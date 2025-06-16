Кінематографічна колаборація: TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP

Бренд одягу TOMMY HILFIGER презентує нову лімітовану колекцію APXGP, створену у партнерстві з командою фільму F1® The Movie («Формула-1»). Обличчям кампанії став актор Дамсон Ідріс, який зіграв одну з головних ролей у фільмі. Він уособлює поєднання драйву та невимушеного стилю – ключових рис як персонажа Ідріса, так і сучасного чоловічого образу. Колекція APXGP виходить напередодні міжнародної прем’єри фільму – 25 червня 2025 року. Розповідаємо деталі

Про TOMMY HILFIGER TOMMY HILFIGER – преміальний бренд одягу та аксесуарів, заснований у 1985 році. Бренд поєднує класичний американський стиль із сучасними трендами, часто співпрацюючи з відомими особистостями. Під брендами TOMMY HILFIGER і TOMMY JEANS випускають колекції спортивного одягу, джинсів, аксесуарів та взуття для чоловіків, жінок і дітей. У 2010 році TOMMY HILFIGER придбала одна з найбільших модних компаній у світі PVH. У 2023-му сукупний обсяг продажів товарів TOMMY HILFIGER досяг близько $9 млрд. Бренд представлений у 100 країнах і має понад 2000 магазинів в усьому світі, включно з великим онлайн-магазином на tommy.com. У компанії працюють понад 16 000 співробітників. TOMMY HILFIGER підтримує принципи сталого розвитку й інклюзивності, дбаючи про навколишнє середовище та різноманіття. Читати більше Згорнути

Особливості колекції APXGP

Томмі Хілфігер захоплювався гонками з дитинства – його вражали уніформи, іконографіка спорту та сама естетика перегонів. Ця пристрасть стала частиною ДНК бренду, який ще з 1990-х співпрацює з командами F1™ і створює колекції з легендами треку. Нова глава цієї історії почалась із запуском колекції APXGP. На перетині моди, перегонів і кіно TOMMY HILFIGER презентував колекцію, що поєднує елементи класичного американського стилю та яскраву гоночну естетику. Вона пропонує новий погляд на чоловічий одяг – динамічний, сміливий і сповнений енергії швидкості.

TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP

Колекція APXGP відображає зростаючий вплив Формули-1™ поза межами автодрому, де гонщики стають новими законодавцями моди, а стиль паддоку задає тренди у світі.

Серед елементів колекції – сорочки з автоспортивними елементами, куртка в стилі варсіті з мотогоночним акцентом із веганської шкіри, японські джинси з деніму, поло з мериносової шерсті, а червона стьобана куртка поєднує елегантність із невимушеним стилем.

TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP Попередній слайд Наступний слайд

Про F1® The Movie F1® The Movie – видовищний екшн від Apple Original Films про світ автоспорту, режисер стрічки – Джозеф Косинські. У головних ролях – Бред Пітт, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон і Хав’єр Бардем. Фільм знімали під час справжніх гонок Формули-1, а серед продюсерів – британський автогонщик Льюїс Гамільтон. За сюжетом, колишня зірка перегонів Сонні Хейз (Пітт) повертається на трасу, щоб допомогти давньому другові врятувати команду – і зустрічає гідного суперника в молодому пілоті Джошуа Пірсі (Ідріс). Читати більше Згорнути

Поєднання швидкості та стилю

Чому колаборація з «Формулою-1» має для вас таке велике значення?

Томмі Хілфігер: Спорт і розваги завжди були рушійною силою бренду TOMMY HILFIGER. Я захоплювався автоперегонами з дитинства – зазирав через паркан на трасі Ваткінс-Глен, аби на власні очі побачити швидкість і відчути драйв. З роками ми сформували потужну спадщину в автоспорті – від спонсорства команд Lotus, Ferrari та Mercedes-AMG F1™ до чотирирічної співпраці з автогонщиком Льюїсом Гамільтоном, який брав участь у модних показах. Тому колаборація з F1® The Movie – логічне продовження пристрасті бренду до швидкості, стилю й сторітелінгу.

TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP

Як образ Дамсона Ідріса відповідає цінностям бренду?

Томмі Хілфігер: Автоспорт давно перетворився на щось більше, ніж просто змагання на треку, і став частиною світової культури. Фільм F1® The Movie чудово передає ці зміни, встановлюючи новий стандарт поєднання моди та розваг. Особливо надихає те, що наш амбасадор, один із головних акторів стрічки – Дамсон Ідріс – долучився до цього проєкту. Вважаю, що ця роль стане ключовою у його кар’єрі та відкриє шлях до світової слави.

Дамсон Ідріс: Історія TOMMY HILFIGER у світі автоспорту настільки глибока, що фільм F1® The Movie – ідеальна платформа, щоб відзначити цю спадщину. Втілювати дух автоперегонів – як у фільмі, так і в житті – для мене ідеальне поєднання світів.

TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP

Як автоспортивна культура вплинула на дизайн колекції APXGP?

Дамсон Ідріс: Ця колекція передає адреналін перегонів, переосмислюючи його крізь призму культового стилю TOMMY HILFIGER. Томмі взяв ключові елементи образу гонщика – мотокуртки, сорочки механіків – і додав до них власні характерні риси: яскраву кольорову палітру та чіткі силуети. У результаті вийшов потужний, енергійний стиль, що є цілком автентичним для бренду.

Як співпраця з TOMMY HILFIGER резонує із вашим стилем і життєвим шляхом?

Дамсон Ідріс: Співпраця з TOMMY HILFIGER органічно доповнила мою роль гонщика у фільмі. Колекція APXGP відображає сміливий дух атлетів із впевненістю та харизмою. Занурюючись у світ TOMMY, я відчуваю натхнення та силу – на екрані та в житті.

TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP

Які речі з колекції APXGP стали для вас особливо значущими?

Томмі Хілфігер: Моя улюблена річ – куртка у стилі варсіті, що поєднує спортивну естетику з класичним американським препом. Вона одразу впадає в око й стає містком між світом кіно та моди.

Дамсон Ідріс: Червона стьобана куртка – особиста річ, адже створена за зразком тієї, що носить мій герой Джошуа Пірс у фільмі. Щойно я її одягаю, то одразу відчуваю себе в його образі. А ще мені подобаються японські джинси з деніму – вони елегантні й водночас зручні, ідеально пасують до мого стилю поза кадром.

TOMMY HILFIGER x F1® THE MOVIE («Формула-1»). Колекція APXGP

Чи є у цій колекції речі, які стали вашими улюбленими? Як ви вписуєте їх у свій повсякденний образ?

Дамсон Ідріс: Я люблю біле поло з малюнком команди – воно просте, але виглядає стильно та дорого, додаючи образу спортивного настрою. Зазвичай я ношу його під іншу сорочку, щоб створити багатошаровий вигляд. Завершую образ червоною кепкою, яка яскраво підкреслює всі деталі.

В Україні колекція представлена в магазинах TOMMY HILFIGER в ТРЦ «Respublika Park», ТРЦ «Ocean Plaza» та на сайті https://md-fashion.ua