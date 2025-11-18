Підписка від 49 грн
Мережа мультимаркетів «Аврора»
BrandVoice
«Аврора» інвестує в майбутнє: як бізнес розвиває освіту та культуру в Україні

Коли бізнес бере на себе роль партнера держави в освіті, змінюється не лише рівень знань – змінюється сама країна. Мережа мультимаркетів «Аврора» – один із тих прикладів, коли соціальна відповідальність перетворюється на довгострокову стратегію розвитку. За останні три роки компанія інвестувала понад 90 млн грн у підтримку освітніх і культурних ініціатив: від співпраці з університетами та стажувань для студентів до підтримки Економічної олімпіади й запуску літньої школи Aurora Students. Для «Аврори» це – інвестиція в покоління, яке формує майбутню економіку України. Деталі – в матеріалі Forbes BrandVoice.

Освіта, що формує культуру компанії

Мережа мультимаркетів «Аврора» – один із найпослідовніших інвесторів в освіту в Україні. Компанія має чітку стратегію, розвинену систему внутрішнього навчання й підтримує ініціативи, що формують культуру розвитку.

Замість традиційного HR-департаменту тут діє Департамент людського капіталу – символ людиноцентричної корпоративної філософії. Його головне завдання – будувати партнерства з освітніми програмами та інвестувати в головний ресурс будь-якої економіки – людей. У компанії переконані: саме залученість, відповідальність і професійне зростання співробітників визначають успіх бізнесу.

Система навчання в «Аврорі» багаторівнева. Вона охоплює як курси у власному навчальному центрі чи зовнішніх платформах (з компенсацією вартості), так і практичне стажування: двічі на рік кожен офісний працівник іде «в поля» – працює в магазинах, щоб краще розуміти клієнтів і процеси.

Навчання починається вже з онбордингу. Новачки отримують підтримку колег із будь-якого відділу – достатньо звернутися, щоб отримати пораду чи допомогу. У корпоративному навчальному центрі доступні понад 40 онлайн-курсів для розвитку hard і soft skills, а в офісах і логістичних центрах регулярно проходять офлайн-сесії. Також діє програма зовнішнього навчання з компенсацією вартості – 50%, 75% або 100% залежно від напряму роботи.

Цього року компанія запустила літню школу AURORA STUDENTS – стартовий майданчик для нового покоління фахівців. Студенти отримують не лише теоретичні знання, а й практичний досвід, працюючи над реальними бізнес-кейсами, розвиваючи комунікаційні навички та розуміння корпоративної культури.

Мережа мультимаркетів «Аврора»

В «Аврорі» добре усвідомлюють: майбутнє сильної держави залежить від освіченої, мотивованої молоді. Саме тому компанія створює можливості для якісного професійного навчання, щоб допомогти молодим людям будувати кар’єру в Україні.

Навчання – стратегічний пріоритет

В «Аврорі» наголошують: молодь, яка вже завтра стане підприємцями й фахівцями українських компаній, гостро потребує якісної економічної освіти – особливо в школах.

Компанія не обмежується спостереженнями, а діє. Так, було започатковано проєкт «Економічна освіта в Полтавській області» – приклад успішної співпраці бізнесу, громадського сектору та місцевої влади. Ініціатива покликана сформувати в молодого покоління розуміння економічних процесів і відповідальне ставлення до власного фінансового майбутнього.

Освітні проєкти – частина нашої довгострокової стратегії. Наша глобальна мета – показати молоді, що в Україні є реальні можливості для розвитку,

Катерина Колубай. керівниця відділу з супроводу дотримання етики та цінностей мережі «Аврора»

«Тому ми починаємо працювати зі школярами вже з 8-го класу, допомагаючи їм розвивати фінансову грамотність і критичне мислення. Паралельно підтримуємо партнерства з університетами: організовуємо стажування, знайомства з командою, щоб молодь побачила, як працює сучасний бізнес, і здобула перший професійний досвід. Для нас це не просто соціальна відповідальність – це інвестиція в майбутнє країни», – зазначає Катерина Колубай.

Аврора і «Змінотворці»

Ініціатива «Змінотворці» розпочала роботу в 2023 році як просвітницький проєкт для підлітків від 14 років. Сьогодні організація надає можливість дітям із малих громад зустрічатися з успішними дорослими та дізнаватися, як влаштовані різні сфери сучасного життя.

Освітній комплекс включає 12 безоплатних курсів, кожен з яких розкриває окрему сферу світобудови. Мета – допомогти підліткам стати більш свідомими, зрозуміти взаємозв’язки між різними галузями та підготуватися до майбутнього.

У січні 2025-го «Аврора» стала стратегічним партнером «Змінотворців», спрямувавши 1 млн грн на функціонування навчальної системи. Кошти покривають безкоштовні заняття, і вже за перше півріччя було проведено 91 заняття на семи курсах для понад 250 підлітків.

Мережа мультимаркетів «Аврора»

Крім того, у Полтаві відбувся спільний офлайн-інтенсив для 32 старшокласників. Підлітки відвідали офіс «Аврори», де співзасновниця компанії Леся Клименко поділилася особистим досвідом у вирішенні складних кейсів із реального життя.

«Ми вдячні «Аврорі» за підтримку, яка дозволяє створювати можливості для підлітків із сільських громад. Її допомога дає молоді розвивати світогляд і впевненість, а нам – не зупиняти навчання навіть улітку», – коментує співзасновник «Змінотворців» Владислав Грезєв.

Мережа мультимаркетів «Аврора»

Лише за перше півріччя 2025 року проєкт охопив понад 3000 старшокласників у 41 регіональній поїздці. Команда проводить профорієнтаційні тренінги, знайомить учнів із програмою та її можливостями. З січня по серпень до системи долучилися 428 нових учасників і 18 викладачів. За цей період організовано два освітні табори та два офлайн-інтенсива.

За весь час існування проєкту навчання пройшли майже 1500 підлітків. Команда активно розвиває проєкт і планує запустити програми менторства для учнів.

«Молодь – це рушій змін. Для «Аврори» важливо підтримувати підлітків і ділитися з ними практичним досвідом, особливо у громадах із обмеженими освітніми можливостями», – зазначає Катерина Колубай, керівниця відділу з супроводу дотримання етики та цінностей компанії.

Співпраця з освітніми установами: коли бізнес бере відповідальність за економічну освіту

Мережа мультимаркетів «Аврора» активно інвестує в освіту по всій країні. Уже третій рік поспіль компанія підтримує Економічну олімпіаду, фінансує призові фонди для найкращих учнів та поширює навчальні посібники з економіки серед шкіл.

Мережа мультимаркетів «Аврора»

Для «Аврори» підтримка освіти – один із стратегічних напрямів, що охоплює розвиток потенціалу молоді, модернізацію шкільних програм та партнерство з державними і громадськими організаціями. Також компанія вибудовує стратегічні союзи з українськими та міжнародними освітніми інституціями. Загальна сума інвестицій у освітні та культурні проєкти за 2022–2025 роки перевищила 90 млн грн (дані компанії).

Співпраця з БО «БФ «Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе» розпочалася у 2023 році з проєкту «Економічна освіта в Полтавській області». У вересні 2025 року «Аврора» інвестувала 1 млн грн у фонд Центру Бендукідзе. Кошти спрямовані на поширення посібника «Економіка для 8–9 класів», проведення Економічної олімпіади, у якій взяли участь понад 30 000 школярів і студентів коледжів, організацію майстер-класів для вчителів та підтримку інших освітніх ініціатив.

Мережа мультимаркетів «Аврора»

Партнерство дозволило залучити провідних фахівців для розробки навчальних програм, забезпечити педагогів матеріалами та провести тренінги з сучасних методів викладання для понад 500 вчителів. 

У Полтавській області створено акселератор економічної освіти, згодом подібні програми запрацювали у Дніпропетровській, Вінницькій та Львівській областях, а найближчим часом планується запуск у Харківській, Запорізькій та Одеській. Школам передано понад 5000 примірників сучасного посібника з економіки.

Крім шкіл, «Аврора» розвиває партнерства з університетами: організовує стажування та знайомства з компанією, щоб підлітки бачили, як працює сучасний український бізнес. З цього року діє програма New Generation, яка дає можливість підліткам здобути перший професійний досвід із перспективою подальшого працевлаштування.

Мережа мультимаркетів «Аврора»

Компанія системно підтримує освітні ініціативи по всій Україні – від шкіл до вишів. Серед партнерів «Аврори»: Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, Львівська національна академія мистецтв, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ГО «Українська асоціація студентів», AIESEC в Україні, Український католицький університет, «Змінотворці», GoGlobal та інші.

Ми створюємо ком’юніті молодих працівників і активних громадян, які прагнуть змін та будують своє майбутнє в Україні,

Катерина Колубай. керівниця відділу з супроводу дотримання етики та цінностей компанії

