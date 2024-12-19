КИТ Group запустила інвестиційний напрям КИТ Invest

Створення КИТ Invest є закономірним продовженням діяльності, пов’язаної з наданням клієнтам консультацій щодо розроблення кастомізованих індивідуальних інвестиційних стратегій. Такий розвиток інвестиційного бізнесу є важливою складовою стратегічної трансформації КИТ Group, спрямованої на розширення спектра фінансових послуг.

Оголошена мета інвестиційного напряму КИТ Invest – запропонувати клієнтам сучасні вигідні рішення для управління капіталом і примноження заощаджень, поєднуючи FinTech-рішення та надійність КИТ Group, яка представлена на фінансовому ринку понад 15 років і є одним із флагманів ринку обміну валют.

Вихід на ринок КИТ Invest уже було анонсовано в нещодавніх інтерв’ю керівництва КИТ Group. У них було зафіксовано прагнення КИТ Group створити інтегровану екосистему фінансових сервісів, яка включатиме не лише обмін валют, а й інвестиційні можливості для клієнтів. Серед інших подробиць про трансформації та масштабування бізнесу КИТ Group було також повідомлено про запланований на найближчу перспективу запуск мобільного застосунку KYTApp, який включатиме разом із традиційними для групи фінансовими послугами також інвестиційні сервіси.

Офіційне представлення КИТ Invest як інвестиційного дивізіону KИТ Group, який був виділений в окремий бізнес-напрям цього року, відбулося на початку грудня в Лондоні.

Там КИТ Invest стала партнером щорічного Ukrainian Investment Roadshow спільно з українським посольством в Об’єднаному Королівстві, British Chamber of Commerce, Європейською бізнес-асоціацією (EBA), AmCham, де виступали спікери від провідних українських інвестиційних компаній, а також представники Міжнародної фінансової корпорації групи Світового банку, Міжнародного інвестиційного банку Morgan Stanley і Лондонської фондової біржі.