«Головна мета, щоб боксер, якого я взяв з нуля, став суперзіркою», – Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation про розвиток українського професійного боксу

За час незалежності український бокс виховав чимало професійних боксерів. Імена Володимира та Віталія Кличків, Дениса Берінчика й Олександра Усика стали символами українського боксу на світовій арені. Попри повномасштабну війну, промоутерські компанії продовжують запалювати нові українські зірки та проводити турніри, розвиваючи сферу українського професійного боксу

У 2020 році на боксерській арені зʼявилась Top Boxing Generation – компанія, яку заснував один із затребуваних боксерських промоутерів Влад Єлісєєв. «До цього пʼять років ми проводили невеликі турніри під егідою Eliseev Boxing Team, але з часом все це переросло в більш потужний проєкт Top Boxing Generation (TBG)», – говорить Влад Єлісєєв. Про тонкощі промоутерства, основні джерела доходу та перспективних українських боксерів він розповів в інтервʼю Forbes BrandVoice.

Про Top Boxing Generation Top Boxing Generation – українська промоутерська компанія, яку в 2020 році заснував Влад Єлісєєв. Команда працює над популяризацією боксу в Україні, влаштовуючи як великі шоу, так і регіональні заходи, щоб залучити нових фанатів і підтримати молодих боксерів. Перший турнір відбувся у концерт-холі Caribbean Club у Києві. Подія обʼєднала фанатів боксу, а серед гостей шоу були українські боксери Василь Ломаченко та Віктор Постол. За чотири роки компанія організувала понад 30 турнірів у різних містах України. У грудні 2024-го TBG оголосила про партнерство з «Київстар ТБ», що дозволить транслювати всі їхні події на платформі. У 2025 році команда компанії планує провести чотири великих шоу. Читати більше Згорнути

Top Boxing Generation Фото надано пресслужбою

Промоутер як професія

У 16 років ви закрили першу промоутерську угоду. Як це сталось?

Бокс зі мною з дитинства. Мій батько, Дмитро Єлісєєв, був наймолодшим чемпіоном СРСР в історії та чемпіоном світу з боксу, який в 23 роки вже закінчив професійну карʼєру і відкрив боксерський клуб у Донецьку. Тому з пʼяти років я їздив із боксерами на різні збори, у девʼять – виносив пояси на ринг, а пізніше вже давав батькові якісь поради, бо буквально «сидів» на сайті BoxRec, де була зібрана вся інформація зі світу боксу.

Якось батько запропонував мені організувати реальний бій, я схопився за ідею та почав збирати контакти європейських промоутерів. Так, у 16 років я закрив першу угоду, організувавши бій естонському боксеру з італійським.

Угода коштувала €2000, а мої комісійні становили €200. Поступово я знайшов своє покликання – почав працювати як агент, до мене дедалі більше зверталися промоутери, які шукали суперників під своїх боксерів. Шість років поспіль, до повномасштабної війни, я входив до топ-3 матчмейкерів в Європі.

Як змінився рівень українського професійного боксу за останні роки?

Кажуть, важкі часи створюють сильних людей. Попри велику війну, за останні три роки в українському боксі стався неабиякий прогрес. У нас зʼявилось більше промоутерів, – зараз їх близько 10, вони проводять шоу в різних містах. Всіх нас надзвичайно мотивує тандем Олександра Усика і його промоутера Олександра Красюка. До цього, звісно, в Україні також були професійні спортсмени, але здебільшого вони мали контракти з промоутерськими компаніями за кордоном. Коли я зайшов на ринок у 2015-му як промоутер, це був дитячий садок порівняно зі станом професійного боксу за кордоном. Тоді я головним завданням вбачав принаймні дати людям розуміння, що професійний бокс – не тільки для олімпійських чемпіонів.

Які країни є лідерами у розвитку боксу на світовій арені?

Америка вважається меккою боксу, також високий рівень боксу в Англії та Саудівській Аравії. Там добре розвинена інфраструктура, є так звані джорнімени – досвідчені бійці, на яких випробовують свої сили перспективні боксери. В Україні цей ринок ще не так розвинений, але водночас щороку зʼявляється багато боксерів, які беруть участь в івентах і поступово здобувають досвід. Деякі мають у своєму доробку більш як 200 аматорських боїв.

Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation

Ключові статті доходу

Коли ви вирішили, що варто виходити на новий рівень і створювати власну компанію?

Коли зрозумів, що у мене на це вистачає звʼязків у світі боксу та інших ресурсів. Буквально за кілька місяців до пандемії COVID у 2020-му я створив Top Boxing Generation. Це зовсім інший рівень роботи, її не можна порівнювати з тим, що я робив раніше. У моїй команді працює 10 людей, але на кожне шоу ми підключаємо додатково ще до 100 фахівців: відеографів, фотографів та інших спеціалістів.

Наша робота вийшла геть на новий рівень, ми відповідаємо не тільки за якість самого бою, а й «картинки» в цілому. Ми хочемо дивувати людей і робити шоу на професійному рівні.

Сьогодні у нас є чіткий календар шоу на рік. До прикладу, цього року маємо провести чотири турніри. А моє завдання як засновника і CEO – будувати стратегію і знаходити генеральних спонсорів.

На чому заробляє промоутерська компанія?

Перша стаття доходів – телебачення, яке платить промоутеру за якісний контент. В Україні цей процес тільки-но зароджується і я радий, що наприкінці минулого року ми врешті уклали угоду з компанією Київстар ТБ. Друга – спонсори, завдяки яким промоутери можуть не тільки триматися в цьому бізнесі, а й розвиватися. Тут хотів би окремо подякувати VBET Ukraine. Третя – продаж квитків. Ще одним потенційним способом отримання доходу є гонорари від інших промоутерських компаній за наших спортсменів – коли саме українців хочуть запросити позмагатись на міжнародних турнірах. Тому одна із наших цілей – вивести боксерів у топ 15 рейтингу найкращих спортсменів світу.

Top Boxing Generation

Чи є цей проєкт комерційно успішним?

Наразі компанія Top Boxing Generation дохід не генерує, ми, скоріше, працюємо на перспективу. З моменту створення TBG у 2020 році до 2023-го я вкладав власні гроші у розвиток, – близько $300 000. Торік ми вийшли в нуль, а цього року, сподіваємось, зможемо закумулювати дохід – по-перше, завдяки спонсорам, з якими вже підписали контракти та провели декілька турнірів, по-друге, завдяки контракту з телебаченням.

Майбутні зірки українського боксу

Як ви знаходите та відбираєте спортсменів?

Хороших боксерів достатньо, чудових – вистачає, але діамантів – одиниці. Ми дивимося не тільки на техніку бою і професіоналізм спортсмена, а ще й на його харизму. Не завжди підходять перші номери Олімпіади чи чемпіонатів – іноді, навпаки, варто звернути увагу на тих, хто знаходиться далі від перших позицій у рейтингу.

А головна наша мета – щоб боксер, якого я взяв з нуля, став суперзіркою.

Сьогодні, на мій погляд, потенційна зірка боксу – Данило Лозан, який провів 12 професійних боїв, має 12 перемог, з них – 8 нокаутів. Він уже підібрався до топ 100 найкращих боксерів світу у своїй ваговій категорії. У грудні минулого року Данило виграв бій в аргентинця на професійному турнірі, а на початку квітня візьме участь в Гран-Прі кращих боксерів світу в Саудівській Аравії. Сподіваюсь, що у 2028-му він поїде до Лос-Анджелесу на Олімпіаду. Також окремо відзначив би Олександра Соломеннікова, який теж має взяти участь в Гран-прі, і я дуже вірю в нього у цьому проєкті.

Серед перспективних боксерів TBG також можу назвати Раміля Гаджиєва, Яніса Куриленка Андрія Бориспільця, Назрі Рагімова та Олександра Пилипчука. З кожним із бійців ми, як промоутерська компанія, маємо ексклюзивний контракт на співпрацю.

Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation

Що головне у промоутерській роботі?

Вміння домовлятися. Наскільки б талановитим не був боксер, без вміння його презентувати, про нього ніхто не дізнається, а отже, його талант не зможе принести доходу.

Які ваші стратегічні плани?

Ми хочемо стати топпромоутером світу, бути на одному рівні з американськими промоутерськими компаніями. Хочемо, щоб до нас приїжджали професійні боксери й розцінювали це як крутий шанс у своїй карʼєрі. Через війну, наші хлопці не можуть взяти участь у турнірах за кордоном, але ми привозимо боксерів сюди, хоча не завжди всі згодні. Наступне наше шоу відбудеться 1 березня, у ньому братимуть участь боксери з Колумбії, Аргентини, Молдови та Грузії.