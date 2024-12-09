Природність у тренді: сучасні підходи до мамопластики та підтяжки обличчя

У 2023 році США та Бразилія очолили світ за кількістю пластичних операцій – понад 6,1 млн та 3,3 млн процедур відповідно. За даними Міжнародного товариства естетичної та пластичної хірургії (ISAPS), саме ці країни мають найбільше фахівців у цій сфері. Україна поступово стає центром пластичної хірургії у Східній Європі. Високий рівень професіоналізму, досвід та інноваційні методики українських лікарів, багато з яких стажувалися у провідних клініках світу, приваблюють не лише місцевих, а й іноземних пацієнтів. Про це каже Світлана Работенко, пластична хірургиня Vidnova Clinic з понад 16-річним досвідом. Вона поділилася, які запити найчастіше мають її пацієнтки. Розповідаємо деталі.

Тенденції пластичної хірургії у світі

Згідно з даними Асоціації американських пластичних хірургів (American Society of Plastic Surgeons), у 2023 році найбільш популярними пластичними операціями стали: ліпосакція, мамопластика, абдомінопластика, мастопексія та блефаропластика. В Україні спостерігаються схожі тенденції щодо вибору процедур.

«У Vidnova Clinic ми створили власну статистику, – зазначає Світлана Работенко. – Торік наша команда пластичних хірургів виконала понад 1500 операцій. Найбільш затребуваними стали збільшення грудей і підтяжка, на другому місці – підтяжка обличчя, а на третьому – пластика живота та повік».

У тренді – природні контури

Мамопластика залишається одним із найпопулярніших напрямів у пластичній хірургії у світі. У 2023 році було виконано 304 181 операцію зі збільшення грудей, зокрема первинного та ревізійного встановлення імплантатів. Особливо помітним стало зростання попиту на підтяжку грудей: кількість таких процедур досягла 153 600, що на 7% більше, ніж у попередньому році. Ці дані наводить Американська асоціація пластичних хірургів.

Серед ключових тенденцій у мамопластиці – вибір менших імплантів і прагнення до більш гармонійного вигляду тіла.

«Мої пацієнтки найчастіше запитують про максимально природний контур і форму грудей, – розповідає пластична хірургиня Світлана Работенко. – Для мамопластики я переважно використовую анатомічні, краплеподібні імпланти. Моя улюблена методика – аксилярний доступ, оскільки вона дозволяє приховати рубці. Шов залишається у пахвовій складці й з часом стає непомітним. Саме ця техніка є найпопулярнішою серед пацієнток».

Світлана Работенко, пластична хірургиня Vidnova Clinic.

Підтяжка обличчя – комплексне омолодження

За даними аналітиків Американської асоціації пластичних хірургів (ASPS), у 2023 році кількість операцій із пластики обличчя зросла на 8%. У відділенні пластичної хірургії Vidnova Clinic також зафіксували підвищення інтересу до комплексної підтяжки обличчя.

Натхненням для впровадження авторської методики комплексного омолодження обличчя стала участь Світлани Работенко в міжнародній конференції, де було акцентовано увагу на естетиці античних форм Греції. Повернувшись до України, вона реалізувала цю ідею у вигляді власної методики FACE UP.

Що таке FACE UP

FACE UP – це комплекс пластичних операцій, спрямованих на усунення вікових змін, покращення пропорцій обличчя та корекцію естетичних недоліків. Методика адаптується під вік, медичні показання та побажання пацієнта й може включати такі процедури: ендоскопічну підтяжку брів і обличчя, блефаропластику, ліпофілінг, булхорн, SMAS-підтяжку нижніх двох третин обличчя (фейсліфт), а також підтяжку шиї (платизмопластику).

Світлана Работенко впровадила авторську методику комплексного омолодження обличчя FACE UP

Цей комплекс забезпечує виражене омолодження, повертаючи пацієнтці свіжий вигляд і мінус 10–15 років. Методика FACE UP, розроблена та успішно практикована пластичною хірургинею Світланою Работенко, вирізняється авторським підходом і адаптованістю до індивідуальних потреб.

У Vidnova Clinic також подбали про реабілітацію після комбінованих операцій.

«Моя рекомендація – підходити до омолодження цілісно», – підкреслює Світлана Работенко.

Разом із дерматокосметологами клініки було створено авторську програму відновлення тривалістю шість днів.

Ця програма спрямована на прискорення реабілітації, зменшення набряків і синців, а також досягнення максимального результату в найкоротші терміни.

«Варто пам’ятати, що в Україні працює понад 300 пластичних хірургів, тому вибір клініки та лікаря має бути ретельно обдуманим, – зазначає Світлана Работенко. – Потрібно зібрати максимум інформації: прочитати відгуки, переглянути фото результатів до та після, порівняти ціни та уточнити, що входить у вартість послуг. Багато спеціалістів пропонують онлайн-консультації, що дає змогу отримати експертну думку, не виходячи з дому. Пам’ятайте: сучасна пластична хірургія – це не про шаблони краси, а про індивідуальний підхід і медичну досконалість. Обирайте найкращих фахівців».