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Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation. /надано пресслужбою
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«Головна мета, щоб боксер, якого я взяв з нуля, став суперзіркою», – Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation про розвиток українського професійного боксу

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Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation. Фото надано пресслужбою

За час незалежності український бокс виховав чимало професійних боксерів. Імена Володимира та Віталія Кличків, Дениса Берінчика й Олександра Усика стали символами українського боксу на світовій арені. Попри повномасштабну війну, промоутерські компанії продовжують запалювати нові українські зірки та проводити турніри, розвиваючи сферу українського професійного боксу

У 2020 році на боксерській арені зʼявилась Top Boxing Generation – компанія, яку заснував один із затребуваних боксерських промоутерів Влад Єлісєєв. «До цього пʼять років ми проводили невеликі турніри під егідою Eliseev Boxing Team, але з часом все це переросло в більш потужний проєкт Top Boxing Generation (TBG)», – говорить Влад Єлісєєв. Про тонкощі промоутерства, основні джерела доходу та перспективних українських боксерів він розповів в інтервʼю Forbes BrandVoice.

Про Top Boxing Generation

Про Top Boxing Generation

Top Boxing Generation – українська промоутерська компанія, яку в 2020 році заснував Влад Єлісєєв. Команда працює над популяризацією боксу в Україні, влаштовуючи як великі шоу, так і регіональні заходи, щоб залучити нових фанатів і підтримати молодих боксерів. Перший турнір відбувся у концерт-холі Caribbean Club у Києві. Подія обʼєднала фанатів боксу, а серед гостей шоу були українські боксери Василь Ломаченко та Віктор Постол. За чотири роки компанія організувала понад 30 турнірів у різних містах України. У грудні 2024-го TBG оголосила про партнерство з «Київстар ТБ», що дозволить транслювати всі їхні події на платформі. У 2025 році команда компанії планує провести чотири великих шоу. 

Top Boxing Generation /надано пресслужбою

Top Boxing Generation Фото надано пресслужбою

Промоутер як професія 

У 16 років ви закрили першу промоутерську угоду. Як це сталось? 

Бокс зі мною з дитинства. Мій батько, Дмитро Єлісєєв, був наймолодшим чемпіоном СРСР в історії та чемпіоном світу з боксу, який в 23 роки вже закінчив професійну карʼєру і відкрив боксерський клуб у Донецьку. Тому з пʼяти років я їздив із боксерами на різні збори, у девʼять – виносив пояси на ринг, а пізніше вже давав батькові якісь поради, бо буквально «сидів» на сайті BoxRec, де була зібрана вся інформація зі світу боксу.

Якось батько запропонував мені організувати реальний бій, я схопився за ідею та почав збирати контакти європейських промоутерів. Так, у 16 років я закрив першу угоду, організувавши бій естонському боксеру з італійським.

Угода коштувала €2000, а мої комісійні становили €200. Поступово я знайшов своє покликання – почав працювати як агент, до мене дедалі більше зверталися промоутери, які шукали суперників під своїх боксерів. Шість років поспіль, до повномасштабної війни, я входив до топ-3 матчмейкерів в Європі.

Як змінився рівень українського професійного боксу за останні роки?

Кажуть, важкі часи створюють сильних людей. Попри велику війну, за останні три роки в українському боксі стався неабиякий прогрес. У нас зʼявилось більше промоутерів, – зараз їх близько 10, вони проводять шоу в різних містах. Всіх нас надзвичайно мотивує тандем Олександра Усика і його промоутера Олександра Красюка. До цього, звісно, в Україні також були професійні спортсмени, але здебільшого вони мали контракти з промоутерськими компаніями за кордоном. Коли я зайшов на ринок у 2015-му як промоутер, це був дитячий садок порівняно зі станом професійного боксу за кордоном. Тоді я головним завданням вбачав принаймні дати людям розуміння, що професійний бокс – не тільки для олімпійських чемпіонів.

Які країни є лідерами у розвитку боксу на світовій арені?

Америка вважається меккою боксу, також високий рівень боксу в Англії та Саудівській Аравії. Там добре розвинена інфраструктура, є так звані джорнімени – досвідчені бійці, на яких випробовують свої сили перспективні боксери. В Україні цей ринок ще не так розвинений, але водночас щороку зʼявляється багато боксерів, які беруть участь в івентах і поступово здобувають досвід. Деякі мають у своєму доробку більш як 200 аматорських боїв. 

Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation

Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation

Ключові статті доходу 

Коли ви вирішили, що варто виходити на новий рівень і створювати власну компанію? 

Коли зрозумів, що у мене на це вистачає звʼязків у світі боксу та інших ресурсів. Буквально за кілька місяців до пандемії COVID у 2020-му я створив Top Boxing Generation. Це зовсім інший рівень роботи, її не можна порівнювати з тим, що я робив раніше. У моїй команді працює 10 людей, але на кожне шоу ми підключаємо додатково ще до 100 фахівців: відеографів, фотографів та інших спеціалістів.

Наша робота вийшла геть на новий рівень, ми відповідаємо не тільки за якість самого бою, а й «картинки» в цілому. Ми хочемо дивувати людей і робити шоу на професійному рівні.

Сьогодні у нас є чіткий календар шоу на рік. До прикладу, цього року маємо провести чотири турніри. А моє завдання як засновника і CEO – будувати стратегію і знаходити генеральних спонсорів. 

На чому заробляє промоутерська компанія? 

Перша стаття доходів – телебачення, яке платить промоутеру за якісний контент. В Україні цей процес тільки-но зароджується і я радий, що наприкінці минулого року ми врешті уклали угоду з компанією Київстар ТБ. Друга – спонсори, завдяки яким промоутери можуть не тільки триматися в цьому бізнесі, а й розвиватися. Тут хотів би окремо подякувати VBET Ukraine. Третя – продаж квитків. Ще одним потенційним способом отримання доходу є гонорари від інших промоутерських компаній за наших спортсменів – коли саме українців хочуть запросити позмагатись на міжнародних турнірах. Тому одна із наших цілей – вивести боксерів у топ 15 рейтингу найкращих спортсменів світу. 

Top Boxing Generation

Top Boxing Generation

Чи є цей проєкт комерційно успішним? 

Наразі компанія Top Boxing Generation дохід не генерує, ми, скоріше, працюємо на перспективу. З моменту створення TBG у 2020 році до 2023-го я вкладав власні гроші у розвиток, – близько $300 000. Торік ми вийшли в нуль, а цього року, сподіваємось, зможемо закумулювати дохід – по-перше, завдяки спонсорам, з якими вже підписали контракти та провели декілька турнірів, по-друге, завдяки контракту з телебаченням. 

Майбутні зірки українського боксу 

Як ви знаходите та відбираєте спортсменів? 

Хороших боксерів достатньо, чудових – вистачає, але діамантів – одиниці. Ми дивимося не тільки на техніку бою і професіоналізм спортсмена, а ще й на його харизму. Не завжди підходять перші номери Олімпіади чи чемпіонатів – іноді, навпаки, варто звернути увагу на тих, хто знаходиться далі від перших позицій у рейтингу.

А головна наша мета – щоб боксер, якого я взяв з нуля, став суперзіркою.

 Сьогодні, на мій погляд, потенційна зірка боксу – Данило Лозан, який провів 12 професійних боїв, має 12 перемог, з них – 8 нокаутів. Він уже підібрався до топ 100 найкращих боксерів світу у своїй ваговій категорії. У грудні минулого року Данило виграв бій в аргентинця на професійному турнірі, а на початку квітня візьме участь в Гран-Прі кращих боксерів світу в Саудівській Аравії. Сподіваюсь, що у 2028-му він поїде до Лос-Анджелесу на Олімпіаду. Також окремо відзначив би Олександра Соломеннікова, який теж має взяти участь в Гран-прі, і я дуже вірю в нього у цьому проєкті. 

Серед перспективних боксерів TBG також можу назвати Раміля Гаджиєва, Яніса Куриленка Андрія Бориспільця, Назрі Рагімова та Олександра Пилипчука. З кожним із бійців ми, як промоутерська компанія, маємо ексклюзивний контракт на співпрацю.

Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation

Влад Єлісєєв, засновник Top Boxing Generation

Що головне у промоутерській роботі?

Вміння домовлятися. Наскільки б талановитим не був боксер, без вміння його презентувати, про нього ніхто не дізнається, а отже, його талант не зможе принести доходу. 

Які ваші стратегічні плани?  

Ми хочемо стати топпромоутером світу, бути на одному рівні з американськими промоутерськими компаніями. Хочемо, щоб до нас приїжджали професійні боксери й розцінювали це як крутий шанс у своїй карʼєрі. Через війну, наші хлопці не можуть взяти участь у турнірах за кордоном, але ми привозимо боксерів сюди, хоча не завжди всі згодні. Наступне наше шоу відбудеться 1 березня, у ньому братимуть участь боксери з Колумбії, Аргентини, Молдови та Грузії.

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