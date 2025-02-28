Мистецтво простору. Як змінюються інтерʼєрні вподобання українців під час війни та як з ними працює Yousupova Design

Дінара Юсупова є засновницею київської студії Yousupova Design, яка за 13 років реалізувала понад 1700 проєктів в Україні та за кордоном. Вона зізнається, що створює простори, які стають продовженням клієнтів. Про еволюцію інтерʼєрних уподобань українців, ситуацію на ринку та вплив дизайну на емоції та життя людей Forbes Brand Voice поспілкувався з засновницею студії Yousupova Design.

Про Yousupova Design Yousupova Design – українська студія інтер’єрного та архітектурного дизайну, заснована Дінарою Юсуповою у 2012 році. Вона спеціалізується на розробці проєктів для приватного житла, офісів, шоурумів, кафе, ресторанів і готелів. Студія використовує новітні технології у дизайні та архітектурі, надаючи особливу увагу індивідуальному підходу, який враховує спосіб життя, уподобання та потреби замовника. Yousupova Design працює у стилях арт-деко, мінімалізм, сучасна класика, ф’южн, еклектика. Студія реалізує проєкти в Україні та за кордоном – у Німеччині, Англії, Голландії, Литві, Польщі, ОАЕ, Туреччині, Індії, Китаї та Кувейті. Читати більше Згорнути

Як за 13 років змінилися запити українців до інтерʼєру? Та як велика війна вплинула на ці зміни?

Українці стали вимогливішими та освіченішими у питаннях дизайну та архітектури. Раніше до нас часто зверталися із запитами на щось надто розкішне та пафосне.

У пріоритеті сьогодні: функціональність, елегантність і довговічність.

Українці більше не женуться за зовнішнім блиском, а хочуть простір, який буде комфортним для життя та актуальним за 10–15 років. З початком повномасштабної війни українці стали цінувати технологічність проєктів. Люди хочуть бути готовими до блекаутів та інших форс-мажорів, тож найчастіший запит сьогодні – автономність житла. Для приватних будинків це альтернативні джерела електроенергії та води: сонячні панелі, літій-іонні батареї, генератори, свердловини, «домашні водосховища». Втім, більшість із цього можна реалізувати й у квартирі: організувати невелике технічне приміщення з продуманою системою кондиціонування, яка потрібна літій-іонним батареям для безпечної роботи, встановити невеликий резервуар-водосховище на 2–6 куб. м з очищенням і рециркуляцією води.

Один із проєктів, що ми реалізуємо зараз, якраз такий. У київській квартирі ми обладнали приміщення площею 12 кв. м, де «заховали» водосховище на 6 куб. м води, системи живлення і «розумного дому». Інтегрували систему внутрішньопідлогових конвекторів, що забезпечують опалення та охолодження простору. Одночасно працює припливно-витяжна система, яка очищує та зволожує повітря. Якщо в місті зникне електроенергія, власник цього не помітить. У його квартирі буде тепло, світло і вода – навіть у випадку тижневого блекауту.

У пріоритеті сьогодні: функціональність, елегантність і довговічність Українці більше не женуться за зовнішнім блиском, а хочуть простір, який буде комфортним для життя З початком повномасштабної війни українці стали цінувати технологічність проєктів Попередній слайд Наступний слайд

Яка ситуація на ринку нерухомості сьогодні? Чи готові українці інвестувати в житло й масштабні ремонти, зважаючи на поточні виклики?

Безумовно, відчувається сповільнення ринку. Якщо у 2021 році наша студія реалізувала понад 100 проєктів, з яких 90% замовлень надходили від українських клієнтів, то у 2024-му обсяг робіт залишився майже незмінним, однак частка іноземних замовників суттєво зросла.

Дизайн інтер'єру готелю від Yousupova Design Дизайн інтер'єру готелю від Yousupova Design Дизайн інтер'єру готелю від Yousupova Design Дизайн інтер'єру готелю від Yousupova Design Дизайн інтер'єру готелю від Yousupova Design Дизайн інтер'єру готелю від Yousupova Design Дизайн інтер'єру готелю від Yousupova Design Дизайн інтер'єру готелю від Yousupova Design Попередній слайд Наступний слайд

Сьогодні українці нерідко переживають внутрішній конфлікт: прагнення створити комфортний простір стикається зі страхом інвестувати в умовах невизначеного майбутнього. У цьому контексті дизайнер виступає не лише як висококваліфікований спеціаліст, а й надійний партнер, який відкрито обговорює деталі проєкту та сприяє прийняттю обдуманих рішень. Для багатьох ремонт чи придбання нерухомості – це більше, ніж практичне рішення, це своєрідний символ стабільності й віри в краще завтра.

Команда Yousupova Design

З якими труднощами всередині компанії ви стикаєтеся?

Війна досить суттєво трансформувала наші внутрішні процеси. Логістика імпорту меблів і матеріалів ускладнилася, а відключення електроенергії часто призводять до затримок у реалізації проєктів. Крім того, ми зіткнулися зі значним скороченням числа підрядників.

Однак у цих викликах ми побачили нові можливості. На ринку з’явилися перспективні компанії-новачки, з якими ми налагоджуємо співпрацю, навчаючи їх відповідати нашим стандартам якості. Так, цей процес займає більше часу, але загалом ми стали більш адаптивними.

Ваша компанія позиціює себе як Bespoke architectural studio, що означає створення індивідуальних дизайнерських рішень, які максимально відповідають запитам і потребам клієнтів. Як ви забезпечуєте такий рівень персоналізації?

Сучасний дизайн інтер’єрів – це не просто естетика, а результат глибокої взаємодії між дизайнером і замовником.

Ми прагнемо створювати простори, які відображають особистість, стиль життя і звички наших клієнтів.

Щоб досягти цього, використовуємо багатоетапний підхід. Одним із ключових інструментів є спеціально розроблений опитувальник для клієнта з понад 50 різноманітними питаннями: від кількості мешканців у домі та наявності домашніх тварин до улюблених кольорів, хобі та навіть зросту членів родини. Здавалося б, деталі, як-от зріст, можуть здаватися незначними, але вони впливають на ергономіку.

Втім, справжнє розуміння потреб замовника народжується під час особистого спілкування. Завдання дизайнера – у невимушеній бесіді дізнатися максимум про людину, щоб створити простір, який стане її продовженням.

Дизайн інтер'єру київської студії Yousupova Design Дизайн інтер'єру київської студії Yousupova Design Дизайн інтер'єру київської студії Yousupova Design Дизайн інтер'єру київської студії Yousupova Design Дизайн інтер'єру київської студії Yousupova Design Дизайн інтер'єру київської студії Yousupova Design Дизайн інтер'єру київської студії Yousupova Design Дизайн інтер'єру київської студії Yousupova Design Попередній слайд Наступний слайд

Один із яскравих прикладів – проєкт для родини з двома дітьми, для яких важливим був час, проведений разом. Ми врахували їхнє бажання зберегти теплі стосунки в парі та створили окремий поверх лише для них двох. Він включав велику бібліотеку, бар і навіть телескоп для романтичних вечорів. Ми також звернули увагу на деталі, які символізують їхню близькість: наприклад, облаштували м’яке підвіконня на кухні, де чоловік може сидіти поруч, поки дружина готує каву.

Проєкт будинку Yousupova Design Проєкт будинку Yousupova Design Проєкт будинку Yousupova Design Проєкт будинку Yousupova Design Проєкт будинку Yousupova Design Проєкт будинку Yousupova Design Попередній слайд Наступний слайд

Інший клієнт був пристрасним поціновувачем живопису. Для нього ми створили окрему кімнату – справжній храм мистецтва. Інноваційна технологія дозволяла змінювати експозицію: одна картина ховалася, а інша з’являлася на її місці. Дерев’яна підлога, стіни з дикого шовку, стеля з льону – усе було продумано до дрібниць. Єдиний колір, глибокий попелясто-шоколадний, об’єднав різні текстури, а приглушене освітлення дозволило картинам розкритися у новому світлі.

Індивідуальність – це основа нашого підходу.

Одним із основних занепокоєнь наших клієнтів є те, що їхній унікальний дизайн може бути подібним до рішень інших проєктів. Шаблонні рішення, які часто використовують дизайн-студії, можуть бути швидкими, але вони позбавляють проєкт унікальності. Ми переконані: справжній дизайн – це не про повторення, а про створення чогось, що відображає сутність конкретної людини.

Yousupova Design

Розкажіть, будь ласка, як ви працюєте з деталями, ергономікою, роблячи життя клієнтів більш гармонійним?

Дизайн інтер’єру – це більше, ніж краса та комфорт. У продуманих просторах навіть найдрібніші деталі можуть впливати на якість життя. Наприклад, розташування меблів враховує природні маршрути руху, щоб уникнути незручностей. Одне з питань нашого опитувальника – чи клієнт правша, чи шульга. Від цього залежить розташування освітлення, напрямок відкривання дверей чи місце для гігієнічного душу.

Ще один важливий аспект – адаптивне освітлення, яке змінюється залежно від часу доби. Багаторівнева система дозволяє вранці використовувати холодне світло для активності, а ввечері – тепле для релаксації, підтримуючи біоритми людини.

Системи зберігання теж грають ключову роль. Усі ми маємо власне розуміння комфорту: для одних це вітрина спогадів, а для інших – мінімалізм. Для перфекціоніста ми створимо приховані шафи, щоб уникнути візуального шуму та підтримувати ідеальний порядок.

Що для вас означає дизайн і чи є якісь принципи, від яких ви не готові відступати?

Ми безкомпромісні в питаннях безпеки. Якщо клієнт захоче заощадити на матеріалах або меблях, ми відмовимося від реалізації, оскільки безпека інших людей – це наш пріоритет. Сучасний ринок пропонує безліч безпечних альтернатив – від клеїв без шкідливих виділень до самозатухаючих кабелів. Ми віримо, що сучасний дизайн має служити людині, а не навпаки. Кожна деталь, кожне рішення в інтер’єрі підпорядковане потребам і стилю життя клієнта – від функціонального зонування до технологічних рішень.

В Yousupova Design вірять, що сучасний дизайн має служити людині, а не навпаки Кожна деталь, кожне рішення в інтер’єрі підпорядковане потребам і стилю життя клієнта Yousupova Design Yousupova Design Попередній слайд Наступний слайд

Майбутнє дизайну інтерʼєру ми бачимо в гармонійному поєднанні технологій, екологічності та індивідуальності. Уявіть дім, який адаптується до вашого сценарію навіть тоді, коли вас немає: освітлення, яке змінюється відповідно до вашого настрою, клімат-контроль, що підтримує ідеальний мікроклімат, або функціональні рішення, що спрощують побут. Це вже не просто дім – це місце сили, де кожна деталь працює для вас і відповідає вашому стилю життя.