Приватна школа як капітал: що дає КМДШ сьогодні

У сучасному світі освіта перестала бути лише набором знань – це інвестиція у майбутнє дитини. Засновник мережі приватних шкіл КМДШ «Всесвіт» Володимир Козленко розповідає про те, як приватна освіта формує комплексний простір для розвитку дитини, поєднуючи академічну програму, наставництво та профорієнтацію, а також відкриває міжнародні перспективи

Освіта сьогодні – це важливий крок родини для забезпечення майбутнього дитини. У світі змін і викликів успіх залежить не лише від знань, а й від адаптивності, критичного мислення та емоційної стійкості. На мою думку, саме приватна школа створює умови для розвитку цих навичок і стає першою довгостроковою інвестицією в майбутнє.

Що таке приватна освіта на прикладі мережі КМДШ «Всесвіт»

Сучасна академічна програма, що готує до НМТ і складання міжнародного іспиту IELTS та відповідно до вступу в українські й закордонні виші. Висококваліфіковані педагоги, які постійно підвищують свою кваліфікацію і підтримують учнів. Системне наставництво з тьюторами та освітніми едвайзерами для розв’язання академічних і особистісних питань. Забезпечення психологічного комфорту і безпеки, профілактика булінгу та конфліктів. Розвиток soft skills: емоційного інтелекту, критичного мислення та комунікації. Сучасні, продумані до деталей навчальні простори з високим рівнем матеріально-технічного забезпечення і безпеки. Індивідуальний підхід, що враховує інтереси, здібності та життєві цілі кожної дитини. Висока адаптивність до викликів часу – війни, пандемії, енергетичної нестабільності – без втрати якості освіти.

Профорієнтація як знайомство з об’єктивною реальністю

Приватна освіта – це не абстрактний набір знань. Це конкретні компетенції, які допоможуть дитині реалізувати себе в майбутньому. Але в якій саме галузі? У мережі КМДШ ми створюємо умови для того, щоб кожен учень міг усвідомлено обрати свій професійний шлях і якісно до нього підготуватися.

Перше знайомство. Ще з молодшої школи ми поступово знайомимо дітей зі світом професій – через історії видатних діячів у науці, мистецтві, підприємництві. Біографії надихають, а сучасні приклади дають реальне уявлення. Учні читають, обговорюють, досліджують і спілкуються з професіоналами, які вже досягли успіху в тій чи іншій галузі. Розуміння своїх здібностей та інтересів. У середній школі починається системна робота над самопізнанням. Діти досліджують свої інтереси, цінності, сильні сторони та очікування від майбутнього. Усвідомлення законів ринку. Як скласти резюме? Як поводитися на співбесіді? На Career Lessons, які є частиною професійних занурень, учні не лише отримують відповіді на ці запитання, а й вивчають, які спеціальності актуальні на ринку праці, які навички мають попит та як виглядає сучасна модель професійного успіху. Занурення у справжню професію. У восьмих–дев’ятих класах діти починають ходити на екскурсії до українських компаній, де дізнаються, як влаштована та чи інша професія зсередини. А вже у старших класах профорієнтація стає максимально реалістичною – з бізнесами-партнерами ми організовуємо стажування. Цьогоріч двері для наших старшокласників відкрили понад 15 українських компаній.

Про міжнародні перспективи

Працювати на міжнародні компанії, реалізовувати проєкти у кількох країнах, бути частиною світового професійного ком’юніті у будь-якій галузі – це сьогодні не рідкість. Тому ще на етапі шкільної освіти ми допомагаємо дитині подолати бар’єри, які можуть завадити їй у подальшому.

Вивчення іноземної мови У КМДШ англійська – це не просто кілька уроків на тиждень, а повноцінне мовне середовище, у якому дитина чує, використовує й поступово починає мислити англійською. А вже з третього класу кожен учень може обрати ще одну мову – іспанську, французьку або німецьку. Читати більше Згорнути

У мережі ми починаємо вивчення англійської з раннього віку, поступово інтегруючи її в освітній процес. Так, у КМДШ «Осокорки» з п’ятого класу діє білінгвальна модель навчання: історія, математика, ІТ та інші предмети вивчаються одразу двома мовами. У КМДШ «Гранд» діти навчаються в середовищі поглибленої англійської, де багато курсів викладаються виключно мовою міжнародної комунікації.

Загалом у мережі КМДШ 30–50% програми викладається англійською або за білінгвальним підходом – залежно від локації та рівня підготовки учнів. Крім того, діти беруть участь в англомовних дебатах, театральних постановках, читають англомовну літературу, споживають медіа – це формує глибоке, живе знання мови.

Які результати? Протягом навчання ми готуємо старшокласників до складання міжнародного іспиту IELTS. Цьогоріч 12 випускників успішно підтвердили високий рівень знань і отримали результати, що відповідають рівням C1–C2.

Мовні табори Найкращий спосіб навчитися думати іноземною мовою – перебування в іншомовному середовищі. Таку можливість дають літні табори. Наприклад, цьогоріч це табори у Вашингтоні, Лондоні та Празі. Це досвід повного занурення, який закріплює знання, розвиває впевненість у спілкуванні та мотивує дітей мислити глобально. Читати більше Згорнути

Програми подвійного диплома Учні КМДШ можуть паралельно з українською освітою здобувати освіту за стандартами Великої Британії та США. У нас діє програма подвійного диплома з Oxford Online School та Arizona State University. Це англомовне навчання онлайн з іноземними педагогами та підтримкою наших тьюторів. Результатом є отримання офіційного міжнародного диплома, який відкриває дорогу до вступу в кращі університети світу. Читати більше Згорнути

Підхід КМДШ «Всесвіт» комплексний. Він дає змогу дітям не просто добре вчитися, а й вільно почувати себе в будь-якому куточку світу. Наші випускники навчаються у найкращих ВНЗ України, США, Великої Британії, Євросоюзу та інших країн світу, здобувають освіту міжнародного рівня та будують карʼєри без обмежень.

У рецепті успіху дитини є кілька рівноцінних інгредієнтів. Вона знає, чого вона хоче від життя. Розуміє, що їй потрібно зробити, аби цього досягнути, має всі необхідні знання й компетенції, внутрішню силу та чіткі моральні орієнтири. Відчуває, що перед нею немає обмежень на шляху до своєї мрії. Саме це забезпечує сучасна приватна школа: вона стає стартовим майданчиком, який відкриває можливості та створює умови для розвитку потенціалу дитини.