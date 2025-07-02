«У складні часи людям потрібно відчувати, що їхня робота має сенс», – Юлія Школьнікова, засновниця аудиторської компанії ACG та керуюча партнерка девелоперської компанії DM Group

Юлія Школьнікова у бізнесі вже понад 20 років. Маючи профільну фінансову освіту, вона після декількох років роботи бухгалтером та аудитором побудувала власну консалтингову компанію Audit Consulting Group (ACG). Компанія надає бухгалтерські, юридичні та консалтингові послуги, допомагаючи клієнтам оптимізувати податки та бізнес-процеси. Окрім аудиторської діяльності, Юлія є керуючою партнеркою у будівельній компанії DM GROUP , що займається будівництвом житлових комплексів у Дніпрі. Про найчастіші запити до аудиторської компанії, трансформацію ринку нерухомості під час війни та власні принципи управління командою Юлія розповіла в інтервʼю Forbes BrandVoice.

Лідерство у період кризи

Де ви сьогодні берете сили та енергію рухатися далі?

Мене тримають сенси – перш за все сенс нашої роботи. Навіть у періоди спустошення нагадую собі, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Мене надихає відчуття відповідальності – за свою команду та близьких. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я була в Буковелі, і могла б залишитись там або поїхати за кордон, але повернулася додому. І це стало справжнім орієнтиром для команди: якщо я тут, значить, усе під контролем. Відчуваючи, що моя команда спирається на мене, я не можу приїхати в офіс у поганому настрої. Тому якщо я емоційно виснажена, залишаюся вдома. Загалом у складні моменти – як-от обстріли – ми не наполягаємо на присутності в офісі. До своїх людей я завжди ставлюся з розумінням.

Які ключові принципи допомагають вам керувати різнопрофільними бізнесами?

Для мене важливо створити середовище, де люди справді живуть своєю справою. Я не допускаю формального ставлення до роботи, тому поважаю ініціативність, імпровізацію та відкритість. У нашій команді багато молодих людей – енергійних і готових обговорювати все на світі. Це чудово, і ми дійсно багато з ними говоримо. Але якщо хтось «губиться», я завжди пояснюю свою позицію – чому саме так, і що за цим стоїть. Можливо, іноді хотілося б бути легшою в підході, але мій досвід в аудиті навчив мене тверезо оцінювати ситуацію. Я звикла перевіряти, аналізувати та зводити все до зрозумілої, логічної системи.

Якими ключовими рисами має володіти лідер, щоб бути ефективним у період кризи?

Перше – це вміння надихати, показувати віру в майбутнє, підтримувати впевненість, навіть коли ситуація нестабільна. У складні часи людям потрібно відчувати, що їхня робота має сенс. Друге – це бути з командою, вона має відчувати, що ми одне ціле, а лідер проходить крізь труднощі разом з командою. Це створює довіру та згуртованість. Третє – тримати фокус на русі вперед, бо рух – це і є спосіб зберегти команду, дати їй відчуття стабільності й надії. Складності змушують шукати нові підходи, мислити гнучко. І коли ми з командою говоримо про виклики, я намагаюся змінити кут зору – показати, що це не лише проблема, а й можливість зрости. Це допомагає не впадати у відчай, а навпаки, мобілізуватись.

Юлія Школьнікова, засновниця аудиторської компанії ACG та керуюча партнерка девелоперської компанії DM Group Фото Андрій Шостак

Ви – мати чотирьох дітей. Як ви балансуєте між родиною та бізнесом?

Не можу сказати, що досягла ідеального балансу між роботою та особистим життям, можливо, його взагалі не існує. Але я точно навчилася цінувати не кількість, а якість часу. Якщо я вдома, то намагаюся бути з дітьми по-справжньому: спілкуватися, ділитися думками, планувати щось разом. Іноді старші просять підвезти їх кудись, і я ніколи не відмовляю, бо знаю, що ці 15 хвилин у машині можуть стати безцінними. Для мене важливо не просто перебувати поруч, а бути присутньою емоційно.

Аудит: від старту до масштабування

Коли ви відкрили аудиторську компанію? Скільки клієнтів мали у перший рік запуску та зараз?

Аудиторську компанію ACG я заснувала у 2006 році після кількох років роботи в цій сфері. Поштовхом став запит від чоловіка, який потребував бухгалтерського супроводу для свого бізнесу, так усе й почалося. Згодом зʼявилися інші клієнти, почала зростати команда, а у 2009 році бізнес став активно масштабуватися. Сьогодні ACG обслуговує близько 50 клієнтів – переважно з Дніпра, але маємо активні проєкти й в інших містах.

З якими запитами до вас найчастіше звертаються компанії?

Аудит корисний для власників бізнесу – особливо тих, хто не залучений до операційної діяльності. Вони часто не мають достатньо фінансової експертизи, щоб оцінити роботу бухгалтерії чи фіндепартаменту. Аудит дає їм незалежну думку: як побудована система, де можливі ризики, що насправді відбувається з грошима. Найчастіше до нас звертаються, коли бізнес перестає бути прибутковим або напередодні податкової перевірки. І навіть часткова перевірка – за місяць чи квартал – дає достатньо інформації, щоб побачити картину загалом.

Я завжди кажу: якісний аудит себе окупає. Він дає фінансові рекомендації, які допомагають заощадити, уникнути помилок і навіть запобігти втратам.

Як часто варто проводити аудит, щоб власник міг справді тримати руку на пульсі?

Частота аудиту залежить від ступеня залученості власника в операційну діяльність. Якщо він хоче бути впевненим у достовірності фінансової інформації, то аудит доцільно проводити щороку. Для невеликих бізнесів, де власник сам контролює процеси, це можна робити рідше – раз на два-три роки або за потребою. Іноді результати аудиту стають підставою для змін у команді: були випадки, коли після перевірки ми допомагали замовникам шукати нових фінансових директорів або бухгалтерів. Але були й зворотні ситуації. Наприклад, один власник хотів звільнити бухгалтерку – вважав, що вона не так вже й перевантажена. Провівши аудит, ми переконалися, що ця людина справді виконує великий обсяг роботи й робить це якісно. Ми порадили залишити її й переглянути умови оплати. Власник дослухався – і це зберегло компанії ефективного фахівця.

Довідка про ACG Компанія ACG надає повний спектр послуг від аудиту та бухгалтерського обліку до фінансового та управлінського консалтингу, що забезпечує всебічну підтримку розвитку бізнесу. 20 років досвіду

досвіду 180+ клієнтів

клієнтів 40+ професіоналів Читати більше Згорнути

Скільки зазвичай триває аудит? Від чого це залежить?

Тривалість аудиту залежить від розміру компанії та глибини занурення. Це може бути вибірковий аудит – наприклад, лише нарахування заробітної плати за кілька місяців. Він може тривати від кількох днів до кількох тижнів. А ось комплексний аудит усіх процесів за рік або два займає від кількох місяців до пів року, особливо для великих компаній. Зокрема, у 2024 році у нас було два великих аудити, які за обсягом могли сягати близько 50% роботи. Це були комплексні проєкти: формування облікової команди та політики, щоб бізнес міг ефективно працювати далі. Обидва випадки стали для нас викликом, адже бізнес перестав приносити прибуток. Власники, не залучені до операційного управління, почали ставити запитання: що ж відбувається? В результаті аудиту керуючого партнера замінили, повністю оновили облікову команду і встановили нові вимоги до обліку.

Чи доводилось вам через війну змінювати якісь внутрішні процеси у компанії?

Війна стала для нас точкою зростання. Ми швидко адаптувалися до гібридного формату роботи, впровадили віддалений доступ до серверів, що дозволило працювати з будь-якого місця, де є світло. Однак з’явилася потреба в контролі якості роботи дистанційно – тому ми розробили стандарти і чеклісти, які досі ефективно використовуємо.

Попри те, що за останній рік ми збільшили штат на 30%, головна наша проблема – нестача кваліфікованих кадрів. Якби було більше фахівців, ми могли б розвиватися значно швидше. Часто буває, що ми не можемо взяти нових клієнтів через брак вільних ресурсів. Ми постійно в пошуку, у нас є спеціальна команда, яка займається наймом, і коли знаходимо дійсно сильних спеціалістів, одразу беремо їх у команду. Але знайти таких – справжній виклик.

Юлія Школьнікова, засновниця аудиторської компанії ACG та керуюча партнерка девелоперської компанії DM Group Фото Андрій Шостак

Будівництво попри війну

Ви також є керуючою партнеркою девелоперської компанії. З якими викликами у будівництві ви зіштовхуєтесь сьогодні?

Ми продовжуємо працювати і не збираємося зупинятися, незважаючи на всі труднощі. Проте через те, що наш регіон знаходиться близько до лінії фронту, попит на будівельні послуги значно впав, а постійні хвилі мобілізації і кадровий дефіцит суттєво уповільнили наш темп роботи: ми вже відстаємо приблизно на рік.

Попри складнощі, ми не йдемо на компроміси з якістю. Наприклад, нещодавно зіткнулися з проблемою плям на преміальному склі через нове обладнання підрядника. Це затягнулося на тривалий час, довелося демонтувати і переробляти великі обсяги матеріалу. Але для нас важливо, щоб клієнти отримували якісний продукт.

Що відрізняє вашу компанію від інших забудовників на ринку Дніпра?

По-перше, те, що у нас є конкретне обличчя – це я. На відміну від київських забудовників, де є відомі СЕО, які відкрито говорять від імені своїх компаній, у Дніпрі таких практично немає. Я ж відкрито комунікую, розповідаю про нашу роботу і цінності. По-друге, для нас важливі люди – ми завжди уявляємо, як вони житимуть у наших будинках, що їм сподобається, а що можна покращити. Ось приклад зі склом: багато хто не зрозуміє, чому його замінювали і навіщо були ті зусилля, але для нас це принципово.

Довідка про DM Group DM GROUP – будівельна компанія, заснована у 2020 році, спеціалізується на будівництві житлових комплексів преміумкласу та комерційної нерухомості в місті Дніпро. Сьогодні у портфелі компанії обʼєкти, збудовані за європейськими стандартами. Це масштабні авторські архітектурні проєкти – зокрема, Nebo, Nebos’hill, БЦ «Відомий» тощо. До повномасштабного вторгнення в планах було заходити ще на три будмайданчики, але поки що ці проєкти поставили на стоп. 5 років на ринку девелопменту

на ринку девелопменту 145 000 – збудованих квадратних метрів

– збудованих квадратних метрів 50+ співробітників у компанії Читати більше Згорнути

Чи є підстави стверджувати, що ціни на первинному ринку нерухомості будуть знижуватися?

Для забудовника важливо враховувати собівартість будівництва – її не можна знижувати нижче певного рівня. За останній час вона зросла приблизно на 15% через подорожчання матеріалів, логістики та збільшення податкового навантаження. При цьому ціни на квартири залишаються на довоєнному рівні – приблизно $1100 за квадратний метр у преміальному сегменті в центрі Дніпра. Оскільки наразі не починаються нові будівельні проєкти, а вже заплановані роботи призупинені або відкладені на невизначений термін, у майбутньому очікується нестача доступного житла на ринку. Такий дефіцит призведе до зростання попиту при обмеженій пропозиції, що, своєю чергою, може спричинити підвищення цін на квартири.

Скільки у вас зараз обʼєктів у роботі? Яка ситуація з продажем?

У нас зараз два об’єкти: п’ятиповерховий бізнес-центр в історичному центрі міста та великий 14-поверховий житловий будинок площею близько 40 000 кв. м, який ми продовжуємо будувати. На початку цього року продажі майже зупинилися, але зараз ринок поступово оживає, хоча й залишається нестабільним. Через обстріли активність то падає, то знову відновлюється – усе відбувається хвилеподібно. У найкращі місяці ми виконуємо близько 50% довоєнного плану, а зазвичай 20–30%. Вважаю, що це хороший показник, враховуючи нестабільність ринку та страхи покупців через війну.

Як ви сьогодні для себе формулюєте головну мрію – і особисту, і професійну?

Перш за все я мрію про перемогу України та її відбудову. Відновлення країни запустить розвиток усіх сфер – від будівництва до аудиту, дасть змогу планувати майбутнє. Я щиро вірю, що прийдуть люди, які дбатимуть про розвиток нашої країни, адже вона має величезний потенціал. Сьогодні ми всі переживаємо емоційні трансформації, цінуємо життя і безпеку, розуміємо справжню цінність звичайних речей, як-от спокійна ніч. Для мене важливо зберегти себе й усіх оточуючих мене людей, нашу команду та психоемоційний стан, щоб з цього досвіду будувати світле майбутнє.

Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013221011395 від 13.10.2022, виданий Державною інспекцією архітектури та містобудування України.

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