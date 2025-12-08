Фармтрансформація: стійкість як нова стратегія і нові можливості для України

Світова фармацевтична індустрія входить у період глибокої трансформації – від перебудови ланцюгів постачання до посилення геополітичного тиску та повернення виробництв у країни-споживачі. Ці зміни відкривають нові можливості для регіональних гравців, зокрема для України. Про це каже Остап Купновицький, засновник і голова ради директорів Sona Group . Детальніше він розповідає в матеріалі

Світова фармацевтична індустрія у 2025 році увійшла у стан найглибшої трансформації за останні три десятиліття. Рушійними силами стали як безпрецедентні біотехнологічні прориви, так і жорстка геополітика та наслідки світової економічної кризи 2020-х.

І хоч Україна переживає повномасштабну війну та економічний тиск, саме зараз глобальні зміни відкривають їй унікальні можливості, зокрема пряме включення в оновлені ланцюги створення вартості.

Еволюція ланцюгів постачання: стійкість дорожча за економію

COVID-19 став холодним душем для великої фарми. Галузь продемонструвала, що стратегія Just-In-Time – «точно в строк», перетворюється на стратегічний ризик. Коли кордони закрилися, глобальні компанії миттєво зіткнулися з дефіцитом критичних препаратів і компонентів.

Саме події 2020 року стали одним із каталізаторів сьогоднішньої трансформації. Фармацевтичні компанії в усьому світі дедалі менше орієнтуються на короткострокову оптимізацію витрат і дедалі більше – на стійкість, передбачуваність і де-ризикування.

Як наслідок, наразі одним із ключових трендів стає системне посилення ланцюгів постачання. Це інвестиція у довгострокову стабільність, яка має три основні вектори:

Диверсифікація: компанії відходять від монозалежності, створюючи одразу кілька джерел постачання критичної сировини. Nearshoring та Reshoring : частина виробництв повертається ближче до ключових ринків (наприклад, з Азії до ЄС або Північної Америки), аби знизити логістичні та геополітичні ризики. Інвестиції в R&D та цифрову аналітику: активне вкладення коштів у біотехнології та цифрові інструменти, які підвищують прогнозованість попиту та ефективність розробки.

Геополітичний зсув, що відкриває шанс для регіональних гравців

На тлі геополітичної турбулентності країни усвідомили: залежати від імпорту критичних ліків небезпечно. Саме тому уряди від США до Індії та ЄС сьогодні активно прагнуть повернути виробництво додому, створюючи «суверенні» ланцюги постачання та обмежуючи імпорт.

Цей процес посилюється тарифною політикою США. Анонсоване введення 100% тарифів на імпортні препарати без локального виробництва змушує «велику фарму» інвестувати мільярди у заводи в Америці. Це зміщує центр тяжіння фармкарти від Південно-Східної Азії до Північної Америки.

Парадоксально, але саме цей геополітичний зсув відкриває нове вікно можливостей для Європи, Східної Європи та Центральної Азії.

Цей стратегічний пріоритет створює безпрецедентний попит на гнучких, надійних та географічно вигідних регіональних партнерів. Для глобальних корпорацій це означає складні та дорогі перебудови. А для регіональних гравців як, наприклад, Sona Group, навпаки відкриваються вікна можливостей. Чому?

Компанії шукають «нейтральні» та стабільні платформи. Країни з доступом до ринку ЄС стають новими точками тяжіння для спільних проєктів. Регіональні компанії отримують шанс швидко адаптуватися до вимог американського та європейського регуляторів, а також пропонувати співпрацю у форматах «фасування та завершення виробничого циклу» і «спільного брендування». Тарифна політика стимулює хвилю ліцензійних угод, даючи локальним партнерам можливість стати частиною глобального ланцюга вартості.

У такій конфігурації Україна виступає не периферією, а новим стратегічним мостом між Заходом та глобальними ринками.

Нова стратегія «великої фарми»: екосистеми замість вертикалі

Ще одна важлива тенденція – «велика фарма» переходить від жорсткої вертикальної інтеграції до екосистемної моделі. Світові гіганти зосереджуються на R&D та інноваціях, а операційні процеси (дистрибуцію, локалізацію, маркетинг) делегують перевіреним регіональним гравцям. Це усвідомлена стратегія розвитку, а не компроміс.

У такому середовищі зростає роль регіональних компаній, як Sona Group, що здатні забезпечити повний цикл операційної підтримки, опиняються у вигідній позиції завдяки поєднанню локальної експертизи, гнучкої логістики та глибокого розуміння ринкової специфіки у Східній Європі та Центральній Азії. Адже в сучасній фармі вирішальну роль відіграють швидкість і адаптивність.

Локальний партнер краще розуміє регуляторні особливості, цінову динаміку, поведінку лікарів та логіку аптечних мереж.

Це дає змогу працювати тонше, швидше й точніше, ніж це можуть зробити глобальні команди. Тому місцеві гравці вже давно не просто дистриб’ютори, а співтворці ринку, які допомагають міжнародним виробникам адаптуватися до локального контексту, будуючи міст між брендом і лікарською спільнотою, формують довіру та стабільний попит.

У результаті виграють обидві сторони. Глобальні виробники зменшують ризики виходу на складні ринки та прискорюють свою присутність у регіоні. Локальні партнери розширюють портфелі, нарощують експертизу та збільшують власну ринкову капіталізацію.