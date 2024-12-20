Критичні виклики загартовують: кампанія про сміливість українців від BGV та Олександра Усика

У суботу 21 грудня відбудеться один із найочікуваніших боїв у світі боксу – друга зустріч Олександра Усика з Тайсоном Фʼюрі. Напередодні цієї події інвестиційна компанія BGV Group Management, незмінний партнер українського чемпіона впродовж 10 років, запустила комунікаційну кампанію «Критичні виклики загартовують». Деталі – в матеріалі

Ідея промо полягає в тому, щоб розповісти історії українців та українок, які щодня стикаються з критичними викликами та знаходять у собі сили діяти всупереч усьому. Особливе місце займають військові, які щодня боронять нашу країну та приймають найважливіші рішення. Саме завдяки їхній стійкості лікарі продовжують рятувати життя, вчителі – навчати майбутні покоління, спортсмени – презентувати Україну на світовій арені, а бізнеси – працювати, розвивати економіку та надавати робочі місця. З історіями всіх героїв можна ознайомитися на сторінці кампанії.

«Наше партнерство з Олександром Усиком – це історія про спільні цінності та віру в силу викликів, які загартовують. Уже 10 років ми підтримуємо Олександра Усика, який своїм прикладом доводить, що наполегливість та праця здатні приводити до найвищих вершин. Наша мета як бізнесу – крок за кроком розкривати потенціал країни в різних сферах: від спорту, освіти та критичної інфраструктури до інноваційного виробництва, видобувної галузі та сталого майбутнього. І все це можливо завдяки українцям та українкам, які готові працювати, попри будь-які перепони», – говорять про кампанію у BGV Group Management.

«Успіху не досягнеш без наполегливої праці. Коли я виходжу на ринг, я завжди б’юся насамперед проти власних обмежень. Мій найважчий суперник – це я сам. Це моє внутрішнє «я», яке говорить мені: «Зупинись, відпочинь, ти й так уже багато маєш». А я йому: «Замовкни, я тебе не знаю!» — коментує кампанію і власні виклики Олександр Усик.

Геннадій Буткевич та Олександр Усик

Одним із героїв кампанії став військовослужбовець десантно-штурмових військ Елемір.

«Для мене як для військового найважливіший виклик – бути в постійній бойовій готовності. Навіть коли дуже важко, я щодня тренуюся, бо знаю: від моєї фізичної форми може залежати життя побратима. Щоб винести пораненого з поля бою, потрібна неабияка сила та витривалість. Це постійна робота над собою – як фізична, так і розумова», – розповідає він.

Військовослужбовець десантно-штурмових військ Елемір

BGV Group Management – інвестиційна група Геннадія Буткевича, заснована в 2015 році для створення інноваційних, високоефективних бізнесів, орієнтованих на виробництво продукції з високою доданою вартістю. Інвестиційна група має пʼять бізнес-напрямів, у межах яких розвиває проєкти з видобутку, енергетики, ритейлу, девелопменту та освітні ініціативи. Сьогодні BGV нараховує понад 2000 працівників у девʼяти областях України, де знаходяться потужності компанії. Інвестиції у видобуток та подальшу обробку сировини є одним із головних фокусів групи. За вісім років компанія інвестувала понад $100 млн в українські гірничодобувні проєкти, які потенційно виведуть Україну в світові лідери за окремими напрямами.