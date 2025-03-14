Бізнес із соціальною візією: як ток-шоу «ебаут» на сенситивні теми стало прибутковим освітнім проєктом

14 березня YouTube-проєкт «ебаут» відзначає чотири роки. У перші ж місяці розмовне шоу набуло чіткої бізнес-моделі, стратегії розвитку й освітнього вектора, швидко стало самоокупним і прибутковим. Зараз у портфоліо команди «ебаут» – 22 млн переглядів, понад 150 випусків, регулярна співпраця з рекламодавцями, вісім колаборацій з брендами одягу, косметики та прикрас і благодійні ініціативи для військових. У планах – публікація книги і зйомки документального кіно, розширення благодійності та розвиток секс-освіти у масштабах України. Про те, як гострі соціальні теми стають унікальним контентом, і про шляхи монетизації проєкту розповіли співзасновниці, генеральні продюсерки та співведучі ток-шоу «ебаут» Наті Гресько та Катерина Мотрич.

Наті Гресько Раніше працювала у редакції The Village Україна як продюсерка і редакторка рубрики «Стиль». Під час повномасштабного вторгнення переїхала до Бельгії та припинила роботу в українському виданні. Після повернення в Україну продовжила роботу в медіасередовищі. Читати більше Згорнути

Катерина Мотрич З 2017 по 2019 рік була прессекретаркою помічника народного депутата Верховної Ради України. З 2019-го працювала у команді пресслужби аеропорту Бориспіль, а також прессекретаркою комерційного директора аеропорту. З початком повномасштабної війни долучилася до створення хокейного фонду Ukrainian Hockey Dream. Потім ще деякий час працювала у Федерації хокею України на посаді прессекретарки президента федерації. У 2022 році створила власний ювелірний бренд MOTRYCH STUDIO. Читати більше Згорнути

Ковток свіжого повітря. Про старт і розвиток «ебаут»

Розкажіть, як ваші знайомство і дружба вилилися у бізнес-співпрацю?

Наті Гресько (далі – Н. Г.): Ми познайомилися з Катею на ретриті в Карпатах, а після повернення до Києва стали близькими подругами. Приблизно за пів року, в гостях у спільної знайомої, я ділилася своїм досвідом ведучої на YouTube-шоу, зауваживши, що його можна було зробити кращим. Катя миттєво відреагувала: «То давай зробимо краще!». Наступного дня вона не відступала, наполягаючи на ідеї власного шоу. Я зв’язалася зі знайомою сценаристкою, і ми взялися до роботи. Вже за місяць перший випуск «ебаут» був готовий.

Чому вирішили зробити акцент саме на сенситивних і табуйованих темах?

Катерина Мотрич (далі – К. М.): Того вечора, коли ми вирішили створити «ебаут», з’ясувалося, що нам із Наті та подругами цікаво говорити про секс, сексуальну освіту, ментальне здоров’я, стосунки та пов’язані з ними соціальні проблеми. Тож проєкт виріс із власної потреби й особистої зацікавленості. За чотири роки формат дещо змінився, але головна мета і соціальна місія залишилися незмінними: «ебаут» – це відкритий майданчик, де без цензури обговорюють стосунки, секс, ментальне здоров’я, насильство, війну та багато інших важливих тем.

Як за чотири роки змінилися цілі проєкту, його формат і аудиторія?

К. М.: Ми вийшли за межі лише стигматизованих тем сексу та секс-просвіти, що були ядром нашого контенту на початку. Сьогодні охоплюємо десятки соціальних питань, глибоко розкриваючи кожне з них. Аудиторія не змінилася, а радше остаточно сформувалася. У 2021 році ми створювали контент для себе – тож нас почали дивитися люди, схожі на нас. Спершу вони прийшли за якісним україномовним контентом, а тепер активно долучаються до обговорень. Наше ядро – це переважно жінки 25–34 років, але серед глядачів багато старших жінок і чоловіків, які цікавляться секс-просвітою, зокрема для кращої комунікації з дітьми-підлітками.

Які труднощі чекали на шляху становлення проєкту «ебаут» та зміцнення його впізнаваності?

Н. Г.: Найбільшим ризиком був сам факт запуску шоу на власні кошти. Ми не були дотичні до YouTube і не знали, як створити канал, як правильно технічно запакувати контент і налаштувати монетизацію. Усе робилося інстинктивно і тому не без помилок.

К. М.: Чотири роки тому український YouTube-контент був менш розвиненим. Сьогодні для запису подкасту чи відео достатньо орендувати студію з готовим обладнанням, а тоді ми самостійно шукали локації, домовлялися із закладами, налаштовували світло й організовували трансфер. Операційна частина забирала багато ресурсів, які зараз можна використовувати ефективніше.

Ще одна складність – пошук гостей. Аудиторія вибаглива й очікує медійних особистостей, тож ми шукаємо героїв із цінностями, близькими до наших. Це непросто, а ще складніше, коли їхня репутація псується через певні рішення чи помилки. Ми не відповідаємо за дії наших гостей у майбутньому, але іноді змушені це пояснювати, адже аудиторія сприймає репутаційні «хитання» безапеляційно.

Навіщо і для кого було створено соціальний сезон «ебаут»?

К. М.: Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми як проактивні громадянки не змогли оминути низку соціальних тем, які гостро нависли над суспільством. Записали кілька випусків у zoom-форматі про виїзд за кордон як порятунок від обстрілів, про різні відтінки самопочуття під час війни.

Ці бесіди потрібні були і нам, щоб виговоритися і бодай трохи зменшити градус напруги, і глядачам, щоб послухати про те, що їх тривожить, і трохи заспокоїтися.

Та потреба в обговоренні соціальних тем не зникла і досі, адже щодня відбуваються події, варті уваги. І тоді ми за порадою нашої sales-менеджерки подалися на грант USAID, пройшли пітчинг і отримали фінансування на зйомки соціального сезону. Так девʼять епізодів «ебаут» з-понад 150 було знято із залученням грантових донорських коштів.

Якої миті ви зрозуміли, що «ебаут» важливий для українців, він зростає і має майбутнє?

Н. Г.: Ми дуже здивувалися, коли перший випуск за день подивилося 10 000 глядачів, з’явилися коментарі, сотні репостів, почалася дискусія під відео. Це було перше відчуття потрібності формату і тем, які ми висвітлюємо. Та головним маркером важливості продукту для суспільства є його реальний вплив на життя людей. Після випуску «ебаут» про токсичну маскулінність під назвою «Чоловіки (не) плачуть» нам написала глядачка з подякою і розказала, що після нашого відео вона збагнула, що чоловіки теж бувають нерішучими, можуть вагатися і тривожитися, тож сама зробила пропозицію хлопцеві, і вони одружилися.

Це неабиякий прорив у суспільстві у контексті руйнування шаблонів певних суспільних процесів.

Який випуск «ебаут» зібрав найбільше переглядів і коментарів і, як гадаєте, чому?

Н. Г.: Це випуск з Еммою Антонюк «Що жінки (не) люблять у сексі» – понад 603 000. Відео спричинило резонанс, адже Емму всі знають як блогерку, яка асоціюється з книгами і фемінізмом, а у нас вона відкрито говорила на сенситивні теми, і це було по-справжньому ексклюзивно.

К. М.: Також дуже популярними є випуски «Як (не) підхопити щось під час сексу» і про домагання у публічних місцях «Що (не) так з фліртом». Сотні дівчат у коментарях відверто розповідали моторошні історії про різного роду домагання у публічних місцях і про ставлення до цього суспільства. Це по-справжньому страшні випадки, що можуть зруйнувати психіку і життя, тож про це треба постійно говорити.

Як ви генеруєте ідеї випусків?

Н. Г.: Йдемо і від власного запиту, і від запиту суспільства. У нашій команді є золоте правило: ми не беремо в роботу тему, яка не близька комусь з ведучих, адже це виглядатиме штучно і глядач обов’язково це відчує.

К. М.: Наприкінці кожного сезону збираємося з командою на брейншторм і формуємо перелік тем на новий сезон. Фільтруємо його, щось залишаємо, щось додаємо і шукаємо гостей під затверджені теми.

Як вдається керувати проєктом удвох і розподіляти обов’язки?

К. М.: Ми з Наті як засновниці та генеральні продюсерки «ебаут» розподіляємо обов’язки навпіл, звертаючи увагу на ресурсність одна одної та потребу у відпочинку. В «ебаут» під керівництвом лінійної продюсерки працюють режисерка монтажу, сценаристка, продюсерка, SMM-фахівчиня, таргетолог, комунікаційниця, бухгалтер, та ми з Наті ситуативно занурюємося в абсолютно всі процеси та функціонал цих посад.

Н. Г.: Крім того, ми ще й співведучі, і ці ролі у нас розділяються і за завданнями, і за гонорарами. Ми отримуємо гонорар за роботу в кадрі та дивіденди з роботи проєкту в цілому як співзасновниці. До того ж платимо гідні гонорари всім залученим фахівцям, адже гарна оплата відчутно впливає на якість роботи.

Яких успіхів «ебаут» досяг за чотири роки існування?

Н. Г.: Ще перед стартом ми розраховували, що з третього випуску матимемо рекламодавців. Це була основа нашої бізнес-моделі, яка реалізувалася так, як ми і планували. Після першого випуску нам написали з Ajax і придбали три рекламні інтеграції. Це було першим свідченням того, що наш продукт цікавий людям. Ми почали активно пропонувати себе ринку і з четвертого випуску вже заробляли кошти та вийшли на чистий дохід.

Друге – колаборації з брендами. Сьогодні реалізовано вісім колаборацій, і цей напрям є великою гілкою нашого успіху, зокрема і фінансового. Ще у 2021 році ми зробили першу колаборацію з дизайнеркою бренду german Лєрою Цимбал, випустивши капсулу світшотів, яка стала дуже успішною. Також реалізовано колаборації з українськими брендами одягу SYNDICATe, Jul та косметичним брендом DOTYK і брендом прикрас senses. У процесі робота з брендом diadia.

К. М.: Ще одне наше досягнення – книга «ебаут дорослішання», яка має вийти цього літа і допоможе підліткам краще зрозуміти себе. Ідейно робота над нею почалася ще до повномасштабного вторгнення. Тоді у ковідні часи ми хотіли розвіртуалізуватися з глядачами і вирішили написати книгу на заміну енциклопедіям для дівчат. Ми проаналізували літературу такого роду, згадали «книжки для дівчат» нашого дитинства і відчули потребу підготувати гідний продукт для сучасних підлітків.

Про гроші, благодійність і плани команди

Яким був капітал для створення першого випуску? Скільки людей над ним працювало?

К. М.: На перші чотири випуски «ебаут» було витрачено $5000 наших з Наті особистих коштів – по $2500 на продакшен одного випуску.

Н. Г.: Думаючи над концепцією «ебаут», ми вирішили, що у студії буде ще одна ведуча, крім нас з Катериною, щоб урізноманітнити наші досвіди, світобачення. Запропонували співпрацю Ярославі Кравченко, зокрема через те, що вона медійна персона, легка, смілива, має великий досвід і вміння говорити відверто на різні теми. Вона одразу погодилася. Крім нас трьох у виробництві перших випусків брали участь режисерка, продюсерка, сценаристка SMM-ниця, а також команда підряду, яка безпосередньо займалася зйомками: оператори, звукорежисери – всього 12 людей.

Скільки витрачаєте на гонорари команді?

Н. Г.: Щомісячні витрати на штатну команду – 120 000 грн. Плюс маємо витрати на аутсорс: монтаж, сценарій, дизайн, звук. З цими фахівцями працюємо на фрілансі, тож складно точно вирахувати статтю витрат на це.

Скільки заробляє шоу «ебаут»?

К. М.: За квартал чистий дохід завдяки рекламним інтеграціям становить 200 000 грн. Також є дохід від монетизації на YouTube, але він не стабільний і залежить від місяця.

Якими є ключові вектори бізнес-стратегії проєкту «ебаут»?

К. М.: Першим китом, на якому тримається успіх «ебаут», є контент – унікальна подача матеріалу через сторітелінг, що залучає до взаємодії аудиторії. Друга основа бізнес-стратегії – це наші офлайн-talk у ролі запрошених гостей та організація заходів. І третє – монетизація платформи, колаборації з брендами та продаж власних продуктів.

Які благодійні ініціативи підтримуєте?

У межах колаборації з брендом german і брендом прикрас senses частину доходів передаємо на потреби військових, зокрема, Центру Superhumans. Нещодавно реалізували проєкт з «Янголами» – патронатною службою Третьої штурмової бригади ЗСУ. Зняли випуск з ветераном, поговорили про його досвід, реабілітацію та зібрали пів мільйона грн на протезування військових.

Які цілі ставить перед собою проєкт у 2025 році?

Н. Г.: Перше – зміна державної політики щодо сексуальної освіти. Це може бути співпраця з Міністерством освіти або колаборація з телеканалами у форматі освітнього шоу, де медійні персони відповідатимуть на запитання в межах сексуальної освіти. Популяризація ментального здоровʼя у складні часи – ще одна важлива мета «ебаут».

К. М.: Також будемо доповнювати формати та розширювати аудиторію. Плануємо почати співпрацю з телеканалами і вийти за межі Tik-Tok та Instagram. Ще хочемо зняти випуски про рекрутинг, волонтерство – це те, про що нам цікаво говорити. Прагнемо також засоціювати розвиток сексуальної освіти з «ебаутом», випустити документальний фільм і продовжувати збирати кошти для потреб військових.