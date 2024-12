Інвестувати з комфортом. Як Ribas Hotels Group розвиває в Україні культуру інвестицій у прибуткову готельну нерухомість

Про цінності Ribas Hotels Group та плани розвитку на 2025 рік в інтерв’ю Володимиру Федоріну на YouTube-каналі Forbes Ukraine розповіли засновник компанії Артур Лупашко, СЕО Ribas Hotels Management Юлія Косенко, co-founder & CEO TEMO hotel design Тетяна Морозова, co-founder & CEO Ribas Invest Яна Кузнєцова.

Артур Лупашко, засновник і СЕО групи компаній Ribas Hotels Group, про сенси роботи і фінансові результати компанії за 2024 рік

Нерухомість – найзрозуміліший і найстабільніший інвестиційний актив у світі: у ній зосереджено дві третини всіх світових капіталів. Для українських інвесторів нерухомість залишається пріоритетним вибором, адже альтернативних інструментів наразі обмаль. До початку повномасштабної війни житлова нерухомість була головним напрямом інвестування. Однак демографічна криза поступово змінює цей тренд: попит на житло зменшуватиметься, а разом із ним – і його інвестиційна привабливість.

Прибуткова готельна нерухомість від Ribas – чесна інвестиція: інвестор має обрати проєкт і проінвестувати, решту зроблять партнери: забудовник збудує під ключ, а керівна компанія керуватиме комплексом, щоквартально перераховуючи дивіденди. По-друге, звітні дані доступні для інвестора у чат-ботах – все прозоро і зрозуміло. По-третє, інвестор може відпочивати у будь-якому готелі мережі ту кількість днів, яка прописана у контракті.

Артур Лупашко, засновник і СЕО групи компаній Ribas Hotels Group. Фото: Артем Галкін

Ribas Hotels Group має у керуванні об’єктів нерухомості на понад $500 млн. У сегменті інвестиційної нерухомості це 55 об’єктів, які ми проєктуємо, будуємо на продаж і якими керуємо в Україні, Молдові, Польщі, Туреччині та на Балі, загальною вартістю $270 млн.

Malahit Resort & SPA Ribas Karpaty WOL 121 Павза Village & SPA Ribas Duke Попередній слайд Наступний слайд

Добудовані й запущені об’єкти – 13 готелів і п’ять глемпінгів Mandra – генерують для власників 200 млн грн чистого прибутку на рік. Загальний дохід усіх обʼєктів портфелю, які працюють та будуються і залучають інвестиції, – 1 млрд грн. Комісійна винагорода керівної компанії Ribas – 20–30% чистого прибутку.

Глемпінги Mandra

Ribas Hotels Group виступає у ролі готельного оператора, який надає партнерам – девелоперам – послуги створення готельних концепцій, супроводу реалізації цих проєктів і подальшого керування готелями. Працюємо з двома типами девелоперів: а) тими, хто раніше будував житло і щойно прийшов у готельну нерухомість; б) тими, хто відкрив для себе девелопмент як новий вид діяльності.

Згідно з власним дослідженням, Ribas Hotels Group має збільшити кількість номерів на 40%. Причина проста: із 2020 року внутрішній туризм в Україні демонструє стрімке зростання. Курортні міста активно розвивають інфраструктуру, а українці все частіше обирають подорожі країною, що формує стійкий тренд. Водночас ринок стикається зі скороченням – щороку закривається близько 175 готелів, які не витримують конкуренції через застарілий стан або невигідну локацію в умовах війни.

Через мережу Ribas Hotels Group вже проїхало 277 000 гостей, і 20% із них повертаються до нас більше ніж один раз. Наша мета — збільшувати кількість постійних клієнтів.

Ми досягаємо цього завдяки системі лояльності та постійному вдосконаленню сервісу. Ribas зростає, аби відповідати стандартам світових лідерів ринку та досягти показника у 40% постійних гостей.

Ribas Hotels Group пропонує інвесторам дві ключові цінності. Перша – експертиза, заснована на 10-річному досвіді роботи, а також сила і впізнаваність бренду. Співпрацюючи з Ribas, девелопери продають нерухомість швидше і на 10–12% дорожче, ніж без нашої участі. Друга цінність – команда професіоналів, яка розробляє концепцію проєкту та супроводжує її реалізацію на всіх етапах, мінімізуючи ризики та захищаючи девелопера від помилок, які можуть дорого коштувати за відсутності якісного консалтингу.

На сьогодні у проєкти під керівництвом Ribas Hotels Group проінвестували понад 1200 інвесторів – як великі, так і роздрібні. Великим інвесторам все зрозуміло, а ось роздрібні вкладають від $50 000 до $200 000, купуючи апартаменти чи котеджі, або беруть участь у пайових інвестиціях від $10 000, стаючи співвласниками готельних номерів.

Ми активно популяризуємо інвестиції в прибуткову нерухомість, розширюючи спільноту інвесторів — це наш шлях до статусу lovemark. У 2023–2024 роках на PR, маркетинг і зміцнення бренду було витрачено понад $1 млн.

Компанія вже реалізує проєкти у Туреччині, Польщі та на Балі разом із українськими девелоперами та інвесторами. У наших планах – розпочати співпрацю з іноземними девелоперами, що відкриє нові горизонти для масштабування.

Anta Residence Moon Rock Попередній слайд Наступний слайд

Юлія Косенко, СЕО Ribas Hotels Management, про sorry-сервіс і турботу про гостей та персонал

У Ribas Hotels Group турбота спрямована і на гостей, і на команду. Багато зусиль приділено розвитку команди та її підтримці. Вже під час повномасштабної війни ми відкрили для працівників доступ до послуг психологів, коучів, нутріціологів. Активно проводимо формат one to one зустрічей: коли менеджери спілкуються з членами команди для більшого залучення та розуміння потреб.

Юлія Косенко, СЕО Ribas Hotels Management. Фото: Артем Галкін

На тлі обстрілів, тривог і блекаутів операційна досконалість стала справжнім викликом, тож наше завдання – підстрахувати і закрити всі потенційні й реальні прогалини. Маємо систему sorry-сервісу, коли компенсуємо гостям незручності за правилом Fix hard and soft, або «виправити ситуацію функціонально і повернути стосунки». Використовуємо для ефективного впровадження правило, що доля готелю залежить від однієї людини, яка саме зараз веде комунікацію з гостем, для того, щоб співробітники самостійно і швидко розв’язували будь-які питання.

Ми працюємо на ринку мрій та вражень і прагнемо стати частиною емоцій і приємних спогадів наших гостей.

Наша мета – до 2025 року досягти статусу lovemark мережі готелів. Для цього ми активно впроваджуємо автоматизацію, вдосконалюємо роботу відділу турботи і трансформуємо зворотний зв’язок від гостей у конкретні покращення.

Дохідність готелів мережі Ribas у 2024-му порівняно з попереднім роком зросла на 30%. Прогнозуємо, що у 2025-му зростання сягне 20%.

Тетяна Морозова, co-founder & CEO TEMO hotel design, про повагу компанії до природи й інклюзивність готелів Ribas

Проєкти Ribas втілюють справжню інклюзивність – вони створені для людей і про людей. Інклюзивність у нашому розумінні виходить за межі стандартних асоціацій із поручнями чи пандусами для людей на кріслах колісних. Вона починається ще за межами готелів: від паркінгу, зручного для людей із інвалідністю, до безконтактного доступу в приміщення. Рецепція також враховує потреби різних гостей: одна її частина знижена для комфортного спілкування з дітьми та людьми на кріслах колісних.

Тетяна Морозова, co-founder & CEO TEMO hotel design

Концепції готелів Ribas Hotels Group – це скрупульозний аналіз, дослідження і прогнозування. Ще до старту проєктування ми досліджуємо регіон і його ринок, проводимо містобудівні дослідження, вивчаючи оточуюче середовище і вплив майбутнього проєкту на нього. І зрештою продумуємо, як завдяки архітектурі й дизайну реалізувати потенціал локацій, кожна з яких нетривіальна, бо має історію, атмосферність, особливий рельєф.

У проєкті котеджного комплексу PÓTAY у селі Яблуниця, що на Івано-Франківщині, нас глибоко надихнула природа. Ми прагнули передати гостям усю красу місцевих краєвидів – величний ліс, вершини Говерли та Петроса. Саме тому створили простору терасу, яка відкриває панорамний вид. Щоб зимові вечори на відкритій терасі були теплими й затишними, ми встановили підвісну гріючу лампу. Меблі також обрали універсальні: влітку вони слугують кріслами й шезлонгами, а взимку стають чудовим засобом для катання зі снігових схилів!

Котеджний комплекс PÓTAY у селі Яблуниця

Яна Кузнєцова, co-founder & CEO Ribas Invest, про адаптивність під час великої війни

Компанія Ribas Invest, яка входить до складу ГК Ribas Hotels Group, спеціалізується на залученні інвестицій у готельні проєкти. Першого інвестора ми залучили у 2022 році, тоді як раніше такі інвестиційні можливості були доступні виключно через девелоперів.

Наша стратегія базується на відкритості, прозорості та активному розвитку медійних каналів, якими користуються наші клієнти. Це охоплює все: від телефонних розмов і соцмереж до відеохостингів, таких як YouTube.

Яна Кузнєцова, co-founder & CEO Ribas Invest

У воєнний час ми адаптувалися до нових реалій і потреб інвесторів. Якщо раніше типовий процес передбачав зустрічі на місці, огляди проєктів і підписання угод в офісі, то тепер ми працюємо здебільшого дистанційно. Ми забезпечуємо онлайн-трансляції з об’єктів, оформлення доручень і оперативне листування. Наша команда орієнтована на швидке розв’язання будь-яких форс-мажорів, аби клієнти, незалежно від їхнього місця перебування, могли комфортно інвестувати.

Сьогодні на ринок вийшла нова категорія інвесторів – це молоді люди з обмеженим бюджетом, які прагнуть надійного вкладення та швидкого результату у вигляді стабільного прибутку. Ribas Invest активно співпрацює з цією аудиторією, пропонуючи для інвестицій апарт-готелі та котеджні містечка готельного типу.

Ми створюємо детальний фінансовий прогноз на 10 років для кожного об’єкта, що передбачає очікувані доходи, витрати і чистий прибуток інвестора. Кожен наш комплекс має свою унікальну атмосферу і залучає різні аудиторії. Наприклад, апарт-готель WOL.Green Polyana акцентує увагу на оздоровленні мінеральними водами, тоді як комплекс Dzen Residence закликає зупинитися, насолодитися краєвидами, полежати в гамаку чи взяти участь у чайній церемонії.

Комплекс Dzen Residence Апарт-готель WOL.Green Polyana Попередній слайд Наступний слайд

Кінцевим споживачем готельних продуктів Ribas є гості – саме для них, власне, і створюються усі проєкти компанії. Але шлях цих проєктів до гостя виглядає так: Ribas Invest залучає інвестиції на купівлю готелів, девелопер будує і продає об’єкт інвесторам, а Ribas Hotels надає сервіс з обслуговування запущеного комплексу, де кінцевим споживачем є гість. Наші гості завжди прагнуть нових вражень і бездоганного сервісу, тому завдання ГК Ribas – забезпечити їм це. І ми це успішно робимо.