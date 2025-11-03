Від французької лабораторії до світових полиць. Як L’Oréal понад століття формує індустрію краси і працює в Україні на стику краси та інновацій 

115 років тому французький хімік Ежен Шуеллер створив першу безпечну фарбу для волосся. З невеликої лабораторії виросла компанія, яка визначила правила світової індустрії краси – L’Oréal

Цьогоріч компанія святкує 20-річчя присутності в Україні. За два десятиліття локальна команда виросла до управління портфелем із 20 брендів та понад 3800 продуктів. Але за цифрами – не лише ринковий успіх, а й люди, які продовжують традицію засновника: поєднувати науку, інновації та ідеї, що формують культуру краси. Про розвиток бренду в Україні та команду, яка щодня творить його історію, – у матеріалі Forbes BrandVoice.

Від глобальних цілей до локального внеску

Понад століття L’Oréal розвиває бізнес, зосереджений на задоволенні потреб споживачів у сфері краси. Цифри підтверджують ефективність цієї стратегії: у 2023 році глобальні продажі компанії перевищили €43 млрд.

В Україні історія L’Oréal розпочалася у 2004-му з невеликого офісу. Якщо тоді портфель налічував близько 350 продуктів, то сьогодні він охоплює майже 4000 позицій. Бренди компанії представлені у всіх сегментах ринку.

Портфель брендів L’Oréal в Україні

Присутність L’Oréal в Україні має ключове значення для глобальної компанії. «По-перше, ми активно підтримуємо українців через масштабні соціальні проєкти, – ділиться Альона Банніцина, генеральна директорка «LʼOréal Україна». – По-друге, робимо системний внесок в економічну стабільність України».

За даними компанії, з моменту повномасштабного вторгнення «L’Oréal Україна» сплатила понад 3,5 млрд грн податків до державного бюджету.

Випробування війною

Альона Банніцина очолила український офіс LʼOréal на початку російсько-української війни. «У ті дні неможливо було займатися чимось іншим, окрім того, як бути корисною для України. Для мене це стало можливістю повернутися додому і допомагати в найскладніші часи», – згадує генеральна директорка.

Альона Банніцина, генеральна директорка «LʼOréal Україна»

Попри виклики війни, команда «LʼOréal Україна» вистояла, не звільнивши жодного співробітника, і продовжує розвивати бізнес. «Передусім ми сфокусувалися на команді, розробили план допомоги та діяли на випередження, – зазначає Альона Банніцина. – А паралельно працювали над розв’язанням питань з партнерами та відбудовою бізнесу в нових умовах».

Команда «L’Oréal Україна» Фото надано пресслужбою

Катерина Захараш, директорка з корпоративних комунікацій «LʼOréal Україна» Я працюю в «LʼOréal Україна» понад 14 років, наразі очолюю напрям корпоративних комунікацій. Ця робота дає змогу створювати проєкти із сенсом і серцем, виходити за межі власної «бульбашки» та бачити реальність людей, яким ми допомагаємо. З роками принципи моєї роботи залишилися незмінними: емпатія й емоційний інтелект, прозорість і чесність. Вірю, що найсильніші рішення народжуються саме у командних дискусіях, коли ми разом формуємо не просто відповідь, а найкращий шлях уперед. Читати більше Згорнути

Так, на початку повномасштабного вторгнення компанія не припинила поставку товарів та виконання партнерських зобов’язань. «У лютому 2022-го багато клієнтів зупинили платежі через форс-мажорні обставини, що поставило під ризик виконання зобов’язань усіма сторонами, – розповідає Тетяна Строкач, власниця центру косметології «КосМед». – Саме тоді «L’Oréal Україна» проявила справжнє партнерство, продовжуючи відвантажувати продукцію навіть у найважчі дні».

Цей приклад підтримки підтверджує і досвід Rozetka. Тетяна Булат, керівниця напряму H&B Rozetka, зазначає, що після початку повномасштабної війни «L’Oréal Україна» однією з перших відновила поставки у квітні 2022 року. «Це дозволило стабілізувати наш бізнес та повернути клієнтів до онлайн-покупок, – пояснює вона. – Крім того, це надало емоційну підтримку та стало прикладом партнерства з глибоким людським виміром».

Ольга Рафаловська, фінансова директорка «LʼOréal Україна» На початку війни компанія стикнулася з безпрецедентним рівнем дебіторської заборгованості, що вимагало зважених, але рішучих кроків. Усвідомлюючи свою лідерську позицію та соціальну місію, «L’Oréal Україна», попри обмежені ліквідні ресурси, повністю виконала зобов’язання перед підрядниками та погодила поступові, максимально м’які кроки щодо погашення заборгованості клієнтів перед компанією. Підтримка українського бізнесу на той момент була і залишається ключовим нашим пріоритетом. Читати більше Згорнути

Інновації та партнерство

У своїй роботі генеральна директорка керується трьома принципами: перевірені дані, колективний розум команди та інтуїція. «Наша сила – у здатності постійно еволюціонувати, – пояснює Альона Банніцина. – Ми вміємо поєднувати прагнення до досконалості з гнучкістю, підприємницьким духом та інноваціями». Інноваційність L’Oréal не залишилася непоміченою: у 2025 році компанію визнали найінноваційнішою в Європі за версією журналу Fortune.

Надано пресслужбою «L’Oréal Україна»

Підхід до постійного розвитку та впровадження нових рішень відображається і в підтримці локального салонного бізнесу. Компанія організовує бізнес-форуми за участю відомих підприємців і мотиваційних спікерів, запрошує до участі перукарів та власників салонів. Учасники отримують доступ до останніх трендів індустрії, вивчають успішні бізнес-кейси, знайомляться з інструментами диджиталізації та ефективними підходами до управління персоналом. «L’Oréal Україна» підтримує стилістів також через освіту та проєкти для психічного здоров’я. Адже від емоційного стану фахівця залежить результат б’юті-послуги та настрій клієнта, а це найголовніше», – ділиться представник салону Maija.

Окремий напрям роботи компанії – презентації новинок. Під час таких заходів провідні українські перукарі знайомляться з новими продуктами, обмінюються досвідом, демонструють власну майстерність на сцені та будують професійний нетворкінг. «Завдяки партнерству з «L’Oréal Україна» ми постійно впроваджуємо новітні технології, підвищуємо кваліфікацію майстрів, – зазначає власник салону HAIRHOUSE. – Крім того, «LʼOréal Україна» надає маркетингову підтримку, що дає нам змогу якісно комунікувати зі споживачем та зростати навіть у складні часи».

Карина Дубініна, мережа салонів BACKSTAGE «L’Oréal Україна» з нами вже понад 15 років. Це ключовий партнер, який підтримує відкриття кожного нового салону, допомагає із запуском проєктів і завжди йде назустріч у складні часи. На початку повномасштабної війни L’Oréal була однією з перших компаній, що підтримала нас – відтермінувала платежі та допомогла реалізувати соціальну ініціативу Hair Unlim, завдяки якій клієнти могли повертатися до звичної рутини навіть у найважчі місяці. Читати більше Згорнути

Соціальний вимір

В Україні локальна команда L’Oréal реалізує численні програми та ініціативи, серед яких: L’Oréal-UNESCO «Для жінок у науці», соціальні проєкти «Краса для всіх» і «(Не) До краси», програма підтримки підприємниць України, численні проєкти з фондом «Таблеточки», який допомагає онкохворим дітям, ініціативи для підтримки енергетичної незалежності лікарень, програма Head Up для покращення ментального здоров’я стилістів, а також екологічні ініціативи «Сортуй красу», мета яких – збір і утилізація косметичного паковання.

Надано пресслужбою «L’Oréal Україна»

Однією з найбільших стала «Програма підтримки підприємниць України», яку L’Oréal Paris запустила у листопаді 2023 року. Вона надає гранти жінкам, чиї бізнеси постраждали від війни або потребують стартових інвестицій. За два сезони 22 учасниці отримали фінансування на понад 15 млн грн, втіливши власні бізнес-ідеї.

Ще один важливий напрям – наука. LʼOréal у партнерстві з ЮНЕСКО ще у 1998 році заснувала програму For Women in Science. Її місія – збільшити представництво жінок у науці та сприяти їхньому професійному розвитку. Відтоді ініціатива підтримала понад 4100 науковиць у 117 країнах. В Україні премія LʼOréal-UNESCO «Для жінок у науці» діє з 2018 року й уже відзначила 18 дослідниць, одна з яких отримала міжнародне визнання.

«Наша мета – зробити красу справжньою силою змін, підтримуючи тих, хто цього потребує, – підкреслює Альона Банніцина. – Кожна ініціатива поєднує допомогу людям і розвиток суспільства, роблячи присутність L’Oréal в Україні значущою».