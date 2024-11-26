Інвестиція в життя. Адвокат Сергій Боярчуков створив заповідник під Києвом, де дикі олені живуть у природних умовах. Це сприяє відновленню популяції тварин

Оленячий парк «На рогах» , що знаходиться в с. Мусійки Київської області, відомий повагою до тварин. Інфраструктуру парку створено таким чином, щоб не перешкоджати вільному пересуванню оленів – тварини тут живуть у середовищі, максимально наближеному до дикої природи. А деякі олені спеціально навчені не боятися людей, тож охоче беруть яблука з рук і роблять з гостями селфі. Сьогодні в оленячому парку проживають понад 70 оленів та 25 ланей. Дивним і незвичним здається той факт, що заснував заповідник український адвокат Сергій Боярчуков, який є експертом у сфері банківського права, судового вирішення спорів і банкрутства. На облаштування території парку та ветеринарного блоку він вклав понад $350 000. Про місію проєкту та його подальший розвиток Сергій Боярчуков розповів Forbes BrandVoice.

Про Сергія Боярчукова Сергій Боярчуков – адвокат, арбітражний керуючий, член Асоціації правників України, член Асоціації адвокатів України, член Міжнародної асоціації адвокатів, ексголова Ради арбітражних керуючих міста Києва. Сергій закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 році разом з адвокатом Сергієм Алєксєєвим створив юридичну компанію «Алєксєєв, Боярчуков та партнери», що надає юридичну допомогу найбільшим банкам і компаніям. З 2014 року Сергій Боярчуков очолює компанію на позиції керуючого партнера. Він спеціалізується на справах з банкрутства та реструктуризації заборгованості великих компаній, вирішенні судових спорів тощо. «Останнім часом зʼявився тренд на юристів-клоузерів, тобто тих, які закривають справи, що до цього тривали роками. У цьому році ми зробили п'ять мирових угод, хоча до цього таких справ була одна-дві на рік. Крім того, зросла і кількість підприємств, що оголошують себе банкрутом. Протягом цього року до нас звернулися вісім клієнтів, які почали процедуру банкрутства», – констатує Сергій. Читати більше Згорнути

Сергій Боярчуков, український адвокат, експерт у сфері банківського права, судового вирішення спорів та банкрутства

Сергію, з чого починався заповідник?

Ще до великої війни я придбав велике господарство для сімʼї та друзів. Там ми розводили птахів і займалися кінним спортом. Крім коней, яких на сьогодні у мене сім, я став розводити оленів. Ми купували їх і вирощували на території господарства, а потім випускали в ліс, бо це природно для диких тварин. Так нам вдалося створити дві стабільні популяції, які прижилися в нашому лісі. Але через ворога, що прийшов на нашу землю в лютому 2022 року, всі наші зусилля з відновлення популяції оленів у дикій природі зійшли нанівець.

Що саме сталось? Як ви пережили ті перші дні війни?

Наше господарство опинилися в окупації вже в перші години повномасштабного вторгнення. Добре, що ми готувались до нього і придбали все необхідне для тварин, перш за все їжу та ліки. На території тоді залишилося двоє працівників, які турбувались про коней. Вони свідомо пішли на це, бо не могли залишити тварин напризволяще. Цілий місяць у мене з ними не було нормального зв’язку. Лише раз на тиждень я отримував від них коротке повідомлення «Ми живі». Звісно, це трохи заспокоювало, але я нічого не знав про їхній фізичний та емоційний стан.

Як тільки стало можливо, я приїхав на територію угіддя. З людьми все було добре, і це найголовніше. Але коли я зайшов до лісу, то побачив страшну картину: там були розстріляні самки оленів. Всього ми знайшли понад 25 трупів. Тварини понесли такі ж втрати, як і люди, хтось втратив домівку через пожежі у лісі, а когось розстріляли впритул заради сміху.

Щоб відновити популяцію та водночас дати людям, які пережили навалу, надію, ми вирішили побудувати оленячий парк.

Водночас це дало нові робочі місця, і люди відчули себе потрібними. Я хотів показати місцевим, що після деокупації в наш регіон повернулося життя. Так, у 2022 році зʼявився парк «На рогах», де ми займаємось племінним розведенням шляхетних оленів.

Оленячий парк «На рогах», що знаходиться в с. Мусійки Київської області.

Яка місія парку? Чи будете ви й надалі відпускати тварин у дику природу?

Так, це наша головна мета – знову відновити популяцію оленів і постраждалу фауну, а також змінити ставлення людей до природи. Олень – це символ лісу. Якщо подивитись на картини середньовічних європейських художників чи давні військові шеврони, то можна побачити на них оленя. Загалом наш парк розрахований на постійне резидентство 200 оленів, але поки що там проживає 71 тварина. За два роки у нашому парку народилось 27 оленят. Усі тварини живуть у нас вільно, в умовах, максимально наближених до природних.

Оленя, що народилося в оленячому парку «На рогах»

Де ви купуєте оленів?

У кількох місцях. Одна група приїхала з Конотопа, я придбав оленів в одного ентузіаста, який давно цим займається і, своєю чергою, закуповує оленів у різних країнах, зокрема у Новій Зеландії. Друга група тварин до нашого заповідника приїхала з Литви. Ми працюємо тільки з кращими представниками цих прекрасних тварин, бо нам цікаве здорове шляхетне потомство. Цьому мистецтву відбору тварин ми вчимося у закордонних колег.

Оленячий парк «На рогах»

Загалом наш заповідник функціонує за сучасними принципами, які базуються на практиках Європи та США. Наприклад, ми вивчили весь наявний досвід Західної Європи та побудували унікальний для України ветеринарний блок. Він вже пройшов випробування та довів свою працездатність. Річ у тім, що ми працюємо з дикими тваринами, які так чи інакше потребують ветеринарного огляду та регулярних щеплень. Однак з дикою твариною ці процедури набагато складніше виконати, ніж з домашньою. Суть роботи ветблоку в тому, що тварину запускають у своєрідний лабіринт, який складається з низки дверей, які скеровують її у необхідну кімнату, де стоїть спеціальний станок. Завдяки йому ми можемо зафіксувати тварину, підняти її на необхідну висоту тощо. Це необхідно для проведення ветеринарних операцій та щеплень. Основна фішка цього блоку в тому, що для прогону поголів’я у сто оленів необхідно залучити всього три людини.

надано пресслужбою

Як сьогодні функціонує парк?

До нас приїжджають на екскурсії туристичні групи. Станом на сьогодні парк відвідали 817 людей. Серед них чимало зіркових гостей, був навіть син відомого американського інвестора та підприємця Воррена Баффета Говард. На території нашого парку люди можуть погодувати оленів, сфотографуватися з ними й узагалі по-іншому відчути природу.

Влітку ми проводили бранчі, куди запрошували гостей на сніданок за гарно сервірованим столом на природі. Наші приручені олені ходили біля столів, підходили до гостей і брали в них спеціально підготовлені ласощі. Всього наші бранчі відвідали 75 людей.

Наприкінці травня починається сезон народження оленят, і ми пропонуємо нашим туристам своєрідне «сафарі»: можливість відшукувати в траві новонароджених оленят. Як показує практика, люди, які мало спілкуються з природою, отримують фантастичне задоволення від абсолютно нової емоції, коли, гуляючи парком, знаходять маленьке оленятко. Як бонус за знайдене оленя ми даємо гостю можливість дати йому імʼя.

Одна з наших нових послуг зʼявилася випадково. Гість, знайшовши оленятко в траві, настільки розчулився, що запропонував взяти над ним опіку. Він поцікавився, у скільки обходиться річне годування оленяти, й у підсумку оплатив його утримання на 10 років уперед – це середня тривалість життя оленя. Так народилася ідея опікунства над оленями.

Кожному опікуну ми надаємо сертифікат про «усиновлення» тварини, вішаємо підопічному іменну бирку з брендом та логотипом компанії-усиновлювача (якщо це підприємництво). Олень «вітає» свого опікуна зі святами: надсилає у месенджері листівки та відеозвіти про своє життя. Якщо це самець, ми щороку відправляємо опікуну його скинуті роги, даючи можливість зібрати колекцію та спостерігати, як змінюються роги – від маленьких до величних.

Нашим першим опікуном став Василь Яніцький, засновник благодійного фонду «Наш край», який і ініціював цю послугу. Далі до нас приєднався Іван Немировський, засновник Rich Park у Вінниці. У Rich Park працюють справжні ентузіасти, які, як і ми, розпочали свою справу під час війни. Під час одного з наших бранчів представники фармацевтичних компаній «Діамант-Фарм» та «Тайпан-Фарм» були настільки захоплені ідеєю, що взяли під опіку відразу двох оленів. Долучилися до ініціативи також власники компанії Balifo, виробника модульних будинків, а також лідер мувінгу в Україні – компанія «Мураха». Вони взяли під опіку європейську лань на імʼя Скай, яка має унікальне чорне забарвлення. Сподіваємось, що Скай прикрашатиме не лише вітальні листівки свого опікуна, а й рекламні буклети нашого парку.

Усвідомлюючи, наскільки позитивно природа та тварини впливають на емоційний стан людей, у планах у нас побудувати екоготель і ресторан на території парку. Ми б хотіли, щоб гості мали змогу провести у нас з родиною цілий день і більше спілкуватися з тваринами.

Сергій Боярчуков, засновник оленячого парку «На рогах»

Коли розпочнеться будівництво готелю і скільки плануєте інвестувати в нього?

Перша черга будуватиметься наступного року. До неї увійде ресторан і кілька готельних будинків. За нашими підрахунками, на будівництво екоготелю знадобиться понад €2,5 млн, тому, скоріше за все, залучатимемо інвесторів. Я також сподіваюсь, що з кожним роком таких екопарків ставатиме більше. Ми готові продавати наших шляхетних оленів, щоб в Україні ця галузь розвивалась надалі. До прикладу, в Німеччині таких оленячих ферм близько тисячі, а у нас на всю країну лише три. Саме тому наше завдання – створити найкращі умови для проживання оленів у лісі, щоб вони продовжували рід.