Бренд із душею: WINETIME запустив крафтове морозиво Maropu

У ніч на 12 квітня під час ворожого обстрілу було пошкоджено виробництво «Аснова Холдинг», до складу якого входить WINETIME. Але навіть після удару команда холдингу не зупинилася. Вже за кілька місяців WINETIME вивів на ринок крафтове морозиво Maropu, зроблене з натуральних інгредієнтів, з унікальним смаком та креативним дизайном упаковки. Як бренд задає нові стандарти і змінює сприйняття морозива – у матеріалі далі

Смак, якого ще не було: про ідею крафтового морозива

Ідея бренду морозива Maropu формувалася понад п’ять років. За цей час український ринок морозива значно змінився та став креативнішим. З’явилися нові сміливі продукти: морозиво із суперфудами, як матча і ягоди асаї, а також експериментальні мікси на кшталт борщу чи лосося. Це свідчить про готовність українців до нового гастрономічного досвіду.

Відбулися зміни і у споживацьких пріоритетах. Молодь – головний драйвер ринку морозива – дедалі більше звертає увагу на склад продукту. Натуральність перестала бути «приємним бонусом» і стала обов’язковою вимогою. Саме тому у WINETIME, мережі гастромаркетів у складі «Аснова Холдингу», зрозуміли: настав час створити найкраще авторське крафтове морозиво – продукт, що викликає емоції, спогади та натхнення. Для цього була вся необхідна база: сильна команда, якісна сировина, аналітика ринку, сучасні технології виробництва й емпатичний маркетинг.

Крафтове морозиво Maropu

Дмитро Колесніков Головний технолог WINETIME Український споживач відкритий до смакових експериментів, але водночас очікує стабільно високу якість, натуральність і збалансований смак. Наша цінність – трансформувати корисні продукти з чистим і безпечним складом у самобутній смак, який запам’ятовується, адже морозиво має дарувати задоволення. Читати більше Згорнути

Незадовго до запуску виробництва Maropu потужності «Аснова Холдингу» зазнали руйнувань через вороже влучання. Це суттєво вплинуло на емоційний стан команди: усі були у розпачі від масштабів руйнувань. Проте наслідки ліквідували, виробництво відновили.

Альона Муріна CMO WINETIME Бажання продовжувати роботу над крафтовим морозивом залишилося незмінним. Наша мотивація не зникла – ми вірили у те, що робимо, і це допомогло. Читати більше Згорнути

Запуск нового продукту став результатом ґрунтовних досліджень українського та європейського ринків і аналізу трендів. В Європі морозиво – не так десерт, як частина культури і стилю життя. Крафтове морозиво активно присутнє на гастрофестах, поп-апах, у світі моди та мистецтва. Цей тренд набирає популярності і в Україні. Команда WINETIME адаптувала європейські тенденції у морозиві Maropu. Назва виникла випадково: «Побачили чоловіка з морозивом і його песика мальтіпу, що дивився на десерт замріяними очима – так об’єднали дві складові: морозиво і чарівний собака», – пояснюють у WINETIME.

Крафтове морозиво Maropu Фото надано пресслужбою

Продукт і технологія: ручна робота і нуль повітря

Якість для WINETIME – незмінний пріоритет, тож виробництво морозива Maropu переважно ручне. Інгредієнти – преміальні: органічна сметана, французькі вершки, ваніль «Мадагаскар Бурбон», бельгійський шоколад, сицилійська фісташка з регіону Бронте, натуральні пюре манго Альфонсо, церемоніальна матча та кокосові вершки.

У WINETIME відмовилися від додавання повітря у морозиво, адже це дешевий спосіб зробити продукт більшим за обсягом, пояснюють у компанії. Натомість морозиво без додавання повітря більш насичене, кремове, з глибшим смаком: справжній пломбір тане, а не «зникає» на язику.

У лінійці крафтового морозива Maropu є і веганські та безлактозні варіанти.

Марина Кльосова Категорійна лідерка WINETIME Ми не робимо веганське лише заради тренду. Якщо продукт не смачний – ми його не запускаємо. Кожен веганський і безлактозний смак – результат довгих пошуків і десятків дегустацій. І ми справді пишаємося результатом. Читати більше Згорнути

Бренд – це емоція

Морозиво – один із найемоційніших продуктів, що викликає спогади з дитинства, асоціюється з легкістю й безтурботністю. WINETIME зробив ставку не лише на преміальний склад, а й на створення емоційного зв’язку з покупцем. Якщо більшість брендів фокусуються на інгредієнтах, то WINETIME додали до комунікації новий вимір – героя. На прозорій упаковці – кумедний песик породи мальтіпу на ім’я Maropu. Він втілює емпатію, викликає довіру та створює атмосферу щирого контакту зі споживачем. Так упаковка перетворюється з функціонального елементу на емоційне послання, що формує прихильність до бренду. Команда також продумала практичні деталі: спеціальні тримачі для дітей, щоб морозиво не текло, зручні шопери, підставки та пакети, які роблять процес покупки і споживання комфортним.

Євген Величев Бренд-дизайнер візуальної айдентики Морозиво живе хвилину, тож складність роботи з його айдентикою не у тому, щоб зробити красиве, а у тому, щоб зробити живе, співзвучне його сенсам. Треба було придумати щось, що відгукнулося б у людини, і їй закортіло б це сфотографувати: персонаж, колір, слово. Створюючи стилістику Maropu, ми прямували не за вірусністю, а за щирістю. Читати більше Згорнути

Працюючи над назвою, команда хотіла придумати слово чи фразу з грайливим настроєм. Було бажання створити нову «породу» морозива, яку будуть любити і дорослі, і діти. Песик якось з’явився сам, кажуть розробники, – простий, щирий, його вуха розвіває вітер. А далі фраза: «Твоя улюблена порода морозива».

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Дистрибуція та плани

Цього літа у всіх магазинах мережі WINETIME стартував продаж 12 смаків Maropu: від класичного пломбіру та пломбіру в шоколаді до маракуї, манго, цитруса, ягідного міксу, фісташки, дабл шоколаду, матчі, солоної карамелі та веганського морозива з полуницею. Деякі з них можна буде спробувати вже 2–3 серпня на гастрофестивалі «Культ Крім» у Києві. У бізнес-центрі Heritage на Жилянській зберуться 12 локальних виробників, зокрема й Maropu, який запропонує ексклюзивні смаки із вмістом алкоголю.

У найближчий рік виробник планує розширити дистрибуцію, зосередившись на локальних магазинах, що пропонують клієнтам якісний і натуральний продукт. Також у планах – співпраця з кав’ярнями третьої хвилі та невеликими торговими мережами, які поділяють цінності сталого розвитку та якості.

Олександра Полій Бізнес-лідерка продуктового відділу WINETIME Одна з наших переваг – сильна логістика. Більшість українських крафтових брендів залишаються локальними, а Maropu представлене у найбільших обласних центрах України. Це важливо для популяризації бренду, перетворення його на національну лавмарку. Ми хочемо, щоб наш продукт був доступним кожному незалежно від місця проживання. Читати більше Згорнути

Команда бренду Maropu та WINETIME прагне змінити сприйняття морозива, розширити культуру його споживання і заохотити експериментувати зі смаками.

«Морозиво – це не лише літній десерт, ним можна і варто смакувати весь рік як кавою, вином, сирами. Гадаю, у найближчі роки люди шукатимуть у морозиві не тільки прохолоду, а й унікальний досвід: дегустації, фудпейринг, персоналізовані смаки, цікаві мікси. І вже зараз в асортименті WINETIME є «зимові» варіанти, які за смаком гармонійно пасують холодній порі року. А зараз, поки літо у розпалі, насолоджуйтеся Maropu, яке має усі шанси стати улюбленою породою морозива кожного українця», – каже Альона Муріна.