Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Партнерський матеріал
Дата

Український театральний фестиваль «7» отримав золото World Best Event Awards 2025. Як подія з UNIT.City опинилася серед найкращих у світі

Партнерський матеріал
Forbes Реклама

1 хв читання

World Best Event Awards 2025 /надано пресслужбою

World Best Event Awards 2025. Фото надано пресслужбою

Український театральний фестиваль «7», створений інноваційним парком UNIT.City, став переможцем міжнародної премії BEA World 2025. Проєкт отримав золото в категорії Cultural Event, випередивши десятки культурних кейсів з Європи, Азії та Південної Америки.

BEA (Best Event Awards) World – один з найпрестижніших світових конкурсів у сфері подій.

BEA World щороку оцінює найбільш креативні й ефективні події більш як з 30 країн. До журі входять продюсери міжнародних фестивалів, керівники глобальних агенцій, технічні директори та представники брендів, які формують світову івент-індустрію.

Категорія Cultural Event – одна з найбільш конкурентних на фестивалі. У ній оцінюють події, що працюють із міським простором, культурними інституціями, багатожанровими командами та широкою аудиторією.

Організатори UNIT.City особисто презентували кейс «7» перед міжнародним журі, змагаючись із проєктами з Італії, Іспанії, Португалії, ОАЕ, Японії та Бразилії.

World Best Event Awards 2025 /пресслужба UNIT.City

World Best Event Awards 2025. Фото пресслужба UNIT.City

Фестиваль «7» уже став щорічним культурологічним проєктом, масштаб якого не має аналогів в Україні. Формат фестивалю – 7 днів / 7 п’єс / 7 жанрів, що об’єднують сім найактуальніших українських театрів, які презентують свої вистави просто неба на центральній площі UNIT.City. Формат open-air дає можливість залучати широку аудиторію та працювати з простором інноваційного парку як із повноцінною частиною сценографії.

Театральний тиждень «7»

Подію відвідало понад 5000 глядачів – поціновувачів сучасного театру, мешканців міста та резидентів інноваційного парку.

Журі BEA World Awards відзначило:

актуальність і символічну вагу фестивалю, що став проявом культурної стійкості України – країни, яка продовжує творити, об’єднувати та надихати навіть у час війни;

високу якість технічної реалізації у форматі open-air, включно зі сценографією, світловими та звуковими рішеннями, адаптованими до простору інноваційного парку;

координацію роботи семи театральних колективів із різних міст України у межах одного фестивалю, що продемонструвало високий рівень організації та продюсерської синхронізації;

глибоку інтеграцію культурного формату в міське середовище UNIT.City, де простір став не фоном, а повноцінним елементом драматургії та глядацького досвіду.

UNIT.City

Це визнання роботи українських команд, які створюють події попри складні обставини. Ми хотіли довести, що українські проєкти можуть відповідати міжнародним стандартам і конкурувати на глобальному ринку. Ми дякуємо міжнародному журі за високу оцінку та партнерам, які підтримали фестиваль.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні