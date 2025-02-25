Binance у Буковелі: як швидкість на схилах перетворюється на криптовалюту

Binance , найбільша криптовалютна біржа за обсягом торгів та кількістю користувачів у світі, стала офіційним партнером всесезонного курорту Bukovel на зимовий сезон 2024–2025

Найбільша криптобіржа інтегрувала криптовалютні продукти в зимові розваги, пропонуючи гостям курорту можливість поєднувати швидкість та криптовалюти, отримуючи кешбек у цифрових активах.

Binance створила серію інтерактивних розваг для гостей курорту, які поєднують драйв гірськолижного відпочинку з сучасними фінансовими технологіями:

Binance Hub – простір, де кожен може протестувати фінансові стратегії, отримати персоналізовані криптопрогнози і поборотися за 0,1 BTC (~$10 000).

Binance Hub Binance Hub Binance Hub Попередній слайд Наступний слайд

Щодня зону відвідують близько 300 осіб. Один із учасників навіть заявив, що внесе депозит у $10 000, якщо прогноз виявиться позитивним – й так і зробив.

Binance також планує два ексклюзивних дропи фірмового мерчу, який можна буде отримати за відмітки в соцмережах і участь у активностях.

«Накатай на крипту» – зона на трасі №17А, де швидкість спуску конвертується в USDC. Вперше в Буковелі лижники та сноубордисти можуть не тільки перевірити свої сили на трасах, а й отримати цифрову винагороду за швидкість. Чим вища швидкість – тим більше бонусів. Кожні два тижні найшвидший учасник отримує 200 USDC.

«Накатай на крипту» — зона на трасі №17А, де швидкість спуску конвертується в USDC «Накатай на крипту» — зона на трасі №17А, де швидкість спуску конвертується в USDC «Накатай на крипту» — зона на трасі №17А, де швидкість спуску конвертується в USDC Попередній слайд Наступний слайд

З моменту запуску активностей у них взяли участь більш ніж 6000 гостей, а максимальна зафіксована швидкість на трасі досягла 60 км/год.

«Ця зона стала однією з найпопулярніших локацій як для наших користувачів, так і для тих, хто лише знайомиться з криптовалютами», – зазначають у маркетинговій команді Binance в Україні.

Криптокешбек на скіпаси – до 500 грн у цифрових активах за покупку скіпаса, для цього достатньо відсканувати QR-код у касовій зоні.

Binance на санній трасі. Binance розширила свою присутність у Буковелі, відкривши брендовану зону прокату санок. З 18:00 на трасі №7А гості можуть орендувати санки та прокататися у фірмових шоломах Binance.

Фінанси стали частиною відпочинку

«Binance трансформує уявлення про цифрові активи, роблячи їх доступними в повсякденному житті. Bukovel – це ідеальна платформа для експериментів, де криптовалюта стає не тільки фінансовим інструментом, а й елементом розваг», – зазначають у маркетинговій команді Binance в Україні.

Брендована зона Binance у Буковелі

«Щороку Bukovel приймає сотні тисяч туристів, і ми прагнемо додавати нові можливості для яскравого відпочинку. Партнерство з Binance дозволяє нам запропонувати інноваційний формат інтерактивів, який поєднує спорт та фінансові технології. Це новий рівень залучення гостей, що відповідає глобальним трендам цифровізації», – коментує Аліса Гололобова, маркетинговий директор Bukovel.

Україна серед лідерів прийняття криптовалют

Згідно з дослідженнями, близько 12% українців активно користуються криптовалютами, що робить країну одним із глобальних лідерів цифрових фінансів. Інтеграція криптоактивностей у Буковелі підтверджує, що цифрові технології органічно вписуються у повсякденне життя українців.

«Криптовалютний ринок України дедалі більше демонструє високу залученість населення, і наші активності у Bukovel це підтверджують. Впровадження таких ініціатив – це не просто маркетинг, а крок до масової інтеграції криптовалют у реальне життя». Кирило Хом’яков голова регіонів Центральної та Східної Європи, Центральної Азії та Африки в Binance

Активності Binance у Буковелі триватимуть до кінця зимового сезону, даючи змогу відвідувачам випробувати себе на швидкість і отримати криптовалютні бонуси.