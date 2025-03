Фінтех – драйвер для розвитку бізнесу. Activitis змінює правила гри

Ці онлайн-сервіси дають змогу компаніям купувати товари та послуги за принципом «купуй зараз, плати потім». При цьому бізнеси, які продають, отримують свої гроші одразу – Activitis бере на себе фінансування дебіторської заборгованості. Сервіс WEAGRO фокусується на аграрному секторі, а сервіс eDilo пропонує підприємцям з будь-якої сфери швидко купувати товари з відтермінуванням оплати.

Станом на лютий 2025 року через eDilo та WEAGRO бізнес подав 2178 заявок на суму понад 2,6 млрд грн. Про перші успіхи сервісів і перспективи розвитку небанківського фінансування бізнесу Forbes BrandVoice розповіли співвласники Activitis Костянтин Жуковський, Максим Кушнарьов та Ярослав Смакота.

Швидкість, масштаб і довіра бізнесу

Менш ніж за пів року партнерами eDilo стали понад 50 компаній з різних секторів, включаючи сільське господарство, харчову промисловість, гуртову та роздрібну торгівлю, медичну галузь і виробництво обладнання. Серед них, наприклад, промисловий виробник SEMPAL, що понад 30 років створює енергоощадне обладнання, компанія з виробництва обладнання INSORTEX, розробки якої використовуються за кордоном, інтернет-магазин з продажу електроніки КТС та інші.

«Достатнє та своєчасне фінансування – це кровоносна система бізнесу, особливо для молодих компаній. Завдяки нашим онлайн-сервісам розстрочки бізнес може розвиватися швидше та за доступною ціною, – говорить Костянтин Жуковський. – Близько 70% усіх угод у сервісі розстрочки припадає на підприємства-партнери, а решта 30% – на активних клієнтів (покупців). Середній чек – 1,1 млн грн».

Костянтин Жуковський, акціонер Activitis. Фото Артем Галкін

«Загалом показник схвалених заявок від підприємців становить 57%. Для порівняння: середній показник по ринку – близько 15%. Чому така велика різниця? Бо ми формуємо рішення, виходячи з потреб клієнтів, адже розуміємо, з чим стикається бізнес. Для цього проводимо багато аналітичної роботи, дізнаємося та враховуємо найдрібніші деталі бізнес-моделі партнера», – стверджує Костянтин Жуковський.

Схвалення заявки на купівлю товару (time to yes) займає до 30 хвилин. Рекордний час від подання заявки до отримання коштів (time to money) – 76 хвилин.

Однак за той час, що працюють сервіси, були не лише перемоги, а й виклики. Один із них – сезонність агробізнесу, яка впливає на роботу WEAGRO. «Оскільки боротися з цим фактором неможливо, ми підключали нових партнерів, розширюючи вибір категорій постачальників і вже очікуємо початку нового сезону, – пояснює Ярослав Смакота. – Попри все, агропідприємці вже подали понад 1267 заявок на суму майже 1,5 млрд грн, що є гарним показником».

Ярослав Смакота, акціонер Activitis. Фото Артем Галкін

Про місію

Попри те, що небанківські установи пропонують швидкий і гнучкий доступ до обігового капіталу порівняно з процедурами фінансування комерційних банків, цей ринок в Україні лише формується.

«Технічно приєднатися до наших сервісів легко. Головне завдання – змінити мислення партнерів, донести їм різницю між кредитом і факторингом, – зазначає Максим Кушнарьов. – Ми намагаємося пояснити, що це не складно, а, навпаки, швидко та надійно».

Щоб підвищити рівень обізнаності підприємців у сфері небанківського фінансування, команда Activitis активно бере участь у профільних конференціях, долучається до співпраці з міжнародними організаціями та створила Центр фінансової освіти, де онлайн навчають підприємців новим фінансовим інструментам.

«Факторинг – потужний механізм для швидкого отримання обігових коштів, проте в Україні він досі недорозвинений. Якщо у Польщі на факторинг припадає до 15% ВВП, то в Україні – лише 0,25% ВВП» Ярослав Смакота

Залучення інвесторів

Акціонери Activitis фінансують бізнес власним коштом, але щоб покрити запити всіх підприємців, які звертаються до компанії, ресурсів не вистачає. За оцінкою міжнародних фінансових інституцій, потенціал ринку факторингових послуг в Україні до 2029 року – $18 млрд на рік.

«Ми розуміємо, що для покриття потреб у фінансуванні всіх наших клієнтів потрібно залучити не менше $1 млрд», – пояснює Максим Кушнарьов.

Максим Кушнарьов, акціонер Activitis. Фото Артем Галкін

Залучати кошти співвласники планують у різний спосіб. По-перше, ведуть перемовини з міжнародними фінансовими організаціями. По-друге, випускають корпоративні облігації з публічною пропозицією. Нова серія на загальну суму 300 млн грн вже доступна для придбання зі ставкою 20% річних і щоквартальною виплатою відсотків.

«Для фінансової компанії це ще один з інструментів залучення коштів, адже ми не маємо клієнтських рахунків і не приймаємо депозити, – говорить Ярослав Смакота.

«Для нас дуже важливо, щоб український інвестор розумів: в Україні є інвестиційно привабливий бізнес, у який вигідно і безпечно вкладати гроші». Максим Кушнарьов

У планах команди Activitis на 2025 рік – здійснити через два сервіси розстрочки для бізнесу 10 000 угод на суму $170 млн. А ще – запустити один новий сервіс.

«Наприкінці 2024 року ми підписали меморандум про співпрацю з VisionFund Ukraine, заснованою міжнародною корпорацією VisionFund International. Скажу лише, що це буде інноваційний проєкт, пов’язаний із фінансуванням франшиз в Україні. Тому цього року на українських підприємців чекатиме ще більше можливостей для розвитку», – резюмує Костянтин Жуковський.

Примітка:

Розпорядження Нацкоміфінпослуг про реєстрацію фінансової установи від 10.09.2013 року №3139, реєстраційний №13102885, ліцензія на діяльність фінансової компанії, видана 08.03.2024 року Національним банком України (рішення про зміну обсягу ліцензії від 13.01.2025 року №21/13-рк)

Базовий проспект корпоративних облігацій. Остаточні умови корпоративних облігацій серії «В». Інша актуальна інформація щодо емісії цінних паперів ТОВ «ФК АКТІВІТІС» у розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів» за посиланням. Паперову копію документів потенційні інвестори можуть отримати за адресою: вул. Болсуновська, 13-15, місто Київ, Україна, 01104.