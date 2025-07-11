Mercedes-Benz в Україні продовжує цифрову трансформацію: e-commerce-платформа отримала нові можливості 

Світовий ринок онлайн-продажів автомобілів швидко зростає. Консалтингова агенція Allied Market Research прогнозує : ринок онлайн-продажів автомобілів сягатиме понад $720 млрд до 2030 року. В Україні сегмент e-commerce в автоторгівлі тільки набирає обертів, однак великі бренди вже інвестують у цифрові сервіси.

У 2024 році Mercedes-Benz став одним із перших гравців преміумкласу, хто запропонував покупцям в Україні можливість купівлі авто онлайн – від вибору моделі до резервування. Це частина глобальної стратегії бренду з цифрової трансформації клієнтського досвіду.

Переваги цифрової платформи

Компанія «Автокапітал», офіційний дистриб’ютор Mercedes-Benz в Україні, що входить до складу УКРАВТО ГРУП, продовжує стратегічну цифрову трансформацію – бренд пропонує клієнтам в Україні інноваційний e-commerce-інструмент для онлайн-резервування автомобілів на платформі mercedes-benz.ua. Ця платформа стала доповненням до традиційних автосалонів, яке поєднує цифрову гнучкість із фізичним комфортом. Вона пропонує більше зручних інструментів для покупців, які цінують інновації, прозорість та персоналізований підхід.

Зокрема, серед оновлень – вартість онлайн-резервування автомобіля становить 10 000 грн. Крім того, перше регламентне технічне обслуговування буде безкоштовним, за умови резервування автомобілю онлайн на mercedes-benz.ua (вартість резерву буде автоматично врахована при купівлі обраного авто).

Гнучке фінансування – ще одна перевага купівлі онлайн. На сайті можна ознайомитися з орієнтовними розрахунками щомісячних платежів за автомобіль у кредит або лізинг. Це дозволяє зручно планувати бюджет і оцінити комфортну фінансову модель.

Функціонал цифрової платформи дає можливість:

переглянути широкий модельний ряд автомобілів, що знаходяться у найближчій поставці й у наявності на складі в Україні, та обрати бажану модель;

зарезервувати обраний автомобіль згідно з умовами публічного договору, натиснувши кнопку «Зарезервувати» та надіславши форму запиту;

обрати авторизованого дилера Mercedes-Benz та записатись на зручний час для огляду автомобіля;

фіналізувати угоду після консультації з фахівцем або продовжити пошук онлайн серед інших доступних моделей.

Платформа містить повний каталог моделей Mercedes-Benz, які є в наявності в Україні, з актуальними цінами, технічними характеристиками та якісними зображеннями.

Ще один зручний цифровий інструмент – онлайн-конфігуратор

Конфігуратор пропонує повний каталог моделей Mercedes-Benz, які доступні до замовлення для ринку України, і виступає як доповнення до традиційних дилерських центрів. Кожен автомобіль представлений з детальними технічними характеристиками, високоякісними зображеннями реальних автомобілів, описом опцій та актуальними цінами. Онлайн-конфігуратор дає змогу користувачам легко налаштувати автомобіль під власні потреби та вподобання. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, клієнти можуть обирати модель, колір кузова, елементи екстер’єру та інтер’єру, додаткові опції, а також отримати інформацію щодо цін та строків постачання.

«Це не просто маркетинговий хід, а практичне рішення, що відповідає зміненим споживчим звичкам, мобільності нового покоління та потребі у прозорості. Тепер зарезервувати Mercedes-Benz так само просто, як замовити ґаджет чи авіаквиток, – зазначають у компанії. – E-commerce-платформа пропонує клієнтський досвід, де розкіш, технології та зручність гармонійно поєднуються в кожному кліку».