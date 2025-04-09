Бути першою: як пройшов захід She’s Mercedes з Еліною Світоліною

Вечір сповнений натхнення, сили жіночого лідерства та особливих моментів, які залишаються в пам’яті надовго – компанія Автокапітал, офіційний дистриб’ютор Mercedes-Benz в Україні, що входить до складу УКРАВТО ГРУП, презентувала в Україні міжнародну ініціативу Sheʼs Mercedes. Головною героїнею вечора стала Еліна Світоліна – найтитулованіша тенісистка в історії України, бронзова призерка Олімпійських ігор, жінка, яка уособлює силу, витривалість і прагнення до перемоги. Її життєвий шлях – це приклад для наслідування для всіх, хто не боїться викликів і прагне бути першими. Розповідаємо деталі

Захід відбувся у дилерському центрі УКРАВТО КИЇВ, зібравши відданих бренду клієнтів, представників провідних українських медіа та інфлюенсерів – це була зустріч однодумців, які цінують лідерство, інновації та створюють можливості навколо себе.

Міжнародна ініціатива Sheʼs Mercedes

Public-Talk: розмова, яка надихає

Головною темою події стала дискусія «Бути першою: жіноче лідерство у спорті та бізнесі». Відверта розмова про шлях до успіху, подолання бар’єрів і силу підтримки – саме ці питання обговорювали Еліна Світоліна та модераторка заходу Севгіль Мусаєва, головна редакторка «Української правди».

Еліна поділилася історією свого успіху: як проста дівчинка з Одеси стала світовою зіркою спорту, як перші перемоги на корті змінили її життя, які виклики довелося подолати та що для неї означає справжнє лідерство. Вона розповіла, як важливо мати поряд надійних партнерів, які поділяють твої цінності, підтримують у складні моменти та допомагають рухатися вперед.

Еліна Світоліна на заході She’s Mercedes

«Для мене «бути першою» – це не лише про титули чи рейтинги. Це про сміливість йти вперед, навіть коли перед тобою ще ніхто цього не робив. Це про готовність долати бар’єри, брати на себе відповідальність і залишати після себе щось більше, ніж просто перемоги. У жіночому лідерстві, як у спорті, є кілька ключових принципів. Перший – це наполегливість. Важливо бути готовою до викликів і не здаватися, навіть якщо шлях здається надто важким. Другий – самовідданість. У спорті й бізнесі результат приходить до тих, хто повністю віддається своїй справі, вдосконалюється щодня. І третій – підтримка інших. Справжнє лідерство – це не лише про особистий успіх, а й про створення можливостей для тих, хто йде своїм шляхом. Саме тому я завжди намагаюся використовувати свій досвід і життєвий шлях, щоб надихати дівчат і жінок вірити в себе й змінювати правила гри. І мені дуже близька філософія Mercedes-Benz – вони не просто створюють автомобілі, а задають стандарти. Це теж справжнє лідерство», – коментує Еліна Світоліна, проводячи паралелі між лідерством у спорті та філософією Mercedes-Benz.

Команда Mercedes-Benz в Україні з Еліною Світоліною

CEO компанії «Автокапітал» Валерій Анохін подякував Еліні за надихаючу розмову та партнерство:

«Еліно, для нас велика честь бути частиною Вашого успіху. Ви уособлюєте силу, відданість та прагнення до перемоги – риси, які поділяє і наш бренд. Ми пишаємося тим, що Mercedes-Benz в Україні – ваш надійний партнер на цьому шляху. Бажаємо вам подальших тріумфів і завжди комфортних подорожей у ритмі перемоги».

Арт-інсталяція «Game.Set.Star»: поєднання спорту та мистецтва

Яскравим завершенням вечора стала інтерактивна арт-інсталяція, у створенні якої взяли участь Еліна Світоліна та гості заходу. Разом вони виклали логотип Mercedes-Benz із тенісних м’ячів – символічне поєднання спорту, мистецтва та командної роботи. Ця унікальна композиція стала нагадуванням, що кожна перемога складається з маленьких кроків і спільних зусиль.

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Партнерство «Автокапітал» та Еліни Світоліної

З 2024 року Mercedes-Benz в Україні є офіційним автомобільним партнером Еліни Світоліної. Це не просто партнерство – це унікальна єдність спільних цінностей. Лідерство, наполегливість, інновації та прагнення до досконалості – те, що об’єднує легендарний бренд та видатну спортсменку.

Sheʼs Mercedes: простір для сильних жінок під егідою Mercedes-Benz

Sheʼs Mercedes – це більше, ніж міжнародна ініціатива бренду. Це спільнота жінок, які надихають одна одну, діляться досвідом і допомагають змінювати цей світ. Відколи Mercedes-Benz запустив цю платформу у 2015 році, вона об’єднала тисячі жінок по всьому світу, які прагнуть більшого та не бояться бути першими.

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Захід з Еліною Світоліною став не просто вечором натхнення, а відправною точкою для всесвітньої ініціативи Sheʼs Mercedes в Україні. Як ідеї лідерства, сили духу та інновацій рухають Mercedes-Benz вперед, так і ця подія відкрила новий простір для діалогу про жіноче лідерство, натхнення та підтримку.