LATEXFAUNA створили новий офіційний саундтрек UNIT.City — пісню City

Інноваційний парк UNIT.City представив офіційний саундтрек — пісню City, створену гуртом LATEXFAUNA. Композиція стала першою музичною ідентифікацією парку і відтепер щодня лунатиме на його території зустрічаючи резидентів, мешканців і гостей. Трек City стане музичною айдентикою парку, яка відображає концепт UNIT.City як «міста в місті», де поєднуються робота, навчання, технологічне ком’юніті та творчі можливості для реалізації будь-яких ідей.

Проєкт об’єднав дві сфери, що зазвичай існують паралельно, — бізнес і культуру. Для UNIT.City музика стала інструментом розширення комунікації з резидентами та відвідувачами. Для музикантів це можливість створити твір, що існує в конкретному просторі та пов’язаний із середовищем, яке формує власну культуру.

До релізу пісні створено відеокліп у режисурі Інді Хайта. У відеороботі показано простір парку як динамічне креативне середовище, де робочі процеси, відпочинок і культура становлять єдину картину сучасного міста.

Надано пресслужбою UNIT.City

«Ми шукали форму комунікації, яка буде ближчою й зрозумілішою людям. Музика дає відчуття, яке не потребує пояснень. Трек City — це спосіб показати, чим живе парк», — зазначає команда UNIT.City.

Гурт LATEXFAUNA став ідеальним партнером для цього проєкту. Їхня музика поєднує мрію, молодість і прогресивність — саме ті риси, з якими асоціює себе UNIT.City.

Дмитро Зезюлін, фронтмен гурту LATEXFAUNA Для мене ця колаборація про те, що бізнес і мистецтво можуть класно обʼєднуватися і робити безкомпромісні речі, які будуть влаштовувати нас як музикантів, і їх – як бізнес. При цьому аудиторія отримує цікавий новий досвід і нову музику, в яку можна поринати. Читати більше Згорнути

Для UNIT.City цей проєкт — спосіб донести ідею: в Україні існує місце, де інновації та культура не розділені, а працюють разом. Парк уже реалізовує театральні фестивалі, кінопокази, артпроєкти, а тепер — і музичний напрям.

Надано пресслужбою UNIT.City

Мета — показати молодим українцям, що в країні є простір, де можна залишатися, створювати та знаходити своє ком’юніті. City стає символом цієї можливості — і для тих, хто щодня працює в інноваційному парку, і для тих, хто лише відкриває для себе UNIT.City.

Послухати City можна на всіх цифрових платформа: https://orcd.co/latexfauna_city або ж безпосередньо в UNIT.City. Читати більше Згорнути

Кліп уже доступний на офіційному YouTube-каналі Latexfauna (посилання).

Також послухати пісню City й інші улюблені хіти Latexfauna зможете в межах всеукраїнського туру гурту, який охопить десятки міст і завершиться великим концертом у Києві 20 грудня у Stereo Plaza. Квитки за посиланням.