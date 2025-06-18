Інвестиції, що працюють: як True Real Estate змінює ринок нерухомості на Балі

Індонезійська компанія True Real Estate, заснована українцями Сергієм Харламовим і Валентином Станішевським, вже дев'ять років працює на ринках нерухомості Європи (за даними пресслужби), а зараз закладає передумови для глибокої трансформації підходів до інвестування та стандартів будівництва на Балі. Сьогодні це один із найдинамічніших ринків у світі, й надзвичайно привабливий для девелоперів та інвесторів, які шукають можливості для масштабування. Ключова відмінність True Real Estate полягає в глибокій аналітиці ринку, ретельному аудиті девелоперів, з якими співпрацює компанія, і ризик-менеджменті – кажуть у компанії

Як True Real Estate змінює правила інвестування на Балі та допомагає інвесторам уникати ризиків? Про це – в матеріалі Forbes BrandVoice.

Туристичний бум, можливості та ризики для інвесторів

Минулого року Балі відвідали понад 16 млн туристів. Цей показник на 10% перевищує результати 2023 року. Оскільки регіон є ключовим туристичним напрямом у Південно-Східній Азії, аналітики прогнозують подальше зростання гостьового потоку. Водночас більшість туристичних обʼєктів на острові вже не відповідають сучасним стандартам, а готельний фонд потребує оновлення, кажуть у True Real Estate.

Високий попит на сучасне якісне житло на тлі локальних обмежень на будівництво та туристичного потоку, що постійно зростає, створює умови для інвесторів, які прагнуть отримувати стабільно високий прибуток. Але попри спокусливі перспективи, ринок має низку особливостей.

«Дикий захід», який протягом тривалого часу існував на ринку нерухомості, привабив багато дилетантів, роботу яких ніхто не контролює. Здебільшого агентства обирають проєкти, які продають, за картинкою або за принципом, хто більше заплатить, – розповідає Валентин Станішевський, засновник True Real Estate. – Ми ж натомість покладаємося на глибоку аналітику та ретельний ризик-менеджмент».

За його словами, нехтування аналітикою та розрахунком ризиків призводить до ситуацій, коли доходи не відповідають очікуванням, а непередбачені витрати зменшують рентабельність інвестицій. «Часто угоди укладаються без глибокого аналізу рентабельності проєктів. Агенти орієнтуються на прогнози забудовників, які базуються на найкращих місяцях сезону, а не на реальній середньорічній прибутковості», – пояснює Станішевський.

Ще один ризик – юридичний. Нерідко курортні обʼєкти будуються на землях, що не призначені для комерційного використання. Це може призвести до проблем з інвестиціями та навіть до їхньої втрати.

У таких умовах зростає попит на партнера, який не лише продає нерухомість, а й супроводжує інвестора після угоди – від технічного контролю, повного представництва інтересів перед забудовником до управління активами. Одним з таких партнерів виступає True Real Estate.

Новий стандарт інвестування на ринку Балі

Досвід True Real Estate на ринках Великої Британії та України дають змогу компанії запропонувати високий рівень послуг на Балі. Принцип відповідальної співпраці з клієнтами та забудовниками створює прозорі й передбачувані умови для інвесторів, які зацікавлені не лише у придбанні нерухомості, а й у стабільному доході від неї – зазначають у компанії.

Одним із ключових аспектів роботи True Real Estate є ретельний відбір девелоперів і об’єктів. «Ми перевіряємо кожного забудовника за 140 критеріями, аналізуючи його фінансову стійкість, історію реалізованих проєктів і відповідність юридичним нормам. Лише шість із ста девелоперів пройшли наш due diligence. А деякі по 11 місяців не можуть забезпечити відповідність нашим стандартам», – пояснює Валентин Станішевський.

Компанія розробила власну аналітичну платформу estatemarket.io, яка щоденно відстежує близько 25 000 об’єктів, які здаються в оренду на Балі, та показує реальні дані заповнюваності й вартості оренди кожного об’єкту на Балі. Окремий аналітичний відділ регулярно фахово аналізує ринок. Це дозволяє прогнозувати подальшу заповнюваність, реальні орендні ставки та сезонність попиту, а інвесторам – ухвалювати рішення на основі об’єктивних даних, а не припущень.

«Ми справжні Bargain hunters на ринку. Ми завжди шукаємо найкращі пропозиції й не заходимо в невигідні проєкти, – підкреслюють у компанії. – Навіть, якщо обʼєкт пройшов перевірку й відповідає нашим стандартам якості й безпеки, але він інвестиційно не привабливий, ми його не рекомендуємо».

Відділ турботи True Real Estate бере на себе повний супровід клієнта після угоди. Це включає технічний контроль будівництва, звіти, захист інтересів інвестора перед девелопером, юридичний супровід і управління капіталом.

True Real Estate володіє фондом нерухомості з власним капіталом та інвестує в ті самі проєкти, які пропонує інвесторам, розділяючи таким чином фінансові ризики з ними, зазначають у компанії. Це підтверджує надійність відібраних об’єктів і формує довіру серед інвесторів.

«Наш негласний принцип, який дуже подобається команді, – ми рекомендуємо клієнтам тільки те, що порекомендували б своїй мамі», – підкреслює Станішевський.

Філософія «трьох партнерств»

Філософія True Real Estate базується на довгостроковому партнерстві – з інвесторами, девелоперами та брокерами.

Співпраця з компанією ще на етапі концепції дає змогу забудовникам адаптувати проєкти під реальний ринковий попит і потреби інвесторів і таким чином створювати об’єкти з максимальною дохідністю, кажуть у True Real Estate.

«Розуміння ринку та наша фахова експертиза дозволяють забезпечити великі обсяги продажів, а інвесторам – отримати до 20% знижки на об’єкти. За такого підходу виграють усі», – зазначає засновник.

В основі партнерства з інвестором лежить управління його капіталом. «За останні три місяці ми заробили для інвесторів 35,48% чистого прибутку на перепродажі обʼєктів. Максимальна дохідність, яку ми отримали – 54% за два місяці. Й ці інвестори одразу заходять у нові угоди», – розповідає Валентин Станішевський.

Євген Кугук, один із клієнтів компанії, розповідає, що фахівці True Real Estate допомогли йому правильно вибрати обʼєкт, а за три місяці – перепродати його з прибутком 37%. «Це фахівці, які не рекомендують і не пропонують входити в неперевірені обʼєкти, а виходять з потреб клієнта й обсягу інвестицій. Бізнес-модель, яку вони пропонують, реалістична, а результат – більш ніж оптимістичний», – підкреслює він.

Брокери, які працюють у компанії, виступають у цій моделі в ролі фінансових консультантів, що супроводжують клієнтів. Завдяки цьому рівень залученості співробітників і якість обслуговування клієнтів значно вищі, ніж у традиційних агентств, підкреслюють у компанії. Засновники True Real Estate пояснюють, що сприймають брокерів як партнерів, вони ж, у свою чергу, ставляться до бізнесу як до власного, а багато хто також інвестує в проєкти компанії.

Власна аналітика, юридична прозорість і стратегічний підхід дають змогу True Real Estate змінювати ринок інвестиційної нерухомості Балі. Завдяки ефективним механізмам управління активами, суворій перевірці девелоперів та довгостроковому підходу компанія створює безпечні умови для капіталовкладень.

Це новий рівень інвестування – заснований не на припущеннях, а на чітких даних і глибокому аналізі ринку. І цей підхід уже приносить результати: за даними True Real Estate, 60% клієнтів після першої угоди продовжують працювати з компанією та реінвестують прибутки у нові проєкти.