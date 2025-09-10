«Аптечний сектор переживає найскладніший період у своїй історії» – Анна Лавренова, директорка департаменту стратегічного управління та розвитку мережі аптек АНЦ

Відтік населення за кордон, скорочення кількості споживачів та посилення державного регулювання суттєво ускладнюють роботу галузі. У результаті аптеки змушені працювати в умовах дефіциту ліків і зростання цін. Про ключові виклики та шляхи адаптації аптечної галузі до нових реалій – в інтерв’ю Анни Лавренової.

Які ключові виклики переживає аптечний ринок України у 2025 році?

2025 рік стає для аптечного ринку роком адаптації до нової реальності – регуляторного тиску, нестабільного попиту, дефіциту в ланцюгах постачання та зміни споживчих патернів.

Нині аптечний ринок демонструє ознаки стагнації – дефіцит ліків зріс на 70%. За даними аналітичного ресурсу Proxima, в березні цього року відсутність товарів у дистрибʼюторів зросла більш ніж на 70%. Головною причиною став затягнутий процес впровадження нових регулятивних змін у межах фармацевтичної реформи.

Як вдалося стабілізувати ситуацію?

Ситуація почала стабілізуватися лише у червні цього року. Протягом січня – квітня 2025 року спостерігалося зниження продажів медикаментів в упаковках на 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це відбулося через значне скорочення чисельності населення України, яке, за різними оцінками, становить від 29 до 33 млн осіб.

Водночас, за нашими даними, роздрібні продажі ринку зросли на 21% у гривневому еквіваленті, що значною мірою повʼязано з підвищенням цін виробниками. Відпускні ціни на лікарські засоби на дистрибʼюторах зросли в середньому на 14% за перші пʼять місяців року.

Чи мають аптечні мережі вплив на кінцеву вартість медикаментів?

Аптечні мережі мають обмежений вплив на кінцеву вартість медикаментів, оскільки згідно з дослідженнями близько 72% ціни формує саме виробник на етапі виробництва.

Як ринок зміг адаптуватися до цих змін?

Попри складні умови бізнес адаптується до обставин і продовжує шукати нові моделі ефективності роботи. Аптечні мережі змушені самостійно розвʼязувати проблеми постачання, створені регуляторними змінами. Компанії перебудовують категорійне управління в умовах нестабільних постачань і шукають нові моделі ефективності роботи.

Чи здатні українські аптеки подолати такі ринкові виклики?

Аптечні мережі, які вміють гнучко управляти асортиментом, налагодити доставку та стабільно працювати в ризикових регіонах, краще справляються з викликами ринку. А роздрібні мережі продовжують шукати способи оптимізувати маржу та знижувати операційні витрати, щоб зберегти препарати доступними для населення.

Чи вдається їм забезпечувати доступність ліків?

Попри всі виклики, аптеки демонструють адаптивність до турбулентності ринку та продовжують забезпечувати доступність ліків по всій країні. Але рівень споживання лікарських засобів на душу населення в Україні залишається стабільно нижчим за аналогічні показники в країнах з розвиненими ринками як у роздрібному, так і в госпітальному сегменті.