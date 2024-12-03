Лімітована серія Battery від Binance: попит, що перевершив очікування

Binance – світова блокчейн-екосистема та одна з найбільших криптовалютних бірж за обсягом торгів і кількістю користувачів – у партнерстві з енергетичним напоєм Battery від PJSC Carlsberg Ukraine запустили лімітовану серію Battery Prize Edition. Розповідаємо деталі

За перші 48 годин кампанії було активовано 10% кодів із загального призового фонду, а перша партія напою була розпродана практично миттєво. Binance та Battery оголосили про плани розширити дистрибуцію, щоб задовольнити зростаючий попит.

«Ми вдячні за увагу до цієї ініціативи, яка не лише привертає увагу до нашого продукту, а й підкреслює його актуальність та інтерес з боку сучасної аудиторії. Ми раді бачити такий позитивний відгук і високий рівень зацікавленості», — прокоментувала команда Battery.

Це співробітництво стало знаковим прикладом об’єднання традиційного та цифрового секторів, підкреслюючи глобальний тренд на інтеграцію інновацій.

Покупці лімітованої серії Battery отримують не лише потужний заряд енергії, а й шанс виграти цінні призи, зокрема 0,1 BTC.

«На тлі висхідного тренду на ринку криптовалют успіх цього проєкту підтверджує, що криптовалюти стають частиною сучасного життя та усувають бар’єри для їх використання. Ми пишаємося тим, що наше партнерство з Battery задає нові тренди для інтеграції інновацій у традиційні галузі», — зазначив Кирило Хом’яков, регіональний керівник Binance у Центральній та Східній Європі.

Нова партія лімітованої серії напою Battery з’явиться на полицях магазинів у найближчі тижні, а акція, що триватиме до 31 грудня 2024 року, дозволить усім охочим приєднатися до цього інноваційного проєкту.

Умови участі доступні за посиланням. Інформацію щодо місць продажу можна знайти тут.