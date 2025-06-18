Жити і лікувати. Історія відкриття UniClinic у прифронтовому Запоріжжі – як це стало можливим?

UniClinic у Запоріжжі працює менш ніж за 30 км від зони бойових дій і є прикладом того, як приватна медицина розвивається навіть в умовах постійної небезпеки. У клініці зосереджено повний цикл медичних послуг: від амбулаторної допомоги до хірургії, що нетипово для приватних медичних закладів у прифронтових регіонах.

Як створювали проєкт, як організована його робота під час війни і чому інвестори не відмовилися від ідеї навіть після повномасштабного вторгнення – розповідає співзасновник UniClinic та засновник девелоперської компанії SENSAR Development Марк Марченко.

Розкажіть, як UniClinic запрацювала у війну?

На початок 2020 року південно-східний регіон України потребував розвитку приватної медицини з сучасними стандартами обслуговування. UniClinic була створена у відповідь на цю потребу, її проєктували як комплекс із поліклінікою, скринінговим центром, операційними блоками, готелем для пацієнтів і рестораном.

Ми планували розвиток мережі з 7–10 відділень у Бердянську, Мелітополі, Маріуполі, Херсоні, Миколаєві та Дніпрі. Там пацієнтам мали проводити первинну діагностику, а для подальшого лікування спеціальними шаттлами доставляти їх до Запоріжжя.

На момент повномасштабного вторгнення готовність обʼєкту становила 90%. Ми планували відкриття в травні 2022 року, 280 робітників цілодобово працювали над завершенням будівництва. Добудовували вже під час великої війни, попри розташування за 30 кілометрів від лінії фронту та постійні обстріли.

Марк Марченко, співзасновник UniClinic та засновник девелоперської компанії SENSAR Development

На який досвід ви орієнтувалися при проєктуванні?

Ми вивчали досвід клінік у Німеччині, Туреччині, Австрії, Іспанії. Німецькі й турецькі установи дали розуміння сучасних технологічних вимог до операційних, маніпуляційних і реанімаційних блоків. Іспанський досвід виявився цінним з точки зору організації внутрішньої логістики.

Багато рішень ми імплементували в архітектурну концепцію та внутрішнє планування. Зокрема, очікування організоване так, що навіть за умови понад 1200 відвідувачів на день у клініці немає натовпу чи черг. Окрему увагу приділено надсучасним системам освітлення, точному діагностичному обладнанню, високоякісним операційним столам.

Який внесок компанії SENSAR Development у проєкт?

Компанія SENSAR відповідала за повний цикл будівництва: від нульового етапу до відкриття об’єкта. Вона також здійснила інтеграцію складних інженерних і медичних систем: впровадила системи подачі медичних газів, очищення повітря, забезпечила оснащення операційних блоків. Наразі SENSAR продовжує супровід проєкту, надаючи технічну підтримку та оперативно реагуючи на можливі пошкодження.

Яка сума інвестицій у будівництво та запуск клініки та який прогнозований період окупності?

Вартість проєкту ми не розкриваємо. Але з досвіду будівництва інших клінік можу сказати, що 1 кв. м у таких проєктах коштує близько $4000.

До війни ми оцінювали окупність у межах 4–7 років. Наразі навантаження складає близько 400–500 клієнтів на добу замість прогнозованих понад 1200, середній чек нижчий, ніж закладено в фінансову модель. Тому поки що ми розглядаємо роботу клініки лише як соціально відповідальний проєкт.

Хто здійснює управління клінікою?

Ми відмовилися від моделі, де головний лікар одночасно виконує адміністративні та медичні функції. У нашій структурі за операційне управління відповідає генеральний директор, який координує організацію повсякденної роботи, логістику, обслуговування.

Медичний департамент на чолі зі співзасновником та head-лідером UniClinic Дмитром Рязановим, провідним хірургом, доктором медичних наук, професором, та керівниками інших департаментів відповідають за медичний менеджмент: команду лікарів, дотримання міжнародних і національних стандартів діагностики і лікування, професійний розвиток, контроль якості медичних послуг та логістику обслуговування пацієнта.

Дмитро Юрійович Рязанов, медичний директор, співзасновник та лідер UniClinic та Марк Марченко, співзасновник UniClinic та засновник девелоперської компанії SENSAR Development

Як вам вдалося зібрати понад 300 медичних працівників у регіоні, звідки люди активно виїжджають?

До команди лікарів долучилися не лише провідні фахівці Запоріжжя, а також спеціалісти з інших регіонів України – Києва, Одеси, Львова, Харкова, Дніпра. Ми також проаналізували лікарняні бази міст, які опинилися в окупації, й запропонували топовим медичним фахівцям, які залишилися там, переїхати до Запоріжжя та долучитися до нашої команди. Для багатьох фахівців ключовим чинником стала можливість працювати на обладнанні та в умовах, аналогів яким в країні майже немає.

Медичні фахівці UniClinic

Які реалії роботи в прифронтовій зоні?

Повітряні тривоги, регулярні обстріли й ризик пошкоджень формують особливу реальність, у якій необхідно гарантувати безпеку пацієнтів і персоналу. Від початку в проєкті був передбачений підземний поверх площею понад 1000 кв. м, де розміщені технічні приміщення. Ми розширили там загальні зони, щоб у разі тривоги розмістити більше людей. Сховище має три сходові клітини й три ліфтові шахти, що дозволяє евакуювати в тому числі лежачих пацієнтів.

Клініка пережила щонайменше 10 випадків загрози ураження, одного разу був приліт за 70 м від будівлі. На щастя, серйозних руйнувань не було. У разі потреби ми організуємо відновлювальні роботи максимально швидко, щоб зберігати стабільність праці.

Чи забезпечена клініка безперебійним постачанням енергії?

UniClinic має три незалежні джерела живлення: електропостачання першої категорії, два окремі зовнішні канали та потужні резервні генератори, здатні забезпечити повну автономність будівлі. Проєктом передбачено можливість миттєво переключатися на резервне живлення без втрати функціональності.

За понад три роки війни стався один випадок одночасного пошкодження двох основних джерел живлення. Тоді генератори забезпечили майже три години безперервної роботи. Для зменшення залежності від електрики ми також підключили газове опалення.

Розкажіть про особливості технічного оснащення UniClinic

Клініка оснащена найновішим медичним обладнанням провідних світових виробників – Siemens, General Electric, Samsung, що дозволяє здійснювати повний цикл діагностики та лікування на найвищому рівні.

Для МРТ використовують систему MAGNETOM Amira, для КТ – SOMATOM go.Up останнього покоління. Ендоскопічний блок представлено преміальною лінійкою обладнання відомого японського бренда FUJINON. Мамограф із точністю пункції 99% дає змогу ефективно діагностувати рак молочної залози на ранніх етапах. Також у клініці – ангіограф, УЗД–апарати експертного класу та операційні блоки, оснащені хірургічною та анестезіологічною технікою зі США, ЄС і Японії.

Особлива увага – анестезіологічним системам General Electric, що гарантують максимальну безпеку пацієнтів. Усе обладнання встановлене у 2022–2023 роках, і за технологічним рівнем клініка не має аналогів на Південному Сході України.

Ми інвестували в високоякісне хірургічне освітлення та операційні столи Hill-Rom від виробника Trumpf, сучасне гістологічне та лабораторне обладнання від Biomerieux, CARL ZEISS, Roche Diagnostics, Leica, яке в Україні є в поодиноких екземплярах. Наприклад, унікальною навіть для України є можливість за кілька годин отримати лабораторний результат щодо збудника захворювання і точно встановити напрям лікування. Операційні блоки облаштовано системами очищення повітря ISO-5, медичною герметизацією, ламінарним потоком, що дає можливість проводити складні відкриті операції, в тому числі на головному мозку.

Через екологічну ситуацію в регіоні особливу увагу приділено онкологічному та гематологічному напрямкам. У клініці діагностичне обладнання дозволяє максимально точно й оперативно обстежувати пацієнтів. Клініка працює за принципом повного технологічного циклу: під час операції ми можемо взяти додатковий аналіз прямо під наркозом, що критично для складних втручань.

У концепцію медичного хабу закладено й освітній компонент: у будівлі облаштовано конференц-зал на 150 осіб із технічним забезпеченням для онлайн-трансляцій складних операцій.

Які плани щодо розвитку клініки?

Основний план сьогодні – вистояти та зберегти повноцінну роботу UniClinic, попри щоденні обстріли й загрозу безпеці. Ми не розглядаємо варіантів закриття або згортання діяльності. Для нас це справа честі.

У довгостроковій перспективі UniClinic має стати мережею сучасних медичних центрів по всій Україні, які відповідатимуть найвищим стандартам лікування, технологій і сервісу. До війни ми планували п’ять клінік у ключових містах і філії в навколишніх агломераціях. Зараз ці плани призупинені, але ми маємо все необхідне для розвитку: досвід будівництва, експлуатації, команду, технології й головне – довіру пацієнтів.

Цей кейс є прикладом того, як у найважчі часи можна продовжувати створювати, розвиватися, попри всі перешкоди. Команда SENSAR не здалась, не покинула справу у вигляді недобудови, а все-таки добудувала клініку і запустила її у часи війни. Ми не лише готові ділитися своїм досвідом, а й активно це робимо, щоб надихати інших і показувати власним прикладом: навіть у найскладніші часи варто рухатися вперед.

UniClinic (власник ТОВ «КРАМ ІНВЕСТ»), здійснює надання медичних послуг згідно з Наказом МОЗ України №191 від 01.02.2022 року: Реєстраційне досьє №184/22/М від 18.01.2022 року.