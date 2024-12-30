Створюючи магію Різдва

Цьогоріч Sense Bank у межах своєї стратегії соціальної відповідальності підтримав проєкт, ініційований Фундацією Олени Зеленської, – виставу «Говорять ті, що слухали вічність». Шоу відбулися з 20 по 29 грудня на території Національного заповідника «Софія Київська» під художнім керівництвом Олени Коляденко. Метою проєкту є підтримка емоційного стану дітей та родин під час повномасштабної війни. Окрім того, в межах ініціативи було створено збірку «Світло Казок» , у якій зібрали сім дивовижних історій для малечі.

Членкиня правління Sense Bank Інна Тютюн розповіла про виставу «Говорять ті, що слухали вічність», проєкт «Світло Казок», особливе місце Софії Київської у виставі, а також про роль соціальних і культурних ініціатив у стратегії соціальної відповідальності банку.

Інна Тютюн, членкиня правління Sense Bank

Місія Sense Bank – не лише забезпечувати наших клієнтів належними послугами, а й підтримувати їх у найважливіші моменти. Ми прагнемо дбати про людей і бути для людей.

Саме тому проєкти у сфері соціальної відповідальності є надзвичайно важливими для нас: ми розглядаємо їх як можливість зробити власний внесок у підтримку суспільства в такі непрості часи, як нині.

Ключовим фокусом для нас у сфері проєктів соціальної відповідальності є культурні ініціативи. Ми віримо, що культура є невідʼємною частиною нашої національної ідентичності, вона допомагає зберігати звʼязок із минулим та разом створювати краще майбутнє. Такі ініціативи, безперечно, мають довгостроковий вплив, адже вони створюють позитивні спогади, дарують відчуття стабільності та віру в краще майбутнє.

Зараз, в умовах повномасштабної війни, наша мотивація – підтримувати ініціативи, що дарують дітям та їхнім родинам святковий настрій, нагадують про непереможну силу добра та єдності. Однією з таких ініціатив цьогоріч стала імерсивна вистава «Говорять ті, що слухали вічність», спрямована на підтримку емоційного стану дітей та їхніх сімей (адже ми розуміємо, що сьогодні українцям надзвичайно важливо відчувати єднання).

«Говорять ті, що слухали вічність» – це унікальна імерсивна вистава, що є результатом спільних зусиль Фундації Олени Зеленської та Sense Bank. Наша роль полягала у всебічній структурній та організаційній підтримці проєкту. Ми прагнули, аби всі охочі (передовсім діти) могли доторкнутися до нашої історії в доступному інтерактивному форматі.

Цей проєкт є частиною стратегії соціальної відповідальності Sense Bank, що охоплює підтримку освітніх, культурних і благодійних проєктів. Ми прагнемо створювати події, що залишають глибокий слід у серцях людей. Саме тому ми пишаємося, що стали частиною цієї ініціативи, яка поєднує історико-культурну спадщину, сучасні технології та магію різдвяного дива.

Режисеркою шоу стала Олена Коляденко. Вона створила атмосферу казки, поєднавши 3D-мапінг, акторську гру, різдвяний хор та унікальний музичний супровід.

«Говорять ті, що слухали вічність» – це унікальна імерсивна вистава, де поєднано 3D-мапінг, акторську гру, різдвяний хор та унікальний музичний супровід.

У центрі сюжету вистави – розповідь про різдвяні події Київської Русі ІХ–ХІІІ століть.

Під час шоу глядачі були свідками протистояння добра і зла, боротьби та зародження кохання. Ми переконані, що кожна дитина, яка побувала на виставі, не лише здобула незабутні спогади, а й змогла відчути гордість за свою країну та історію, а також наповнитися яскравими враженнями й натхненням.

У центрі сюжету вистави – розповідь про різдвяні події Київської Русі ІХ–ХІІІ століть. У центрі сюжету вистави – розповідь про різдвяні події Київської Русі ІХ–ХІІІ століть. У центрі сюжету вистави – розповідь про різдвяні події Київської Русі ІХ–ХІІІ століть. У центрі сюжету вистави – розповідь про різдвяні події Київської Русі ІХ–ХІІІ століть. Попередній слайд Наступний слайд

Важливими елементами вистави також стали давні написи (графіті), за століття залишені на стінах собору Софії Київської. Під час шоу вони «ожили» та розказали про загадкові стародавні часи та величну історію головної української релігійної святині.

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Насправді Софія Київська – не лише унікальна історико-архітектурна пам’ятка та один із символів Києва, а й осердя нашої історії, втілення зв’язку багатьох поколінь українців. Саме тому ця локація стала ідеальною для проведення різдвяної вистави. Адже тут історія буквально оживає перед очима глядачів. Цей вибір локації також підкреслює важливість збереження нашої культурної спадщини, що перебуває під постійною загрозою під час повномасштабної війни.

Шоу відбувалися з 20 по 29 грудня. За цей час їх безкоштовно відвідали 3600 глядачів. Ми дуже раді, що ця вистава привернула увагу, адже наша мета – подарувати дітям незабутні святкові емоції.

У цей особливий різдвяний період хочеться, аби магія свята була у кожному домі. Тому ми вирішили не зупинятися на імерсивній виставі й створили збірку «Світло Казок», у якій зібрали сім дивовижних історій для малечі. До збірки увійшли казки, створені нашою командою, серед них – «Золоті Ворота», «Чарівна бандура і струни душі», «Таємний Миколай» та інші. Кожна з цих автентичних українських казок не лише передає дух різдвяного настрою, а й розповідає про важливі цінності та традиції.

Збірка «Світло Казок» Збірка «Світло Казок» Збірка «Світло Казок» Попередній слайд Наступний слайд

Ідея проєкту «Світло Казок» виникла з бажання подарувати дітям відчуття дива не лише в святковий період, а й протягом усього року. Проєкт продуманий нами до найменших деталей, адже в сьогоднішніх умовах регулярних ракетних обстрілів та відключень електроенергії важливо знайти спосіб дарувати дітям радість попри все. Саме тому казкові історії зі збірки доповнено інструкціями для створення театру тіней, які можна завантажити та використовувати навіть в офлайн-режимі. Кожна репліка супроводжується відповідною фігурою та докладним описом, як створити тіньові образи. Таким чином діти можуть відчути магію казки у себе вдома.

Інструкції для створення театру тіней Інструкції для створення театру тіней Попередній слайд Наступний слайд

Ми віримо, що всі, хто познайомиться зі збіркою «Світло Казок», зможуть наповнитися відчуттям свята та спокою, тепла та справжнього різдвяного дива, аби Різдво справді було затишним і незабутнім.