Український театральний фестиваль «7», створений інноваційним парком UNIT.City, став переможцем міжнародної премії BEA World 2025. Проєкт отримав золото в категорії Cultural Event, випередивши десятки культурних кейсів з Європи, Азії та Південної Америки.

BEA (Best Event Awards) World – один з найпрестижніших світових конкурсів у сфері подій. Читати більше Згорнути

BEA World щороку оцінює найбільш креативні й ефективні події більш як з 30 країн. До журі входять продюсери міжнародних фестивалів, керівники глобальних агенцій, технічні директори та представники брендів, які формують світову івент-індустрію.

Категорія Cultural Event – одна з найбільш конкурентних на фестивалі. У ній оцінюють події, що працюють із міським простором, культурними інституціями, багатожанровими командами та широкою аудиторією.

Організатори UNIT.City особисто презентували кейс «7» перед міжнародним журі, змагаючись із проєктами з Італії, Іспанії, Португалії, ОАЕ, Японії та Бразилії.

World Best Event Awards 2025. Фото пресслужба UNIT.City

Фестиваль «7» уже став щорічним культурологічним проєктом, масштаб якого не має аналогів в Україні. Формат фестивалю – 7 днів / 7 п’єс / 7 жанрів, що об’єднують сім найактуальніших українських театрів, які презентують свої вистави просто неба на центральній площі UNIT.City. Формат open-air дає можливість залучати широку аудиторію та працювати з простором інноваційного парку як із повноцінною частиною сценографії.

Театральний тиждень «7»

Подію відвідало понад 5000 глядачів – поціновувачів сучасного театру, мешканців міста та резидентів інноваційного парку.

Журі BEA World Awards відзначило:

актуальність і символічну вагу фестивалю, що став проявом культурної стійкості України – країни, яка продовжує творити, об’єднувати та надихати навіть у час війни; високу якість технічної реалізації у форматі open-air, включно зі сценографією, світловими та звуковими рішеннями, адаптованими до простору інноваційного парку; координацію роботи семи театральних колективів із різних міст України у межах одного фестивалю, що продемонструвало високий рівень організації та продюсерської синхронізації; глибоку інтеграцію культурного формату в міське середовище UNIT.City, де простір став не фоном, а повноцінним елементом драматургії та глядацького досвіду.