Від будівництва котеджів до виробництва та інновацій

Влітку 2020 року дніпропетровський підприємець Олександр Редька прокинувся о пʼятій ранку. Його розбудило термінове повідомлення від Посольства України про останній евакуаційний рейс на батьківщину о 12-й дня. Менше року Олександр жив на Кіпрі та керував будівництвом котеджного містечка на 20 000 туристів. «Це був масштабний проєкт з інвесторами з Туреччини та Ізраїлю. Однак через пандемію COVID-19 його довелося заморозити. Поліція та армія вийшли на вулиці, всім наказали залишатися вдома», – згадує він. Повернувшись в Україну, Олександр вирішив перечекати пандемію у Буковелі. «Спочатку думав, що затримаюся на три місяці – скільки ж той коронавірус триватиме. Але тимчасове рішення затягнулося на чотири роки», – жартує він.

Там, де всі бачать кризу, Олександр знайшов можливості й почав діяти. «Я купив на вторинному ринку вісім соток землі, швидко побудував два каркасні деревʼяні котеджі. Виклав оголошення в інтернеті й буквально на наступний день знайшлися покупці. Отримані кошти реінвестував ще у 12 соток, а потім у 20», – згадує Олександр. За його словами, протягом пів року він працював із невеликою бригадою, вкладаючи всі зароблені кошти в розвиток. Так бізнесмен продав 15 котеджів. Весною 2021-го в нього з’явився партнер – давній друг і підприємець Дмитро Хозін. Вони об’єднали сили та експертизу в будівництві, маркетингу та продажах, що дало змогу масштабуватися. Розвиток інфраструктури для відпочинку став акцентним напрямом, який, як вирішили бізнесмени, виведе проєкт на новий рівень. «На Кіпрі я побачив сучасний європейський підхід до планування та будівництва котеджного містечка. Це стосувалося і людиноцентричної концепції, і формату апарт-готелю, який дозволяє залучати гроші невеликих інвесторів», – додає Олександр Редька.

Проєкт отримав символічну назву Phoenix. Саме феніксом – через незламну волю та жагу до життя – прозвали Олександра лікарі під час його лікування та реабілітації після численних поранень, отриманих в зоні АТО під час служби у 2014–2017 роках. Нині котеджне містечко Phoenix Relax Park – найбільше у Буковелі. На 18 га території розташовано майже 130 котеджів, два блоки з 30 апартаментами та розвинена інфраструктура. У квітні 2024-го Олександр Редька запустив першу чергу нового інвестиційного проєкту «Phoenix Medical resort Східниця» на території 30 га з 200 котеджами, 280 апартаментами, комерційною нерухомістю, розважальними зонами та 10 га парку та атракцій всередині містечка. Для розвитку бізнесу підприємець відкрив також екосвідоме виробництво повного циклу з дерево-, камене- та металообробки у Ворохті. Тепер Олександр планує запустити у Дрогобичі індустріальний парк «Фенікс Долина інновацій» – платформу для розвитку різноманітних промислових проєктів від будівництва, електроніки до miltech. Деталі – в інтерв’ю Олександра Редьки для Forbes BrandVoice.

Phoenix Relax Park

Чому у Phoenix Relax Park з 18 га території площа забудови становить лише 3 га?

Мені імпонує європейська готельна культура, де, крім житла, є простора територія для відпочинку. У Таїланді теж не будують бетонні коробки на маленьких ділянках. Готельєри часто вражають не так дизайном номерів, як розвиненою інфраструктурою. Ми побудували стильні котеджі в стилі barnhouse з акцентом на унікальній території для відпочинку, де хочеться постійно рухатися, гуляти й насолоджуватися Карпатами. Тому площа забудови становить лише 3 га, решта – 6 га лісу та 9 га – зелені зони та курортна інфраструктура.

Яку інфраструктуру ви створили додатково?

Phoenix Relax Park знаходиться у селі Поляниця, на території якого розташований гірськолижний комплекс «Буковель». Оскільки поблизу не було проєктів у форматі «міста у місті», ми знайшли свою нішу і створили саме такий. Тут є Phoenix SPA із соляною кімнатою, хамамом, сауною, критим басейном з лаунж-зоною та відкритим басейном із солоною водою під назвою «Море Феніксу». Також у нас є два ресторанні проєкти: сімейний RestoBar та GastroPub GT із панорамним видом на гори. Основна мета курортного містечка – забезпечити цікаві розваги протягом усього року. Так з’явилася найдовша в Україні тюбінгова гірка, лижна траса, дитячий клуб і зоопарк з альпаками, а також штучне море посеред гір. Головна місія проєктів Phoenix – створювати простори, де люди відчувають справжнє щастя та єднання з природою.

Котеджне містечко Phoenix Relax Park – найбільше у Буковелі У Phoenix Relax Park майже 130 котеджів, два блоки з 30 апартаментами та розвинена інфраструктура У Phoenix Relax Park майже 130 котеджів, два блоки з 30 апартаментами та розвинена інфраструктура У Phoenix Relax Park майже 130 котеджів, два блоки з 30 апартаментами та розвинена інфраструктура У Phoenix Relax Park майже 130 котеджів, два блоки з 30 апартаментами та розвинена інфраструктура У Phoenix Relax Park майже 130 котеджів, два блоки з 30 апартаментами та розвинена інфраструктура Попередній слайд Наступний слайд

Для чого у проєкті зʼявився багатопрофільний ТРЦ та апарт-готель Phoenix plaza площею 27 000 кв. м?

Бо ми прислуховуємося до бажань гостей Phoenix Relax Park. Їм не вистачає можливостей для шопінгу – доводиться їхати до Івано-Франківська, або бракує супермаркету на кшталт «Сільпо», повноцінного спортзалу та інших послуг, якщо ти орендуєш котедж довгостроково. Тому наша мета – створити в горах містечко з усіма необхідними обʼєктами та сервісами, як у мегаполісі. Крім пʼяти поверхів апартаментів, тут буде два поверхи комерційних площ, конференц-зал і панорамний ресторан.

Новий проєкт «Phoenix Medical resort Східниця» на території майже 30 га також має масштабну інфраструктуру?

Так, бо ми будуємо відпочинково-оздоровчий комплекс нового формату. Східниця – відомий бальнеологічний курорт, тому ми мали це врахувати у концепції. Окрім котеджів різного формату від шале до high-tech, тут є великий корпус на 76 000 кв. м із дитячим табором, бізнес-простором, ТРЦ, зимовим садом, аеротрубою і два штучні моря із солоною водою і хвилями на даху корпусу. Але головне – клініка превентивної медицини з 12 програмами реабілітації та оздоровлення під керівництвом професійних лікарів, власний бювет із мінеральною водою та один із найбільших СПА-центрів у Східній Європі. Тут є що робити цілий рік, а це прямо впливає на заповнюваність містечка та доходи інвесторів, яких ми залучаємо для створення проєктів.

Місія проєктів Phoenix – створювати простори, де люди відчувають справжнє щастя та єднання з природою Попередній слайд Наступний слайд

На яку дохідність може розраховувати інвестор у ваших проєктах?

Інвестор отримує 15% річної дохідності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Залежно від типу придбаних котеджів чи апартаментів розмір доходу може становити від 25 000 до 90 000 грн. Ми працюємо прозоро. Phoenix є одним із небагатьох проєктів, який працює через керуючу компанію, що є платником ПДВ і виплачує дивіденди на ФОП третьої групи. Власник отримує 70%. Він має можливість також жити у Phoenix, компенсуючи лише 30% витрат за управління комплексом. Також можна заробити на капіталізації та зростанні вартості нерухомості завдяки розвиненій інфраструктурі. Ми продаємо готовий бізнес, і 439 інвесторів довірили нам свої кошти для розвитку, придбавши 469 котеджів і апартів та 2930 кв. м комерційних приміщень ТРЦ PLAZA.

Як власне виробництво будівельних матеріалів і меблів впливає на ефективність вашого бізнесу та його незалежність від постачальників?

Коли ми вирішили будувати легкі будинки за канадською технологією з використанням геошурупів, то в Україні був лише один професійний виробник таких фундаментів, який з часом почав суттєво підвищувати ціни. В кінці 2021-го ми вирішили, що настав час організувати власне виробництво. Наша філософія – створювати бізнеси, які можуть взаємно підсилювати один одного. Коли почали виготовляти власні шурупи, це дало нам величезну перевагу у швидкості. Завдяки цьому фундамент для будинку можна зробити всього за чотири години. Ми зареєстрували компанію, яка отримала ліцензію на переробку деревини. Після цього почали купувати ліс безпосередньо на аукціонах. Котеджі будуються за каркасною технологією. Деревина розрізається на певні частини згідно проєкту на виробництві та швидко збирається на майданчику, як конструктор.

Зараз маємо виробництво повного циклу деревообробки, вторинної металообробки та унікальної технології каменеобробки. До складу також входять цехи з виробництва каркасних конструкцій, меблів, пелет і виготовлення різних будівельних елементів prefab-будівництва. Також плануємо запустити власне бетонне виробництво, бо воно потрібне для нашого бізнесу.

Олександр Редька, засновник групи компаній Phoenix

Індустріальний парк «Фенікс Долина інновацій» потрібен для розширення власного виробництва?

Хоча нам потрібно розширюватися для збільшення експортних можливостей, бо маємо проєкти в Іспанії та Канаді, це значно більша ідея. Ми хочемо розвинути в Україні high-tech виробництво, від електроніки до military tech, створивши потужну платформу для інновацій. Тут буде власна залізниця. І що головне – ми це робимо разом із невеликими співінвесторами. Тепер кожен українець зможе долучитися до проєкту й отримати здійсненну мрію: мати частку в заводах, які змінять нашу економіку назавжди. Бо я вірю, що Україна може і повинна у такий спосіб конкурувати з найбільшими країнами світу.