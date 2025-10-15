WOG: 25 років всюди, де люди

Цієї осені мережа АЗК WOG відзначає 25-річчя. Однак замість урочистостей у компанії говорять про інше: виконану роботу, підтримку, розвиток. WOG продовжує робити те, що вміє: забезпечує українців якісним пальним, піднімає планку сервісу, пригощає смачною кавою, посилює Сили оборони, підтримує евакуаційні місії. Філософія компанії зосереджується на тому, що вона може контролювати і робити максимально добре

«WOG пройшов через багато випробувань і щоразу ставав сильнішим, роблячи висновки з досвіду. Сьогодні для нас бренд – це не цифри, а довіра та позитивний досвід гостей. Повномасштабна війна лише підтвердила цю істину: справжня сила бренду в тому, що клієнти можуть покладатися на нас у будь-який час і в будь-якому місці», – кажуть у компанії. Про шість стовпів надійності WOG – у матеріалі Forbes BrandVoice.

Пальне, що завжди в «русі»

Українці добре памʼятають довжелезні черги та порожні АЗК на початку повномасштабного вторгнення. Паливна криза 2022 року стала викликом – для галузі і для цілої країни.

WOG вибудовував нові логістичні маршрути буквально на ходу, і все це – на тлі цілеспрямованого знищення агресором енергетичної інфраструктури. Компанії треба було знайти пальне на світовому ринку та налаштувати нові ланцюги поставок, бо країна не могла зупинитися.

Михайло Романів, генеральний директор мережі АЗК WOG Ми приймали рішення максимально оперативно, але зважено, мінімізуючи ризики. Швидко перебудовували логістику, залучили нових партнерів. Такий підхід дозволив забезпечувати пальним всю країну – від західних до прифронтових регіонів. Читати більше Згорнути

Люди з ДНК WOG

Сьогодні WOG – це понад 360 АЗК і майже 7000 співробітників. Це люди, які щодня забезпечують сотні тисяч українців пальним, кавою, смачними та різноманітними стравами.

«Під капотом» цього справно функціонує чітко вибудувана система управління процесами: від підбору та навчання персоналу до логістики, контролю якості й операційної дисципліни. За будь-яких умов в компанії дотримуються головного принципу: гість може на нас покладатися завжди. Це означає, що о п’ятій ранку двері АЗК вже будуть відчинені, а на перших клієнтів чекатиме запашна кава та свіжий сніданок.

І саме люди з ДНК WOG роблять це можливим: професійно, віддано й з увагою до деталей. Завдяки їм довіра до компанії вимірюється не літрами пального, а відчуттям комфорту, яке співробітники WOG забезпечують щодня.

Іванна Бараник, HR-директорка мережі АЗК WOG Для нас вкрай важливо, щоб обслуговування завжди і всюди на наших АЗК було на високому рівні, щоб ми не лише виправдовували, але й перевершували очікування клієнтів. Ми прагнемо єдності в команді, вибудовуємо внутрішню комунікацію так, щоб усі дивилися в одному напрямі, і щоб це був рух вперед і вгору. Ми створюємо умови для розвитку кожного, хто цього прагне, підтримуємо ініціативу, даємо дорогу інноваціям. WOG – компанія людей та для людей. Ми стали лавмаркою для наших гостей. До нас приїжджають родинами, з нами виростають покоління, нам довіряють. І наше завдання – зберегти цю довіру і на наступні 25 років. Читати більше Згорнути

АЗС WOG

Адаптивність і безперервність як ключовий принцип

Коли країна постійно змінюється, а стабільність стає більше винятком, аніж правилом, здатність швидко реагувати на виклики та адаптуватися до них стає ключовою перевагою. Для WOG цей принцип став основою роботи. Ще під час пандемії COVID-19 компанія довела свою гнучкість: перебудувала операційні процеси, запустила безконтактні сервіси, розширила партнерські колаборації, переглянула стандарти обслуговування. Такі рішення дозволили зберегти для гостей найцінніше – безпеку, зручність і довіру, кажуть у компанії.

З початком повномасштабного вторгнення обсяг роботи компанії значно зріс. Вона мала не лише забезпечувати країну пальним, а й створювати осередки стабільності, які давали б українцям відчуття хоча б мінімальної сталості та нормальності. Коли масовані атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до тривалих блекаутів, WOG продовжив працювати, ставши опорою для українців. Уже на початку грудня 2022 року всі АЗК компанії були обладнані генераторами, перетворившись на «мережу пунктів незламності».

Владлена Русіна, операційна директорка мережі АЗК WOG Згадайте: навколо темрява, а на WOG – світло. Є гаряча їжа, можна випити кави, зарядити гаджети чи під’єднатися до інтернету. Для багатьох це був ковток звичного життя: гості приходили зігрітися, попрацювати чи повечеряти всією родиною. За потреби можна було закипʼятити воду, аби приготувати дитяче харчування, підігріти власну їжу чи навіть висушити волосся. У той період WOG став справжнім місцем незламності, де люди могли закрити всі свої базові потреби. Це стало можливим завдяки чіткому плануванню, командній роботі й рішенню інвестувати у стійкість навіть тоді, коли ніхто не знав, що чекає попереду. Читати більше Згорнути

Цифрова екосистема WOG

Прогресивна IT-інфраструктура – це те, що робить сервіс нативним, швидким та зрозумілим для гостей, підсилюючи взаємодію з брендом. У WOG зазначають: компанії вдалося побудувати унікальну диджитал-екосистему, яка працює саме за цим принципом.

Враховуючи запити гостей на швидке та персоналізоване обслуговування, у мобільному додатку WOG PRIDE, що є цифровим ядром самообслуговування, інтегровані послуги оплати за пальне, зарядку електромобілів, каву та страви з кафе. Такі інструменти дають можливість клієнтам розраховуватися за послуги у форматі самообслуговування, навіть не виходячи з авто. Та при цьому можливість зайти на АЗК і поспілкуватися з оператором – виключно бажання гостя. У компанії право вибору завжди залишається за клієнтом: швидке й повністю цифрове обслуговування чи живе спілкування.

Олег Кушіль, директор із цифрової трансформації мережі АЗК WOG Коли у 2017 році було запущено сервіс WOG PAY Пальне, ніхто не міг передбачити, наскільки важливою стане його роль у майбутньому. На старті це був зручний інструмент для водіїв, які цінують свій час. Під час пандемії COVID-19 сервіс перетворився на ефективний спосіб дотримання дистанції, адже знімав у клієнта потребу заходити на АЗК. Із початком повномасштабної війни WOG PAY набув стратегічного значення: онлайн-оплата в застосунку стала рятівною для транспорту критичної інфраструктури. У період кількаденних цілодобових комендантських годин завдяки сервісу була змога дистанційно заправляти автомобілі без залучення персоналу. Читати більше Згорнути

Сьогодні 9 із 10 клієнтів, що спробували сервіс WOG PAY Пальне, користуються ним далі постійно (дані компанії).

У WOG кажуть: вони стали одними з перших серед паливних ритейлерів, хто встановив на своїх АЗК термінали самообслуговування WOG PAY BOX. Перші 100 терміналів зʼявилися на найбільш трафікових АЗК на початку 2022 року. Цей інструмент став особливо актуальним в умовах кадрового дефіциту. З 2024 року кількість WOG PAY BOX значно зросла і сьогодні налічує 330 терміналів на 206 АЗК.

Цифрова екосистема WOG є не лише інструментом для покращення клієнтського досвіду та конкурентною перевагою, а й стратегічно важливим елементом національної стійкості. Паливний ритейл, що входить до критичної інфраструктури, усе частіше стає мішенню кібератак, зокрема масованих DDoS-атак, які є поширеним інструментом гібридної війни. Тому WOG побудував багаторівневу систему кіберзахисту, що забезпечує безперебійну роботу цифрових сервісів навіть під час таких технологічних атак.

Технічна інфраструктура

Для клієнта усе просто: він підʼїжджає до паливної колонки, швидко заправляється та вирушає далі. Та за цим стоїть надскладна система, що має працювати без збоїв чи то в умовах блекаутів, чи повітряних тривог або ж після обстрілів.

Коли в паливний бак пістолета на АЗК подають пальне, він має бути синхронізований з компʼютером, касою та фіскальним чеком. І ця система не повинна дати збій.

Наталія Карапата, технічна директорка мережі АЗК WOG За кожним горнятком кави чи літром пального стоїть наша технічна інфраструктура – від резервуарів і паливних колонок до налаштувань кавомашин. Для гостей ця робота непомітна, і саме так має бути: вони просто отримують свій звичний комфорт. Де б ви не заїхали на наш АЗК – у столиці чи в маленькому містечку – смак кави має бути однаковим. Наше непохитне правило: дотримуватися внутрішніх стандартів. Зокрема, 99% заправок WOG мають власні свердловини з водою. Ми інвестували кошти в системи очищення води та контролю її якості: мінералізації, забезпечення стабільного хіміко-фізичного складу, бо саме з таких деталей народжується довіра. Обовʼязково проводимо сервісне обслуговування кавомашин із дотриманням усіх регламентів. Те саме стосується й пального: регулярна зачистка резервуарів та суворий контроль якості гарантують, що пальне завжди відповідає стандартам. Читати більше Згорнути

Не лише пальне, а й логістика продуктів харчування

Більшість товарів чи смаколиків, які гості купують на АЗК, як-от хот-дог, круасан чи щось солоденьке в дорогу – це імпульсні покупки. Вони завжди мають чекати клієнта, бути свіжими і розміщуватися так, щоб їх було помітно.

Асортимент супутніх товарів охоплює все, що не є пальним: від кавових зерен і молока до смаколиків і сезонних товарів. Це інфраструктура, яка за замовчуванням має бути присутня, роблячи подорожі гостей комфортнішими.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, під загрозою опинилися не лише постачання пального, а й система логістики. У перші дні війни, попри постійні обстріли та вибухи, розподільчий центр компанії не припинив роботу та продовжував забезпечувати АЗК продуктами харчування. Це було питання відповідальності до клієнтів, кажуть у WOG.

У час, коли тисячі людей годинами стояли в заторах і долали шлях у невизначеності, АЗК ставали тимчасовими прихистками та хабами допомоги. Люди, виснажені дорогою й стресом, потребували не лише пального, а й елементарного: гарячого чаю чи кави, щоб зігрітися, їжі, щоб відновити сили. Забезпечити цю базову підтримку означало допомогти мільйонам українців у критичний момент.

Юлія Пішаченко, директорка з логістики супутніх товарів мережі АЗК WOG Те, що для наших гостей виглядає як вже звична полиця з товарами, є результатом колосальної командної роботи. Ми контролюємо якість продукції, починаючи від її приймання у постачальника, зберігання у розподільчому центрі до відбору і доставки замовлень на АЗК. Для нас вкрай важливо чітко дотримуватися стандартів сервісу, тому що стабільність і відповідальність бренду WOG завжди вимірюється реальними діями. Читати більше Згорнути

25 років WOG – це історія трансформації та стійкості, але головне – історія довіри. Сьогодні компанія дивиться вперед із тим самим проактивним підходом, що дозволяв їй долати кризи, відкривати нові напрями й залишатися ближче до клієнтів. Фокус на інноваціях, сервісі та підтримці країни визначає вектор розвитку WOG у наступні роки, адже сила бренду – у відповідальності перед людьми та суспільством.