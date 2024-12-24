Святкова магія у дії. Як «Кока-Кола» створює радість для українців під час війни

З початку повномасштабного вторгнення «Кока-Кола» адаптувала свої соціальні ініціативи, щоб вони якнайкраще відповідали актуальним запитам суспільства. Від великих проєктів з відновлення до спеціальних пляшок напою «Для тебе» – компанія не лише надає системну підтримку громадам, але й прагне подарувати відчуття тепла та надії, тим, кому цього сьогодні найбільше бракує. Деталі – у матеріалі

Юлія Дудкіна зустріла цю зиму без власного дому. Її сімʼя, змушена залишити рідну оселю через війну, зараз адаптується до нового життя як внутрішньо переміщені особи в Сумах.

«Ми отримали допомогу від Українського Червоного Хреста: теплу ковдру, розкладачку, ліхтарик, а ще – святковий напій Coca-Cola з написом «Для тебе». Для нашої родини це дуже важливо. Ми щиро вдячні всім, хто підтримує сімʼї, що залишилися майже без нічого», – ділиться Юлія Дудкіна.

Спеціальні пляшки Coca-Cola з написом «Для тебе» – це більше, ніж просто напій. Це символ турботи й солідарності, який підтримує українців у непростих життєвих обставинах. Уже другий рік поспіль Система компаній «Кока-Кола» реалізує цю благодійну ініціативу, створюючи святкову атмосферу для тих, хто цього потребує найбільше.

Спеціальні пляшки Coca-Cola з написом «Для тебе»

Партнерство заради добра

На українському заводі «Кока-Кола Беверіджиз Україна» розпочався розлив 1,5 млн півторалітрових пляшок з унікальними етикетками «Для тебе». Напої отримають багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, особи з інвалідністю та жителі прифронтових територій.

«Минулого року на зимові свята ми подарували один мільйон особливих пляшок Coca-Cola українцям, що перебували у скрутних життєвих обставинах, на знак нашої солідарності та підтримки. Цього року ми вирішили збільшити кількість пляшок до півтора мільйона. Вони вже прямують країною завдяки Українському Червоному Хресту, Благодійному фонду «М.Р.І.Я» та волонтерам – співробітникам нашої компанії», – зазначає Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку «Кока-Кола Беверіджиз Україна».

Український Червоний Хрест та Благодійний фонд «М.Р.І.Я» також допомагають визначити громади, які найбільше потребують допомоги.

«З початку повномасштабного вторгнення ми спільно із шотландською організацією Hope Full приїжджаємо до найбільш постраждалих регіонів і пригощаємо людей теплою піцою. Ми раді, що вже другий рік поспіль продовжуємо наше партнерство з «Кока-Кола», і цього року на додачу до благодійних напоїв Coca-Cola профінансувала 10 000 піц, що допоможе створити святковий настрій для людей, які цього найбільше потребують», – розповідає Ніна Мироненко, директорка Благодійного фонду «М.Р.І.Я».

Від напоїв до мобільних котелень та участі у відбудові

Однак допомога від «Кока-Кола» не обмежується лише напоями. З початку повномасштабного вторгнення компанія трансформувала свої соціальні ініціативи, орієнтуючись на нові виклики та нагальні потреби суспільства. З 2022 року основні ресурси зосередили на гуманітарній допомозі та участі у відновленні постраждалих громад.

Серед найзнаковіших проєктів – купівля і встановлення 105 мобільних котелень. Вони забезпечать опаленням понад 600 000 кв. м приміщень – шкіл, дитячих садків і лікарень у різних регіонах країни. Ініціативу реалізують протягом останніх двох років.

На Київщині компанія фінансує відбудову дитячого садка, який був зруйнований внаслідок активних бойових дій.

Загалом з 24 лютого 2022 року Система компаній «Кока-Кола» спільно з Фундацією «Кока-Кола» зобов’язалися надати українцям благодійну допомогу на суму понад $35 млн.

Для таких родин, як сімʼя Юлії Дудкіної, ця підтримка означає набагато більше, ніж просто матеріальна допомога. Це сигнал про те, що про них памʼятають і піклуються навіть у найтемніші часи.