 мешканців, і ми ледь не єдині, хто наразі дає стабільну роботу, – розповідає Ірина. – Тож проєкт «Курс на Незалежність» надав впевненість у своїх силах не тільки мені, а й моїм співгромадянкам. Це був дуже надихаючий досвід!»

Відкриття нових можливостей

У 2022 році війна змусила співвласника компанії «Органік‐Еко‐Продукт» Сергія Борзова релокувати бізнес із Харкова до Горішніх Плавнів на Полтавщині. З 2014‐го компанія займається виробництвом різних видів борошна за спеціальною технологією, яка не руйнує молекулярну структуру зерен і робить продукцію більш екологічною. Борошно та суміші «Органік‐Еко‐Продукт» можна використовувати як у харчовій, так і в хімічній промисловості, тому серед клієнтів компанії – міжнародний постачальник хлібопродукції Zeelandia та виробник біопрепаратів і добрива «Біохім‐сервіс».

Сергій Борзов, співвласник компанії «Органік‐Еко‐Продукт»

На грантові кошти в компанії закупили піч вартістю €25 000. «Перемога в проєкті допомогла нам відкрити новий напрям – виробництво солоду. Тепер на запит клієнтів ми можемо розробляти солодове борошно, робити його різного обсмаження – наприклад, карамельним, – говорить Сергій. – На бізнес-тренінгу ми навчились керувати ризиками і тепер не боїмося залучати кредитні чи грантові кошти. Це справді значно розширює наші можливості».

Заряджені на розвиток

До навчання на бізнес‐тренінгу співвласниця та директорка компанії «Біобаланс» Любов Лисенко підійшла серйозно. Попри те, що воно було онлайн, жінка все одно приїжджала до офісу та все конспектувала. Такий підхід спрацював – і бізнес-план Любові виграв грант на суму €20 000. Його вони витратили на закупівлю обладнання для фарбування консолей безпілотних літальних апаратів: компанія допомагає фермерам захистити поля від шкідників і для цього використовує безпілотники. Нове обладнання оптимізувало роботу команди та скоротило процес фарбування консолей із двох днів до двох годин. У компанії також відкрили нові робочі місця і працевлаштували три людини.

Любов Лисенко, співвласниця та директорка компанії «Біобаланс»

«Одна із них – переселенка з Харківської області, одна з найкращих ентомологів України, а ще двоє – військові, які звільнилися зі служби за станом здоровʼя, – розповідає Любов. – Загалом проєкт запалив у нас вогонь, додав ентузіазму та віри, щоб пройти всі виклики та випробування. Ба більше – він дав точку опори, яка дозволила рухатися далі».