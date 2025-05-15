Персоналізовані пляшки Coca‑Cola повертаються: замість логотипа знову будуть імена

«Кока-Кола» оголосила про повернення кампанії «Ділись Кока‑Кола» (Share a Coke), яка вперше стартувала у 2011 році та стала прикладом новаторського підходу до персоналізації в індустрії. Споживачі знову можуть знайти на етикетках пляшок імена замість логотипа. Цього разу бренд запрошує поділитися «Кока‑Кола» з близькими, щоб відзначити вашу дружбу й створити спогади, які залишаться назавжди

Тетяна Ставицька керівниця напряму комунікацій і сталого розвитку компанії «Кока‑Кола» в Україні «У сучасному цифровому світі важливо не забувати про цінність дружби та людського спілкування. Кампанія «Ділись Кока‑Кола» нагадує, що найяскравіші спогади з’являються тоді, коли ми разом і відчуваємо магію людського зв’язку: спонтанний сміх, щирі емоції, дружні історії, розказані за пляшечкою «Кока‑Коли» – саме це робить наше життя по-справжньому особливим». Читати більше Згорнути

Деталі

Як розповідають в «Кока‑Кола», кампанія покликана подарувати сучасному поколінню нові враження та заохотити відчути радість особистого спілкування.

За результатами дослідження Kantar, що провели у 2023 році, 72% зумерів віддають перевагу автентичності та зв’язкам із живими людьми, а не лише онлайн-взаємодії. Хоча цифровий простір допомагає нам залишатися поруч, саме зустрічі поза екраном народжують незабутні миті. Кампанія «Ділись Кока‑Кола» має на меті підтримати ці цінності й заохочує ділитися напоєм як символом турботи й дружби.

Персоналізовані пляшки вже доступні в магазинах по всій Україні.