Від системи до людини: як бізнес допомагає змінити медицину в Україні

Медицина, де в центрі уваги пацієнт та його родина, стає реальністю. Фундація Дім Рональда МакДональда створює умови, де батьки можуть залишатися поруч із дитиною під час лікування. Невдовзі на території НДСЛ «Охматдит» у Києві розпочнеться будівництво першого в Україні Дому Рональда МакДональда. Проєкт об’єднує зусилля держави, бізнесу та громадського сектору і втілює собою нову модель соціальної відповідальності в медицині. Деталі – у матеріалі Forbes BrandVoice

Сімейно-орієнтована медицина

Бути поруч із родиною – не менш важливий чинник одужання важкохворих дітей, ніж кваліфікована медична допомога. Саме на цьому побудовані принципи сімейно-орієнтованої медицини, яку в Україні втілює Фундація Дім Рональда МакДональда.

Ця благодійна організація вже понад 50 років підтримує родини важкохворих дітей у 62 країнах світу, а протягом останніх девʼяти років – і в Україні.

Сімейно-орієнтована медицина – це якісно новий підхід в Україні, у якому родина є не стороннім спостерігачем, а активним учасником процесу лікування.

Галина Соловей, директорка «Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Коли батьки можуть залишатися поруч, дитина краще взаємодіє з лікарями, швидше відновлюється, а родина долає труднощі з меншими втратами. Читати більше Згорнути

Дослідження Фундації показує: 98% українських батьків вважають присутність поруч із дитиною критично важливою для її одужання. Проте 41% опитаних не мають такої можливості – лікарні часто не можуть забезпечити цю потребу.

При цьому під час війни родини відчувають ще більше психологічного й фінансового навантаження. Багато сімей залишилися без житла або були розлучені через бойові дії.

Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні, створена в 2016 році за ініціативи «МакДональдз», працює саме над тим, аби батьки могли бути поруч зі своїми дітьми під час лікування. Зусиллями Фундації вже в шести українських лікарнях створили спеціальні «Сімейні кімнати Рональда МакДональда». Це комфортні простори на території лікарень, де батьки можуть відпочити, приготувати їжу, задовольнити базові гігієнічні потреби або лишитися на ніч. Цими кімнатами вже скористалися понад 50 000 родин.

Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Попередній слайд Наступний слайд

Під час війни кімнати стали місцем стабільності – для багатьох єдиною можливістю бути поруч із дитиною, коли життя навколо змінюється. І зараз як ніколи важливо, аби ініціативи Фундації жили та масштабувалися.

Наступний крок – перший Дім в Україні

Наприкінці 2025 року Фундація розпочне будівництво першого Дому Рональда МакДональда в Україні – п’ятиповерхового центру площею 3500 кв. м, який буде розташовано на території НДСЛ «Охматдит» у Києві. Тут буде 50 кімнат для проживання, кухня, пральні, ігрові зони, кінозал, бібліотека, артпростір і кімнати психологічної підтримки.

Побудуємо перший в Україні Дім Рональда МакДональда – разом!

Щороку Дім прийматиме до 2600 батьків і дітей, забезпечуючи понад 36 000 безкоштовних ночівель.

«Ми створюємо не просто дім, а простір турботи – місце, де родина знову відчуває тепло, затишок і безпеку в найважчі моменти життя», – каже Галина.

Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні Попередній слайд Наступний слайд

За пів століття роботи Фундації у світі було побудовано 394 такі об’єкти в різних країнах, із них 100 – в Європі. Тепер такий Дім зʼявиться і в Україні.

Бізнес як драйвер людяності

Фундація працює за принципом соціального партнерства: бізнес – джерело ресурсів і управлінської експертизи, держава – інфраструктура, громади – довіра.

Разом із системною підтримкою бізнесу та за сприяння держави благодійні ініціативи мають змогу розвиватися та масштабуватися, допомагаючи більшій кількості людей.

Ключовим корпоративним партнером Фундації залишається «МакДональдз», який системно підтримує її діяльність – від проведення фандрейзингових кампаній до надання експертизи в плануванні та координації будівництва Дому Рональда МакДональда. Компанія допомагає в отриманні необхідних дозволів, координації будівельних робіт на всіх етапах, підвищенні обізнаності про Фундацію, її місію та діяльність.

Алеся Муджирі, Impact Lead «МакДональдз» в Україні, Чехії та Словаччині Бізнес має ресурси й компетенції, держава – інфраструктуру, громади – розуміння реальних потреб. Коли ці сили об’єднуються, ми отримуємо не черговий проєкт, а соціальну екосистему, що працює на майбутнє. Читати більше Згорнути

Як долучитися до великої справи

Загальна вартість проєкту – близько $10 млн. Частину фінансування вже забезпечено – завдяки внескам міжнародних урядових і неурядових партнерів та локального бізнесу, зокрема «МакДональдз», який лише за перше півріччя 2025 року передав Фундації 17,6 млн грн на будівництво Дому. Проте, щоб Дім відкрив двері в 2027 році, потрібна участь ще багатьох компаній.

Фундація запрошує бізнес приєднатися до проєкту – стати партнером, інвестором або амбасадором людяності в медицині.

«Соціальна відповідальність – це не витрати, це інвестиція в довіру та стійкість суспільства. А довіра – це фундамент відновлення країни», – підсумовує Галина Соловей, директорка Фундації.