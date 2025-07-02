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Як український ритейлер Aromateque формує культуру споживання оригінальної парфумерії /надано пресслужбою
Категорія
Партнерський матеріал
Дата

Як український ритейлер Aromateque формує культуру споживання оригінальної парфумерії

Партнерський матеріал
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1 хв читання

надано пресслужбою

На тлі зростання інтересу до нішевої парфумерії дедалі частіше виникають питання щодо оригінальності продукції, особливо коли покупці помічають зміни у кольорі рідини, дизайні пакування чи навіть у характері та тривалості звучання аромату.

Aromateque – офіційний представник провідних нішевих брендів в Україні, який вже 14 років формує культуру свідомого споживання парфумерії та косметики.  

Це мережа сучасних концептуальних просторів з найкращою селекцією культових брендів, серед яких Maison Francis Kurkdjian, Kilian Paris, Diptyque, Creed, Ex Nihilo, Marc-Antoine Barrois, Essential Parfums, Clive Christian та багато інших. Aromateque – ексклюзивний дистрибʼютор більш ніж 80 брендів, частину брендів представлено в Aromateque через офіційних дистрибʼюторів в Україні. На офіційних сайтах більшості брендів це можна перевірити через розділ Store Locator.

Як український ритейлер Aromateque формує культуру споживання оригінальної парфумерії /Фото 1

«Ми розуміємо, що наші клієнти хочуть бути впевненими у кожній своїй покупці. Саме тому ми завжди відкриті до діалогу і готові надати будь-які офіційні підтвердження нашої співпраці з брендами».

Павло Мартинов CEO Aromateque

Нішева парфумерія створюється на основі натуральних і високоякісних синтетичних інгредієнтів, що робить її живою та непередбачуваною у звучанні. Пора року, температура, вологість повітря, індивідуальна температура тіла чи навіть особистий фон запахів можуть змінювати сприйняття аромату. Зміни кольору рідини чи пакування, як правило, пов’язані з оновленням лінійки, переходом бренду на інший тип скляної тари або барвників, а також із прагненням зробити продукцію бренду більш екологічною та безпечною для довкілля. Такі оновлення жодним чином не впливають на якість або ольфакторні властивості аромату.

Як український ритейлер Aromateque формує культуру споживання оригінальної парфумерії /Фото 2

У Aromateque впевнені: довіра клієнтів – ключова цінність бренду. Саме тому компанія Aromateque регулярно проводить спільні маркетингові активності з брендами та забезпечує прозорість ланцюга постачання. Кожен продукт, придбаний в Aromateque, має підтвердження оригінальності, і якщо клієнт хоче переконатись у цьому особисто, компанія завжди готова надати офіційне підтвердження та необхідні документи.

Як український ритейлер Aromateque формує культуру споживання оригінальної парфумерії /Фото 3

Як перевірити оригінальність аромату самостійно?

  • Перейдіть на офіційний сайт бренду та знайдіть Aromateque у розділі Store Locator.
  • Зверніться безпосередньо в Aromateque – команда підготує офіційне підтвердження та надасть усі необхідні документи.
  • Якщо все ж залишаться сумніви, напишіть напряму бренду, надіславши фото флакона, batch-коду та чек для отримання підтвердження.

Нішева парфумерія унікальна. І ви – теж. Саме за це її обирають як особистий ольфакторний підпис, що звучить по-особливому на кожному. Aromateque вірить, що свідоме споживання починається з упевненості у своєму виборі. Саме тому компанія Aromateque щодня працює, щоб культура оригінальної парфумерії в Україні ставала сильнішою.

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