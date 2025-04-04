Пацієнт у центрі уваги. Як лікарня Святої Параскеви впроваджує новітні медичні стандарти та соціальну відповідальність

У 2019 році в Україні почалося проєктування нового медичного центру, який мав охопити всі сучасні методи діагностики та системи, що зможуть повністю відповідати на запити пацієнтів. На той час Медичний центр Святої Параскеви успішно працював у Львові понад 10 років, отже, це була можливість для команди фахівців на чолі з генеральною директоркою та співзасновницею Тетяною Міхновою створити медичний заклад із найвищим рівнем безпеки для пацієнтів. На шляху реалізації проєкту стояло чимало труднощів. Найбільшим викликом стало повномасштабне вторгнення, яке призупинило будівництво на два тижні в березні 2022 року, проте вже влітку 2023 року лікарня відкрила свої двері. Сьогодні вона – приклад сучасної медицини, що має в арсеналі сертифіковані системи дезінфекції, новітнє обладнання та особливий підхід до кожного пацієнта

Про місію лікарні Святої Параскеви, її корпоративну культуру, чуйне та уважне піклування про кожного пацієнта, а також участь у розвитку ком’юніті високопрофесійних українських лікарів – у матеріалі Forbes BrandVoice.

Життя триває, а пацієнти потребують допомоги: як почалася історія лікарні Святої Параскеви

«Рушійною силою до будівництва такої лікарні стали потреби пацієнтів. Нас часто питали, чому в нас немає стаціонару?» – розповідає Тетяна Міхнова. Отже, акціонерами було прийнято рішення про створення такої медичної установи, яка надаватиме повний спектр медичних послуг: загальна хірургія, терапевтичне, стаціонарне лікування, акушерство та гінекологія, урологія, ендокринологія, мамологія, гастроентерологія та ін. «Проєкт такого рівня під час повномасштабної війни, здавалося б, зухвала, чи то авантюрна ідея, проте як я, так і моя команда розуміли: життя триває, а пацієнти потребують нашої допомоги», – підкреслює Тетяна Міхнова.

Тетяна Міхнова, генеральна директорка Медичного центру Святої Параскеви Нашою метою була сучасна лікарня зі зручною інфраструктурою, ідеальною стерильністю, естетичним інтер’єром та енергозбережними технологіями, які відповідають викликам сьогодення. Мінімальні витрати та максимальна ефективність систем були пріоритетами. Реалізація такого проєкту – неабиякий виклик, адже він потребував значних інвестицій, а саме близько €20 млн. Проте здоров’я та комфорт пацієнтів – це сфера, в якій не може йтися про економію на якості. Саме такий підхід потрібен у галузях, дотичних до здоров’я та життя людини. Читати більше Згорнути

Особливу увагу приділено інфекційній безпеці пацієнтів. В її реалізації допомогли консультанти берлінського архітектурного бюро та фахівці клініки в Потсдамі Ernst von Bergmann Hospital. У приміщеннях лікарні Святої Параскеви немає жодного зайвого квадратного метра, все облаштовано за стандартами гігієни відповідно до необхідних міжнародних та українських сертифікатів якості. Усі підрозділи лікарні: палати, кабінети лікарів, операційні, реанімаційні відділення, кабінети лабораторної і радіологічної діагностики – знаходяться на оптимальній відстані один від одного, що прискорює і полегшує ефективність надання медичної допомоги.

Стерильність операційного блоку і реанімації – серця клініки – на найвищому рівні, за словами Тетяни Міхнової. Чисті приміщення – це запорука профілактики післяопераційних ускладнень. Тож операційні в лікарні Святої Параскеви обладнані індивідуальною вентиляційною системою та системою шведського бренду Opragon, яка очищує повітря та забезпечує обмін та циркуляцію чистого повітря.

«Здоров’я та життя людини – наш пріоритет, тож у нашій лікарні працює епідеміолог. Його завдання аналізувати роботу відділень та попереджувати будь-які інфекційні ризики. Двері – безконтактні, поверхні мають вбудовані антибактеріальні панелі. Сучасне відділення репроцесингу забезпечує повну стерильність інструментів та матеріалів, які використовуються під час оперативних втручань», – пояснює Тетяна Міхнова.

За словами співзасновниці, лікарня Святої Параскеви – публічна, прозора та відповідальна компанія, що регулярно проходить незалежні перевірки на відповідність стандартам. Станом на сьогодні аудит проводить міжнародна аудиторська компанія Crowe Ukraine, звіт якої невдовзі буде опубліковано на сайті лікарні.

Довідка про Тетяну Міхнову Тетяна Міхнова – дипломований медик, членкиня правління Асоціації приватної медицини України, має досвід реалізації чотирьох масштабних медичних проєктів в Україні, четвертим з яких є Медичний центр Святої Параскеви, що відкрився у Львові у 2010 році. За 15 років центр об’єднав професійних лікарів різної спеціалізації, сформував гарну репутацію та впізнаваність серед пацієнтів і розширив межі роботи. Сьогодні медцентр Святої Параскеви працює у трьох форматах. Перший – діагностичний центр, другий – лікарня і третій – мініполіклініки «Параскева поруч» у Львові та Києві, де можна швидко отримати базові медичні послуги. *Дані надано пресслужбою Медичного центру Святої Параскеви. Читати більше Згорнути

Тетяна Міхнова, генеральна директорка Медичного центру Святої Параскеви

Формування спільноти лікарів як соціальна місія лікарні

У кожному відділенні лікарні Святої Параскеви працюють високопрофесійні фахівці, багато з яких є професорами і докторами медичних наук. Усього лікарня створила майже 700 робочих місць, 250 з яких – за 2023 рік.

Також лікарня виконує важливу соціальну місію – впроваджує культуру приватної медичної практики та формує кадровий резерв лікарів.

«Для нас вкрай важливо навчати молоде покоління лікарів, адже саме в них українці лікуватимуться за 10–20 років. Нині на шляху до здобуття професії лікаря є чимало перепон. Умови воєнного стану, формат онлайн-навчання та відтік молодих талановитих людей – досить серйозні виклики. Ми прагнемо дати їм високооплачувану роботу в Україні; місце, де вони зможуть реалізовувати себе, бути шанованими спеціалістами та мати змогу підвищувати кваліфікацію. На щастя, в нас для цього є всі можливості», – розповідає Тетяна Міхнова.

Для формування спільноти лікарів команда лікарні Святої Параскеви розробила багатоетапну програму інтеграції молодих спеціалістів. Вона навчає їх комунікації з пацієнтами, поглиблює знання у сфері психології спілкування та надання медичних послуг.

Кожен менеджер Центру проходить процедуру комплексної оцінки персоналу через Асесмент центр. Це дозволяє бачити їхні компетенції та допомагати їм здобувати знання, необхідні для професійного зростання. Також у лікарні існує програма стажування для молодих лікарів та інтернів. Вони розпочинають свій професійний шлях із роботи в кол-центрі, навчаючись чути глибинні потреби пацієнтів та швидко реагувати на їхні запити. Далі проходять відбір, після якого починають вдосконалюватися як лікарі.

«Основними цінностями, які обʼєднують нашу команду, є взаємодія і співпраця між людьми, а не тільки їхні індивідуальні компетенції. Кожен співробітник проходить інтерв’ю, після якого з’ясовується, на що людина орієнтована та чого вона прагне. Які рішення б вона ухвалила у випадках, пов’язаних із життям та здоров’ям пацієнта? Чи гроші – єдина мотивація цієї людини? Ті, чиї цінності збігаються з нашими, стають членами команди. Медицина – це галузь, де потрібні системні рішення, адже й людський організм є системою. Сьогодні в лікарні Святої Параскеви працює 45 молодих лікарів, вони вміють чути та слухати, транслювати рівновагу, чуйність до пацієнта, а також орієнтуються на розвиток і постійне навчання. Головний принцип медицини – не зашкодь, тож ми маємо бачити, що саме цього принципу дотримуються наші лікарі», – пояснює Тетяна Міхнова.

Прозорість та відповідальність – це принципи, на яких побудовано бізнес медичного центру. Лікарня Святої Параскеви є одним із найбільших платників податків Львівської області. За 2023 рік медичний центр сплатив до державної казни понад 71 млн грн податків, а за 2024-й – 102 443 505 грн, за даними пресслужби компанії.

Пацієнт – у центрі уваги: як працює лікарня Святої Параскеви

«Багато українців, що покинули Україну внаслідок війни, зіткнулися з іноземними медичними системами. Це допомогло усвідомити, що наша медицина знаходиться на досить високому рівні, – зазначає Тетяна Міхнова, – Для українців за кордоном ми запровадили телемедичні консультації в форматі онлайн. Вони настільки ж професійні та корисні, як спілкування в кабінеті тет-а-тет».

До того ж лікарня Святої Параскеви знаходиться лише в 70 км від кордону з Польщею, тож усі охочі українці та іноземці мають можливість отримати будь-яку медичну допомогу: консультацію, діагностику чи оперативне втручання.

«Ми надаємо послуги «прицільно», емпатично і докладаємо зусиль, аби пацієнт уникнув складної та тривалої реабілітації», – каже Тетяна Міхнова. За її словами, після операції пацієнт лікарні Святої Параскеви знаходиться у стаціонарі в середньому 2,5 дня.

Нещодавно в лікарні Святої Параскеви лікарі зробили надскладну операцію 22-річному бойовому медику з пораненням, внаслідок якого частина його тазової кістки була розтрощена. Для відновлення опорності ноги лікарі провели ендопротезування і встановили 3D-імплант великої частини тазової кістки. Вже наступного після операції дня військовий став на ноги.

Ще один кейс – операція з видалення молочної залози внаслідок раку. Така операція була необхідною для жінки, що приїхала з Австрії. Оперативне втручання було виконано невідкладно з одночасною імплантацією молочних залоз. Це було важливо, адже бажання пацієнтки зберегти зовнішній вигляд, що був до операції, – це дуже важливий етичний фактор.

«Пацієнти приходять до нас із надією на глибинне вирішення проблеми й одужання без ускладнень, довіряючи нам найважливіше – своє здоров’я і життя. І ми робимо все, аби їх врятувати та подарувати шлях до повноцінного щасливого майбутнього», – каже Тетяна Міхнова.

Пацієнти лікарні Святої Параскеви – не лише українці. Багато іноземців, які перебувають і в Україні, і за кордоном, приїжджають на діагностику та лікування у невідкладних та планових випадках.

Лікарня Святої Параскеви також співпрацює зі страховими компаніями, що скеровують пацієнтів у Львів, тож більшість іноземців – це ті, хто отримав відповідне скерування.

«Щодня ми працюємо для того, аби покращити здоров’я якомога більшої кількості людей. Створити високопрофесійну спільноту сучасних молодих лікарів, які бачать у цьому свою місію – наш пріоритет. Роботи попереду багато, але ми маємо сили й компетенції, щоб виконувати її на дійсно високому рівні», – резюмує Тетяна Міхнова.