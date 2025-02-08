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Подарунки до Дня святого Валентина, які справді запам’ятаються

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5 хв читання

Подарунки до Дня святого Валентина, які справді запам’ятаються

14 лютого – ще одна нагода висловити свої почуття коханій людині. І кращим способом це зробити традиційно залишаються подарунки. Forbes BrandVoice спільно з KAMERON, офіційним представником брендів luxury-сегмента в Україні, обрали ідеї подарунків до Дня закоханих, які здивують і порадують

Для неї

Класична сукня Balmain

Завдяки точному крою, структурованим плечам і преміальним тканинам ця сукня підкреслює жіночність. Золоті ґудзики, рафіновані силуети й бездоганне оздоблення підкреслюють знаковий стиль Дому Balmain. Класична сукня Balmain ідеальна як для особливих подій, так і ділових зустрічей.

сукня Balmain

Сумка Marlene, Dolce&Gabbana

Marlene від Dolce&Gabbana – вибір тих, хто цінує естетику. Сумка поєднує класичну елегантність і оригінальні акценти, залишаючись незмінним атрибутом ікон моди. Кожну сумку створюють вручну в Італії, на її виготовлення майстри витрачають до 18 годин. Удосконалена форма та новаторська ручка роблять сумку практичною, зберігаючи при цьому автентичний стиль бренду. Фірмовий замок на передній частині та логотип, тиснений золотою фольгою на спинці, додають витонченості та підкреслюють індивідуальність кожного образу.

Сумка Marlene, Dolce&Gabbana

Босоніжки Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana перетворює класичні босоніжки на витвір мистецтва, поєднуючи розкішні матеріали, майстерну італійську роботу та впізнавані деталі бренду. Високі підбори підкреслюють силует, а делікатні ремінці, тендітне мереживо чи кристалічне оздоблення додають чуттєвості. Кожна пара створена для жінки, яка прагне виразити свою індивідуальність у найкращих традиціях Dolce&Gabbana.

Босоніжки Dolce&Gabbana

Сумка B-Buzz 23, Balmain

Відкидний клапан, верхня ручка та золотистий ланцюжок надають сумці B-Buzz 23 позачасової елегантності. Літера B викликає асоціацію з брендом Balmain, а Buzz символізує популярність і галас, які ця модель створила у світі моди. Сумка поєднує класичну естетику та сучасні тенденції, ідеально доповнить образ у будь-якому кольорі.

Сумка B-Buzz 23, Balmain

Брошка Saint Laurent

Вишуканий штрих, що довершує образ. Брошка Saint Laurent – уособлення елегантності та бездоганного стилю. Лаконічний дизайн, преміальні матеріали та знакові деталі Дому роблять її ідеальним аксесуаром як для особливих подій, так і для повсякденного шику.

Брошка Saint Laurent

Сумка Jolie Madame, Balmain

Сумка Jolie Madame – символ розкоші. Її витончений силует і дизайн ніколи не втрачають актуальності. Ця модель вирізняється чіткими лініями та вишуканими деталями, які відображають характер Balmain.

Сумка Jolie Madame, Balmain

Кросівки Unicorn Wave, Balmain

Натхненні динамікою хвиль та легкою естетикою фантастичних світів, ці кросівки створені для сміливих жінок, які цінують стиль і технології. Скульптурна підошва забезпечує максимальний комфорт і плавність кроку, а поєднання високотехнологічних тканин і культовий логотип Balmain роблять Unicorn Wave модним маніфестом. Це більше, ніж кросівки, це символ майбутнього у світі розкоші та стрітстайлу.

Кросівки Unicorn Wave, Balmain

Сумка Gaby, Saint Laurent

Сумка отримала свою назву на честь Габріель (Габі) Сен-Лоран, матері засновника бренду Іва Сен-Лорана. Вона відіграла ключову роль у його житті та кар’єрі, підтримуючи сина на творчому шляху. Назва Gaby втілює елегантність і витонченість, які є фундаментальними цінностями модного дому Saint Laurent.

Сумка Gaby, Saint Laurent

Сумка Le 5 À 7 Hobo, Saint Laurent

Назва сумки походить від французького le cinq à sept, що означає «час між 17:00 та 19:00». Це період після роботи, коли французи відпочивають перед вечерею, зустрічаються на аперитив або проводять час із друзями. Ця сумка ідеально відповідає такому способу життя, адже поєднує мінімалістичний дизайн і функціональність. Модель має мʼяку конструкцію в стилі hobo, плавні лінії та знакову застібку Cassandre, що підкреслює ДНК Saint Laurent. Завдяки пропорціям і формі вона чудово пасує як до денних, так і до вечірніх образів, що робить її універсальним аксесуаром сучасної жінки.

Сумка Le 5 À 7 Hobo, Saint Laurent

Для нього

Запонки Dolce&Gabbana

Ці запонки стали символом бездоганного смаку та статусу. Доменіко Дольче та Стефано Габбана завжди надавали особливого значення деталям, вважаючи, що саме вони завершують образ. Їхні запонки виготовляються зі срібла, золота з інкрустаціями з дорогоцінного каміння, перлів і емалі. Часто вони прикрашені гравіюванням, гербами, монограмами або культовими мотивами бренду.

Запонки ідеально доповнюють класичні костюми, додаючи образу витонченості та індивідуальності, і ніколи не виходять із моди.

Запонки Dolce&Gabbana

Сонцезахисні окуляри Le Masque, Balmain

Сонцезахисні окуляри Le Masque – вибір тих чоловіків, хто не боїться заявити про себе та цінує ультрасучасний стиль. Їхня маскоподібна форма натхненна світом високих технологій, робить модель впізнаваною з першого погляду. Окуляри виконані з інноваційних матеріалів і доповнені фірмовими деталями Balmain – металевими акцентами та вигравіюваним логотипом. Дзеркальні або затемнені лінзи забезпечують надійний захист від сонця та додають загадковості образу.

Сонцезахисні окуляри Le Masque, Balmain

Сумка Dolce&Gabbana

Чоловіча сумка Dolce&Gabbana поєднує високу майстерність і преміальні матеріали. Ця модель вражає своєю текстурою, міцністю та функціональністю. Мінімалістичний дизайн із чіткими лініями підкреслено фірмовими деталями бренду – рельєфним логотипом або металевими акцентами. Сумка доповнить як діловий, так і повсякденний образ, залишаючи місце для найважливішого.

Сумка Dolce&Gabbana

Рюкзак Balmain

Рюкзак Balmain виготовлений із високоякісної шкіри та міцного технічного нейлону, підкреслюючи сучасну естетику Balmain. Зручні відділення та ергономічний дизайн роблять його ідеальним для динамічного ритму життя. Від офісу до подорожей – рюкзак Balmain стане стильним акцентом чоловічого гардероба.

Рюкзак Balmain

Ремінь Saint Laurent

Витончений аксесуар, що втілює лаконічність, розкіш і якість. Виготовлений із преміальної гладкої або фактурної шкіри, він доповнений культовою пряжкою – класичною чи у вигляді монограми YSL. Ідеальні пропорції, стримана палітра та вишукане виконання роблять його універсальним елементом гардероба. Saint Laurent вкотре доводить: справжній стиль криється в деталях.

Ремінь Saint Laurent

Светр Polo Bear від Polo Ralph Lauren

Культовий светр Polo Bear – втілення елегантності. Незалежно від моделі, він залишається позачасовим символом стилю. Виготовлений із преміальної шерсті або кашеміру, светр вирізняється легендарним в’язаним зображенням ведмедя Polo Bear. Цей знаковий елемент додає характеру та підкреслює унікальність кожної моделі. Polo Bear поєднує класичні мотиви з грайливим підходом до моди.

Светр Polo Bear від Polo Ralph Lauren

Чоловічий піджак Dolce&Gabbana

Чоловічий піджак від Dolce&Gabbana – це поєднання бездоганного крою, розкоші та майстерності італійських кравців. Класичні лінії, преміальні тканини та увага до деталей створюють витончену й мужню естетику, що залишається актуальною поза часом. Завдяки точному силуету піджак сідає по фігурі, підкреслюючи статус і впевненість у собі.

Подарунки до Дня святого Валентина, які справді запам’ятаються /Фото 1

Нарди Monkey Mascot від Zali

Це вишукане поєднання традиції та сучасних матеріалів, створене для справжніх цінителів гри. Основа виконана з дерева та оздоблена шкірою, що робить нарди легкими, тонкими та зручними для транспортування. Фішки виготовлені з італійського синтезованого матеріалу, схожого на смолу, а кубики – зі штучного каменю, що забезпечує ідеальний баланс ваги та впізнаваний звук при падінні. Доповнює композицію фурнітура, створена українськими ювелірами та вкрита 24-каратним золотом. Мʼякий шкіряний мішечок з окремими відсіками для фішок мінімізує шум при перенесенні. Нарди Monkey Mascot – це витвір мистецтва, що дарує естетичне і тактильне задоволення від гри.

Нарди Monkey Mascot

Де купити

DOLCE & GABBANA

Київ, ТЦ «Мандарин плаза», 1 поверх, вул. Басейна, 6

SAINT LAURENT

Київ, ТЦ «Мандарин плаза», 1 поверх, вул. Басейна, 6

BALMAIN

Київ, ТЦ «Мандарин плаза», 1 поверх, вул. Басейна, 6

PICK-UP POINT KAMERON

Київ, ТЦ «Мандарин плаза», 4 поверх, вул. Басейна, 4

Та на сайті Kameron.ua

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