Аукціонний дім Меркурій анонсував другий аукціон. Який потенціал має українське мистецтво і чому важливо інвестувати в нього

Перший на Заході України Аукціонний дім Меркурій анонсував другий мистецький аукціон, який відбудеться 19 грудня у Львові. Серед лотів – роботи Івана Марчука, Анатолія Криволапа, Алли Горської, Ади Рибачук, Романа Сельського, Карла Звіринського, Федора Тетянича, Олега Тістола та інших. Про інвестиції в українське мистецтво, популярні імена серед колекціонерів та особливості майбутнього заходу розповідає директорка аукціонного дому Ксенія Ціхурська

Мистецтво як інвестиція

Восени Аукціонний дім Меркурій успішно розпочав свою роботу і провів перший аукціон українського мистецтва XX–XXI століття.

«Під час нашого дебютного аукціону ми представили 40 лотів, з яких 16 пішли з молотка. Особлива боротьба під час торгів тривала за роботи: Якова Гніздовського «Голубий павич» (1980 рік), Алли Горської «Мальовнича Україна. Церква в селі» (1960-ті роки), Карла Звіринського «В лісі (6)» (1970-ті роки) та Федора Тетянича «Мадонна з дитям» (1970-ті роки), – розповідає Ксенія Ціхурська. – Наприклад, робота Мирослава Ягоди «Трава» пішла з молотка за $7200, а «Мадонна з дитям» Федора Тетянича – за $5800».

Федір Тетянич. «Мадонна з дитям», 1970-ті роки

Особливим стало те, що Аукціонний дім Меркурій вперше в Україні провів публічну трансляцію торгів, що дозволило багатьом учасникам із різних куточків світу долучатися до процесу. Онлайн-учасники робили ставки через менеджерів аукціонного дому, що забезпечило зручність і динамічність торгів.

Зараз Аукціонний дім Меркурій готується до другого аукціону та готовий представити 41 лот найкращих українських митців. З каталогом творів можна ознайомитися вже зараз на офіційному сайті.

«Українське мистецтво дедалі інтенсивніше привертає до себе увагу українських та іноземних колекціонерів. Поєднання унікальної історичної спадщини, сильного концептуального підґрунтя і високого рівня майстерності художників забезпечує українським митцям дедалі більшу популярність». Ксенія Ціхурська

Директорка Аукціонного дому Меркурій Ксенія Ціхурська

Потенціал українського мистецтва

Попри повномасштабну війну, український артринок демонструє стабільне зростання. Так, за дослідженнями SpilneArt, протягом останніх двох років в Україні ціни проданих творів зросли в середньому в 1,5 раза. Роботи Івана Марчука, Назара Білика, Анатолія Криволапа сьогодні демонструють найбільший потенціал зростання вартості на аукціонах.

Анатолій Криволап. «Підніжжя Карпат», 2020 рік

Після успішного продажу на аукціоні роботи Марії Примаченко ціни на твори мисткині зросли удвічі, а то і втричі – полотна середнього розміру 30х40 см, які ще у 2020-му можна було придбати за $2000–5000, наразі можуть коливатися від $8000 до $15 000.

«Сьогодні на ринку набуває популярності творчість шістдесятників, що не є дивним, зважаючи на зовнішній контекст. І роботи таких художників, як Алла Горська, Опанас Заливаха чи Віктор Зарецький будуть продовжувати рости в ціні. Так само художників львівської школи – Карла Звіринського, Романа Сельського, Зеновія Флінти чи Олега Мінька. Це ті митці, які вже зайняли своє місце в історії та мають великий потенціал росту», – зазначає директорка Аукціонного дому Меркурій.

Алла Горська. «Поц.Безбородько», 1960-ті роки

Як інвестувати в мистецтво і чому це треба робити «в білу»

Офіційний продаж мистецтва не лише забезпечує прозорість, а й дає змогу уникнути безлічі юридичних ризиків як для покупця, так і для продавця. Співпраця з фахівцями, такими як юристи, експерти з оцінки мистецтва та галеристи, гарантує безпеку угоди.

«Тіньові продажі творів мистецтва тримають артринок у заручниках і не дають йому повноцінно розвиватися. Це знижує ріст цін на роботи окремих художників, адже саме через публічні та офіційні угоди відбувається ціноутворення. Ціни не існує, поки вона не підтверджується жодними документами». Ксенія Ціхурська

Аукціонний дім Меркурій спеціалізується на реалізації творів українського мистецтва XX–XXI століття. Усі продажі відбуваються офіційно, покупець отримує необхідні документи, що дає можливість стати повноправним учасником ринку та розглядати артоб’єкт як інвестицію.

Буклет із правилами участі в аукціоні

Охочі взяти участь у торгах можуть зробити це трьома способами: безпосередньо під час вечірнього аукціону; дистанційно, спостерігаючи онлайн-трансляцію та комунікуючи з менеджерами аукціонного дому з допомогою чату або телефонного зв’язку. Також є можливість зробити заочний бід – поставити свою максимальну ставку за лот. Саме вона братиме участь у торгах заочно та конфіденційно покроково боротиметься за лот.

Гостя передаукціонної виставки

«Кожен може взяти участь в аукціоні з будь-якого куточка світу, адже торги відбуватимуться не лише у форматі вечірнього аукціону, але й онлайн. У нас індивідуальний підхід, тож наші менеджери супроводжуватимуть кожного покупця протягом усього процесу і допоможуть із усіма питаннями», – пояснює директорка Аукціонного дому Меркурій.

19 грудня – новий аукціон

19 грудня у Львові Аукціонний дім Меркурій проведе свій другий аукціон українського мистецтва XX–XXI століття. Поціновувачам мистецтва представлять 41 лот видатних українських художників і художниць. Третина творів – благодійні, зокрема роботи Івана Марчука, Олега Тістола, Мирослава Ягоди. Виручені кошти спрямують на підтримку ЗСУ. Охочі стати новими власниками лотів зможуть робити ставки під час вечірнього аукціону та дистанційно з допомогою менеджерів аукціонного дому.

Фрагмент експозиції передаукціонної виставки

«Львівську школу представлять Карло Звіринський, Роман Сельський, Олег Мінько, київський андеграунд – Микола Трегуб і Вудон Баклицький.

Карло Звіринський. «Композиція (Ліс-1)», 1968 рік Олег Мінько. «Вершники», 2007 рік Попередній слайд Наступний слайд

Винятковими лотами стануть роботи київського митця Федора Тетянича.

Федір Тетянич. «Маршрут в космос», 1976 рік

Особливий розділ складе мистецтво художниць-нонконформісток: Алли Горської, Ади Рибачук, Єлизавети Кремницької. Також серед лотів – твори представників нової хвилі: Олега Тістола, Марини Скугарєвої, Василя Цагалова, Миколи Маценка та провідного колажиста сучасності, чиї твори зберігаються в колекції Данського Королівського Двору – Сергія Святченка, – розповідає Ксенія Ціхурська, директорка Аукціонного дому Меркурій. – Сучасне українське мистецтво репрезентують Іван Марчук, Анатолій Криволап, Роман Мінін, Костянтин Зоркін. Також буде представлена скульптура Єгора Зігури – учасника аукціонів Phillips, Sotheby’s».

Анатоль Степаненко. «Дівчинка», 1983 рік Роман Мінін. «Українська Мантра», 2020 рік Анатоль Степаненко. «Праматір» (диптих), 1992 рік Єгор Зігура. «Пробудження» (мініатюра), 2016 рік Попередній слайд Наступний слайд

Передаукціонна виставка триватиме до 18 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій. Повний каталог лотів доступний на сайті Аукціонного дому Меркурій.

Зареєструватися на аукціон можна за посиланням на офіційному сайті.