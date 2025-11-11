5% кешбеку за оплату комунальних послуг – новинка в застосунку Alliance 

Alliance bank запустив оплату комунальних послуг через мобільний застосунок. За комунальні платежі в застосунку Alliance користувачі отримують 5% кешбек – один із найвигідніших відсотків на ринку. Розповідаємо деталі
У банку зазначають, що підтримка під час війни є важливою як для людей, так і для держави. Тому кешбек стимулюватиме клієнтів своєчасно оплачувати послуги, що допоможе підтримувати країну.
Як отримати кешбек за комунальні платежі:
- Відкрити застосунок Alliance і обрати картку для оплати («Стартова», «Цільова» або «Ігрова»).
- Натиснути «Комунальні платежі».
- Ввести адресу: область, місто чи населений пункт, вулицю, будинок, квартиру.
- Обрати послуги до оплати та компанію-отримувача із запропонованих шаблонів. Або вручну ввести реквізити ОСББ чи компанії, куди здійснюється оплата.
- Оплатити й отримати кешбек.
Важливі деталі
Кешбек нараховується лише при оплаті комуналки через мобільний застосунок – як з власних, так і з кредитних коштів.
Оплата комунальних послуг здійснюється без жодних комісій чи переплат.
Максимальна сума кешбеку за місяць – 500 грн.
Окрім 5% за оплату комунальних послуг, Alliance надає інші типи кешбеку:
- 30% кешбеку з карткою «Стартова» протягом першого місяця або до накопичення 500 грн. Далі – 1% постійно на всі покупки за власні і кредитні кошти і без обмежень на суму накопичень. Кешбек нараховується на всі покупки, без потреби обирати категорії.
- До 50% динамічного кешбеку за розваги з карткою «Ігрова».
- З карткою «Цільова», яку можна відкрити в UAH, USD або EUR, можна отримати кешбек 0,5% за купівлю валюти.
Ще не користуєтеся застосунком Alliance?
Встановіть його за посиланням та відкрийте для себе інші вигоди, що пропонує застосунок.
