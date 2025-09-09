Наука, що захоплює. Як «Інтерпайп» відкриває світ інженерії школярам і будує екосистему технічної освіти

Технології стрімко змінюють світ, і саме інженери створюють рішення, що визначають майбутнє. Проте в Україні останніми роками технічні дисципліни не в пріоритеті у школярів і студентів. Як наслідок – жорсткий дефіцит кадрів у відповідних галузях, зокрема й у промисловості. Щоб змінити ситуацію, в «Інтерпайпі» вирішили змінити ставлення дітей до технічних наук. Разом із міською владою та освітніми закладами компанія вибудовує екосистему технічної освіти – від шкільних лабораторій до профтехучилищ та університетських програм. Мета – охопити якомога більше дітей і показати, що технічні науки – це сучасно, цікаво та престижно

Про те, як ця екосистема працює на практиці – у матеріалі Forbes BrandVoice.

Будувати екосистему компанія почала понад шість років тому. Наразі це два освітні маршрути. Перший із них пролягає через шкільні кабінети праці та лабораторії ПТУ і має на меті привести у промисловість кваліфікованого робітника. Другий починається у шкільній лабораторії мехатроніки і далі веде дитину в технічний виш. Його мета – виховати інженера. Але екосистема не обмежується освітніми локаціями в навчальних закладах. Щоб залучити більше дітей, компанія разом із партнерами проводить низку заходів.

Mechatronic Lab: інженерія у форматі гри

Однією з перших стала освітня програма Interpipe Mechatronic Lab. Спочатку це був навчальний курс, де діти могли отримувати базові навички сучасної інженерної спеціальності. Та з часом ініціатива переросла у щорічні регіональні змагання з мехатроніки, які поєднують навчання та практику.

Interpipe Mechatronic Lab. Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу» Interpipe Mechatronic Lab. Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу» Попередній слайд Наступний слайд

У школах Дніпра наразі є сім лабораторій мехатроніки. Міністерством освіти затверджена навчальна програма, тому цей предмет може викладатися як додатковий курс. Проте в конкурсі можуть брати участь не тільки ті школи, де є лабораторії, а й будь-який навчальний заклад Дніпропетровщини. Кожна команда складається з двох учнів і тренера, а самі змагання нагадують спортивні турніри, які проходять у НТУ «Дніпровська політехніка».

Цього року ми вперше взяли участь у змаганнях, навіть не маючи власної лабораторії. Учні тренувалися у «Дніпровській політехніці», і, попри коротку підготовку, від нашої школи вийшли на старт двоє дітей. А з вересня лабораторію мехатроніки «Інтерпайп» відкриє й у нашому ліцеї. Оксана Лагутенко вчителька Дніпровського ліцею №42

Для багатьох школярів участь в Interpipe Mechatronic Lab стає першим кроком у світ інженерії. «Я завжди думав, що фізика – це нудно, але коли ми почали збирати роботів, усе змінилося, – ділиться учень Дніпровського ліцею. – Це вже не сухі формули, а справжня машина, яку ти можеш запрограмувати сам».

Інший учасник додає: «Коли наш робот поїхав і виконав завдання на змаганнях, це було як перемога в спорті. Я відчув, що знання математики і програмування реально працюють».

Interpipe Mechatronic Lab. Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу» Interpipe Mechatronic Lab. Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу» Попередній слайд Наступний слайд

Так Interpipe Mechatronic Lab вийшов за межі освітнього експерименту, заохочуючи дедалі більше дітей займатися точними науками. «Цей проєкт не просто дає дітям технічні навички, а й формує новий стиль мислення – інженерний та орієнтований на результат», – підсумовує Людмила Новак.

«WOW! Фізика»: коли наука стає пригодою

Цьогоріч разом із «Дніпровською політехнікою» команда «Інтерпайпу» створила інтерактивний безкоштовний навчальний курс «WOW! Фізика». Протягом семестру 30 старшокласників занурювались у світ фізичних експериментів і дослідів.

Команда «Інтерпайпу» разом із «Дніпровською політехнікою» створила інтерактивний безкоштовний навчальний курс «WOW! Фізика». Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу»

«Ми хотіли показати дітям, що фізика – це реальні процеси, які можна побачити, відчути й навіть повторити власноруч», – пояснює координатор проєкту, викладач «Дніпровської політехніки» Сергій Худолій. До занять долучалися викладачі різних кафедр політехніки, які демонстрували, як фізика проявляється у майбутніх професіях: від 3D-друку та робототехніки.

Учасниця проєкту Станіслава Копил розповідає, що спочатку на заняттях була теорія, а потім практика. А під час перерви вчителі відповідали на запитання про новий матеріал. «У майбутньому я обов’язково вступатиму на інженерну спеціальність, адже мене завжди більше приваблювали цифри, точність і розрахунки, ніж гуманітарні науки», – ділиться вона.

Багато школярів на таких «вау-уроках» уперше серйозно захоплюються технічними та природничими науками. «А ще це гарна профорієнтація, адже діти бачать, що знання можна застосувати у різних професіях», – резюмує директорка з комунікацій «Інтерпайпу».

Команда «Інтерпайпу» разом із «Дніпровською політехнікою» створила інтерактивний безкоштовний навчальний курс «WOW! Фізика». Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу» Команда «Інтерпайпу» разом із «Дніпровською політехнікою» створила інтерактивний безкоштовний навчальний курс «WOW! Фізика». Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу» Попередній слайд Наступний слайд

Екскурсії: коли завод стає відкритою лабораторією

Навчити дитину любити техніку лише по підручниках неможливо, кажуть вчителі. Справжній інтерес з’являється тоді, коли діти бачать втілення знань. Саме для цього «Інтерпайп» організовує екскурсії на свої заводи, де підлітки можуть побачити, який вигляд мають абстрактні формули у реальному житті, а конструктори та симулятори, з якими вони працюють на уроках, є просто зменшеними копіями промислового обладнання.

«Інтерпайп» організовує екскурсії на свої заводи. Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу»

Діти знайомляться з повним циклом створення залізничних коліс, труб, сталевої заготовки, відвідують цехи та лабораторії, ставлять запитання інженерам і на власні очі переконуються, що наука має прямий зв’язок із життям. Людмила Новак директорка з комунікацій «Інтерпайпу»

За два роки такі екскурсії відвідали понад 2000 старшокласників і студентів. «Коли діти бачать, як створюються колеса, вони починають цікавитися, хто працює на виробництві, скільки можна заробити і що для цього потрібно, – додає вчителька Оксана Лагутенко. – Так школярі розуміють: інженерні професії – це не лише фізична сила, а й знання та розум, які дають можливість створювати щось нове».

«Інтерпайп» організовує екскурсії на свої заводи. Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу»

Профорієнтаційний табір: тиждень, що закохує в техніку

З 2024 року на базі «Дніпровської політехніки» проходять літні міські табори, де школярі знайомляться з технічними науками та професіями в інтерактивному форматі. Табори тривають тиждень, протягом цього часу дітей «захоплюють» технічними науками через практичні заняття. Вони пробують паяння, програмування, оцінюють якості води та вчаться керувати екскаватором через симулятори.

Фото надано пресслужбою «Інтерпайпу»

«Діти пробують себе у різних професіях. Це дає їм розуміння, як пов’язана теорія з практикою», – пояснює Сергій Худолій, викладач НТУ «Дніпровська політехніка».

Такі табори дають змогу школярам побачити, що технічні науки – це не абстракція, а живий і захопливий світ, де знання перетворюються на реальні проєкти та професії. А для «Інтерпайпу» такі табори – послідовний крок у популяризації технічної освіти серед школярів.