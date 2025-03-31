Syngenta – одна з провідних світових агротехнологічних компаній, до складу якої входять Syngenta Crop Protection (засоби захисту рослин) та Syngenta Seeds (насіння). Головний офіс розташовано у Швейцарії, а наукові центри компанії функціонують у ключових аграрних регіонах світу. Syngenta об’єднує понад 30 000 фахівців у 90 країнах.

«Єдина «Сингента» – це спільнота, об’єднана цінностями якості, надійності й інноваційності, – говорить Олександр Кравчук, СЕО українського підрозділу компанії. – Українська команда разом із фахівцями з 90 країн працює над розкриттям максимального потенціалу кожної рослини і кожного гектара, сприяючи підвищенню врожайності й ефективності агрооперацій господарства». Про цифровізацію українського агросектору та шлях «Сингента» в Україні – в інтерв’ю Олександра Кравчука.

Про трансформацію українського агро

Чи змінився підхід до цифровізації через війну та виклики, повʼязані з нею?

Агробізнес прогресує шаленими темпами. Велика війна, безперечно, залишила глибокий відбиток у кожній сфері життя та професійній діяльності, але не стала на заваді цифровізації – зокрема агробізнесу. Навпаки, на мою думку, вона змусила нас бути більш гнучкими, швидкими й інноваційними у впровадженні цифрових рішень. Подивіться на сучасного агронома: це людина з планшетом, якій у режимі кількох кліків доступні майже всі параметри господарської діяльності – від моніторингу поля та керування більшістю агротехнологічних операцій до контролю та звітності. Обсяги даних, рівень точності, глибина аналізу дозволяють миттєво приймати персоналізовані рішення. Мало є індустрій, які б отримували подібну деталізацію. Сучасний агро – як космічний корабель. В агросекторі майбутнє вже відбулося.

Розкажіть, будь ласка, докладніше про кейси успішного впровадження інновацій.

Один з прикладів: минулого сезону 97% учасників програми індексного страхування врожаю «МетеоЗахист» отримали сумарно 231 млн грн виплат через посуху та спеку, це в 10 разів більше відшкодувань, ніж роком раніше, і найвищий показник компенсацій за весь час роботи програми з 2016 року. «МетеоЗахист» від «Сингента» – це інтелектуальний інноваційний продукт, який виник у відповідь на погодно-кліматичні виклики, з якими агровиробник частіше за все залишається сам на сам. Рішення не з’явилося одразу, ми зробили колосальне домашнє завдання, адже запуск продукту потребував комплексного підходу із залученням міжнародних і локальних партнерів. Досі на українському ринку немає масштабнішої та успішнішої програми з індексного метеострахування.

Які цифрові інструменти пропонує «Сингента»?

Бодай раз, але кожен аграрій точно чув про Cropwise Operations (CWO), або Cropio. Cropwise Operations – це агрегатор цифрових сервісів із функціями Agrointelligence, крос-платформенними характеристиками та взаємозв’язками між різними допоміжними програмами.

У 2013 році українськими підприємцями було створено Ag tech-компанію Cropio, яку група компаній Syngenta придбала у 2019 році. Сropio еволюціонувала як частина мультицифрового бренду сервісів Cropwise. Наразі понад 1300 українських агропідприємств – мова про батьківські компанії – із земельним банком від 500 га до 500 000 га підключені до системи CWO. Це понад 200 000 полів, що відповідають загальній площі охоплення у понад 8 млн га в Україні. Фактично кожен третій гектар в Україні моніториться у CWO. До слова, виконавчий директор Syngenta Group Джефф Роу користується Cropwise у власному господарстві в штаті Іллінойс, США.

Олександр Кравчук з колегами під час огляду поля пшениці

Які перспективи цифровізації аграрного сектору в Україні на найближчі п’ять років?

На мою думку, ми впевнено рухаємося до 100% цифровізації: від підбору культур, систем захисту та живлення до отримання кредитів і набуття нових знань. Сільське господарство – це складна і надзвичайно важлива екосистема. Від стійкості й ефективності її роботи залежить багато: з очевидного – забезпечення глобальної продовольчої безпеки та добробут мільйонів громад. Для України це ще й ключова бюджетоформуюча ланка економіки. Цифрові інструменти та ШІ – реальні важелі трансформації, що забезпечують сталий розвиток агросектору.

Про розвиток «Сингента» в Україні

Що виділяє вашу компанію серед конкурентів?

За час нашої діяльності в Україні нам вдалося створити один з найпотужніших брендів роботодавця на ринку і команду професіоналів, яка зросла з 11 до понад 650 співробітників. Наші люди – це наша сила, тому ми інвестуємо в їхній розвиток і створюємо середовище, де креативність, сміливість і проактивність – невідʼємні складові нашої культури. Тут кожен має можливість впливати на майбутнє компанії та аграрного сектору в цілому. Ми цінуємо сформоване міцне партнерство з аграріями, науковими й освітніми установами, урядовими та неурядовими організаціями, продовжуючи інвестувати в розвиток бізнесу та науки. На сьогодні в Україні маємо три діагностичних центри «АгроГід», п’ять R&D-центрів, Seedcare Institute, що є одним з 16 у світі інституів з питань обробки насіння. Пишаємося, що лише за останніх чотири роки спільно з освітніми та науковими установами видано чималу добірку наукових статей і чотири монографії-посібника для студентів, агрономів і науковців щодо сучасних підходів та інновацій у сфері захисту рослин. Минулого року експерти «Сингента» та Інституту фізіології рослин факультету інформаційних технологій КНУ спільно видали перший в Україні посібник з цифрової агрономії.

Хочу також відзначити нашу гнучкість й адаптивність у складний період початку повномасштабної війни. Тоді ми з нуля збудували нові логістичні шляхи, винайняли нові склади. Ми одними з перших розпочали імпорт насіння до України, адже мали і маємо відповідальність перед нашими партнерами. Ми єдині серед конкурентів, хто інвестували понад $2 млн у виробництво 160 спеціалізованих контейнерів від українського заводу «Карпати» для перевезення зернових і сипучих вантажів, аби допомогти аграріям оперативно перетворити надлишки зерна на гроші. У 2023 році «Сингента» в Україні сплатила понад 1,5 млрд грн податків, у 2024 році – понад 2 млрд грн. Такі значні суми підкреслюють не лише масштаб нашої діяльності в країні, а й прозорість і відданість розвитку української економіки й аграрного сектору.

Спеціалізовані контейнери для перевезення зернових і сипучих вантажів

Чи є нові продукти, які компанія планує представити найближчим часом?

Українські фермери повинні мати найвищі врожаї, тому ми надаємо ринку сучасні агрорішення, засновані на останніх наукових досягненнях і технологіях. Ми забезпечуємо ранній доступ до інновацій для українських фермерів: від унікальних діючих речовин (технологія АДЕПІДИН®), зареєстрованих на сьогодні лише у кількох країнах світу, до нової прогресивної генетики (технологія A.I.R.® проти вовчка в соняшнику). Також ми сприяємо цифровізації агробізнесу та розробляємо гнучкі підходи до розвʼязання питань ліквідності та нестачі фінансування у виробників.

Як відбувається комунікація та підтримка клієнтів у «Сингента»?

Ми постійно шукаємо нові підходи, щоб бути кориснішими для партнерів і підтримувати відкриту комунікацію. Те, що працює, ми масштабуємо, а менш ефективні практики є накопиченим досвідом, це формує колосальну базу даних. Два роки тому на базі R&D-центру в Білій Церкві ми започаткували Агрошколу (Syngenta Training Center) – навчальну платформу для агроспільноти, яка обʼєднує практичні польові тренінги та теоретичні заняття з участю наших експертів і лідерів індустрії, це чи не найбільший і найдинамічніший простір комунікації та обміну досвідом на ринку.

Агрошкола (Syngenta Training Center)

Про лідерство

Що привело вас в аграрний сектор та які виклики ви долали на своєму шляху?

Моє опосередковане знайомство з агросектором відбулося, коли я працював у Deloitte. Вибір агроіндустрії був абсолютно свідомим. Ця галузь – про справжні речі. Мені подобається кінцевий продукт, який виробляє цей бізнес. Він живий, цінний… і смачний. Агробізнес – це також великі інвестиції та інновації. Агроринок розвивається не лінійно, втім, як і більшість індустрій, є певні моменти зростання, стабілізація освоєння технологій, черговий пік. І це дуже чуттєві моменти, коли ти бачиш, як певна індустрія «космічно» прогресує. На сьогодні я з великим задоволенням відзначаю, що це не закінчується, але лише посилюється.

Які риси, на вашу думку, є найважливішими для успішного лідера?

Успішна організація є там, де здоровий баланс менеджменту та лідерства. Професійний менеджмент є фундаментально важливим для того, щоб організація стабільно і прогнозовано виробляла продукти високої якості, вирішувала поточні завдання, займалася ефективним підбором персоналу, взаємодією з клієнтами та співробітниками.

Лідерство – це дещо інше. Лідер – це людина, яка успішно спрямовує організацію в майбутнє, передбачає і знаходить нові можливості для зростання бізнесу, виявляє ризики, вчасно на них реагує, адаптує підходи та прокладає шлях для інших. Лідерство – це також здатність створювати візію, формувати команду і забезпечувати прийняття нею визначеної ідеології та вектора розвитку компанії. І ще один з найважливіших аспектів лідерства – це генерація й імпульс до впровадження належних змін. Усе ці елементи разом формують і закріплюють корпоративну культуру. І коли вона міцно укорінена, тоді компанія має прекрасне майбутнє.

Зустріч з комерційною командою бізнесу ЗЗР

Що мотивує вас щодня рухатися вперед?

Мене надихають результати спільної роботи – реальні проєкти, інноваційні рішення, що допомагають фермерам, і щирі відгуки задоволених клієнтів. Також важливим для мене є професійне зростання команди й усвідомлення того, що ми є частиною технологічної еволюції в сільському господарстві, що наша робота сприяє зміцненню продовольчої безпеки й економічному розвитку України, особливо в нинішніх складних умовах. Навіть коли внутрішня мотивація тимчасово слабшає, професійна дисципліна та постійний рух вперед допомагають долати будь-які виклики.

Ваші правила бізнесу?

Ключовими принципами є безперервне навчання, ефективна комунікація та емпатія. Щоденне впровадження нових знань сприяє розвитку, а активний діалог у великій команді забезпечує конструктивність у розвʼязанні завдань. Особливо в умовах війни, коли суперечливі думки можуть призводити до емоційного напруження, важливо знаходити моменти, що повертають дискусію до конструктивного русла.

Я завжди читаю, у кожному куточку квартири знайдеться книга під настрій. Читаю як професійну, так і художню, історичну літературу. У сфері управління та лідерства можна багато дізнатися як із класичних творів (наприклад, Гомера), так і з сучасних досліджень (як у Джона Коттера). Різноманітне читання стимулює критичне мислення, розширює світогляд і надихає на нові ідеї.