Як український ритейлер Aromateque формує культуру споживання оригінальної парфумерії

На тлі зростання інтересу до нішевої парфумерії дедалі частіше виникають питання щодо оригінальності продукції, особливо коли покупці помічають зміни у кольорі рідини, дизайні пакування чи навіть у характері та тривалості звучання аромату.

Aromateque – офіційний представник провідних нішевих брендів в Україні, який вже 14 років формує культуру свідомого споживання парфумерії та косметики.

Це мережа сучасних концептуальних просторів з найкращою селекцією культових брендів, серед яких Maison Francis Kurkdjian, Kilian Paris, Diptyque, Creed, Ex Nihilo, Marc-Antoine Barrois, Essential Parfums, Clive Christian та багато інших. Aromateque – ексклюзивний дистрибʼютор більш ніж 80 брендів, частину брендів представлено в Aromateque через офіційних дистрибʼюторів в Україні. На офіційних сайтах більшості брендів це можна перевірити через розділ Store Locator.

«Ми розуміємо, що наші клієнти хочуть бути впевненими у кожній своїй покупці. Саме тому ми завжди відкриті до діалогу і готові надати будь-які офіційні підтвердження нашої співпраці з брендами». Павло Мартинов CEO Aromateque

Нішева парфумерія створюється на основі натуральних і високоякісних синтетичних інгредієнтів, що робить її живою та непередбачуваною у звучанні. Пора року, температура, вологість повітря, індивідуальна температура тіла чи навіть особистий фон запахів можуть змінювати сприйняття аромату. Зміни кольору рідини чи пакування, як правило, пов’язані з оновленням лінійки, переходом бренду на інший тип скляної тари або барвників, а також із прагненням зробити продукцію бренду більш екологічною та безпечною для довкілля. Такі оновлення жодним чином не впливають на якість або ольфакторні властивості аромату.

У Aromateque впевнені: довіра клієнтів – ключова цінність бренду. Саме тому компанія Aromateque регулярно проводить спільні маркетингові активності з брендами та забезпечує прозорість ланцюга постачання. Кожен продукт, придбаний в Aromateque, має підтвердження оригінальності, і якщо клієнт хоче переконатись у цьому особисто, компанія завжди готова надати офіційне підтвердження та необхідні документи.

Як перевірити оригінальність аромату самостійно?

Перейдіть на офіційний сайт бренду та знайдіть Aromateque у розділі Store Locator.

Зверніться безпосередньо в Aromateque – команда підготує офіційне підтвердження та надасть усі необхідні документи.

Якщо все ж залишаться сумніви, напишіть напряму бренду, надіславши фото флакона, batch-коду та чек для отримання підтвердження.

Нішева парфумерія унікальна. І ви – теж. Саме за це її обирають як особистий ольфакторний підпис, що звучить по-особливому на кожному. Aromateque вірить, що свідоме споживання починається з упевненості у своєму виборі. Саме тому компанія Aromateque щодня працює, щоб культура оригінальної парфумерії в Україні ставала сильнішою.