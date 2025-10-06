Агропромисловий комплекс є одним зі стратегічних напрямів для Укрексімбанку. Сьогодні на нього припадає 37% кредитного портфеля приватного сектору, і це лише базове виробництво та переробка без урахування трейдерів. Банк фінансує як великі, так і середні підприємства, а для фермерів та малого бізнесу пропонує державну програму «5-7-9%» і портфельні держгарантії.

Попит зростає динамічно – за вісім місяців 2025-го банк наростив фінансування АПК на 44% (дані компанії), що свідчить і про запит аграрного бізнесу на розвиток, і про довіру до банку як надійного довгострокового партнера. Що сьогодні формує довіру банків до аграрних компаній і полегшує доступ до фінансування? Про це – у колонці Андрія Мойсєєнка, члена правління АТ «Укрексімбанк» із питань корпоративного бізнесу.

Інвестувати зараз

Ми не радимо чекати «кращих часів», адже інвестиції в ефективність та інновації вже зараз визначають конкурентоздатність бізнесу. Найперспективніші напрями – зрошення, енергоефективні рішення, сучасна сільськогосподарська техніка. Такі вкладення підсилюють позиції господарств і стають додатковим аргументом для нас під час розгляду заявки.

Укрексімбанк не обмежується підтримкою агробізнесу в центральних чи західних областях, разом з агропідприємствами банк реалізовує проєкти в регіонах з вищими безпековими ризиками. Наприклад, нещодавно на Сумщині ми профінансували закупівлю сучасної сільськогосподарської техніки для місцевого виробника, що дозволило підприємству розширити виробництво попри близькість кордону з агресором. Інший приклад – найбільший український індустріальний сад волоських горіхів, розташований у Вінницькій області, який впровадив зрошувальні системи за підтримки банку.

Панельна дискусія «Діалог з ринком: питання аграріїв до банкірів» на Forbes Agro

Окремий напрям – енергоефективність. Серед профінансованих кейсів – системи доосвітлення в теплицях, когенераційні установки, сонячні електростанції. Такі проєкти не лише скорочують витрати підприємств, а й зменшують їхню енергетичну вразливість у період пікових навантажень та перебоїв.

Укрексімбанк надає кредити на термін до 10 років, що дозволяє аграріям планувати розвиток довгостроково.

За останні місяці ми не мали жодної ситуації, коли бізнес звернувся з конкретною задачею – профінансувати купівлю нового земельного кластеру, консолідацію чи M&A-угоду, а ми не змогли цього структурувати. У корпоративному сегменті ми працюємо зі складними рішеннями й досягаємо результату саме завдяки партнерському підходу – коли банк і компанія чують одне одного.

Рік тому розгляд корпоративних кредитних кейсів міг тривати 3–4 місяці. Сьогодні до 80% угод, включно з інвестиційними, ухвалюємо в межах 20 робочих днів. Ми перебудували процеси так, щоб рішення приймалися швидко й предметно.

Використовувати міжнародні можливості

Ми активно співпрацюємо з міжнародними фінансовими установами – Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком. Це відкриває доступ до довгострокових і більш дешевих ресурсів порівняно зі стандартними комерційними кредитами.

У рамках таких програм клієнти можуть отримати грантову складову від 10% до 25% суми кредиту, що суттєво знижує фінансове навантаження на бізнес.

Загальна сума кредиту із застосуванням грантової складової може досягати €5 млн.

Окрема перевага таких програм – розподіл ризиків. Особливо це важливо, коли бракує застави: у більшості випадків кредит можна отримати навіть за умови, що існуюча застава покриває лише частину його суми. Решту – до 50–80% залежно від програми – покриває механізм ризик-шерінгу, коли міжнародна фінансова організація бере на себе частину ризику неповернення кредиту.

Панельна дискусія «Діалог із ринком: питання аграріїв до банкірів» на Forbes Agro

Виходити на зовнішні ринки збуту

Ми маємо глибоку експертизу в експортному фінансуванні й пропонуємо перевірені торгові інструменти – акредитиви та гарантії, які зменшують ризики міжнародної торгівлі.

Наприклад, якщо в компанії є зовнішньоекономічний контракт на поставку продукції, їй не потрібна тверда застава. Укрексімбанк може профінансувати до 80% вартості контракту під право на виручку від продажу. Це дійсно робочий інструмент, який дозволяє зменшити ризики та здешевити угоди.

Про стратегію банку

Попри виклики війни, Укрексімбанк чітко фокусується на напрямах, які є стратегічними для економіки України. Ми підтримуємо аграрний експорт, допомагаючи компаніям виходити на нові ринки та забезпечувати стабільний потік виручки. Активно фінансуємо розвиток переробки, що дозволяє створювати додану вартість всередині країни, збільшувати робочі місця та зміцнювати економічну самодостатність регіонів. Серед останніх проєктів – виробництво борошна на Волині, органічної олії на Полтавщині, картопляного крохмалю на Львівщині та інші.

Крім того, ми продовжуємо інвестувати в енергетичний сектор, зокрема у відновлювану енергетику та енергоефективні проєкти, що є критично важливими для стійкості економіки та енергетичної безпеки України.

Це не разові кроки, а наша довгострокова стратегія, яка дозволяє бізнесу планувати розвиток навіть у складних умовах.