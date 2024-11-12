Опора для бізнесу. Кредитні спілки як альтернатива банкам у кредитуванні мікро-, малого та середнього підприємництва в Україні

Кредитні спілки є важливою складовою фінансової системи України, вони надають доступ до фінансів тим підприємцям і фізичним особам, які шукають альтернативу банкам. Проте через те, що еволюція сектора кредитних спілок в Україні досі триває, ця галузь потребує потужної підтримки. На державному рівні вагомим зрушенням стало прийняття Верховною Радою нової редакції Закону «Про кредитні спілки», яка вступила в дію з 1 січня цього року. Вона замінила морально застарілий закон 20-річної давнини і розширила спектр послуг кредитних спілок.

Кредитні спілки в Україні підтримують і міжнародні організації. Зокрема, з 2016 по 2024 рік Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Всесвітня рада кредитних спілок впроваджували в Україні Проєкт «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)». Одним із його завдань було покращення якості надання фінансових послуг фермерам і сільськогосподарським підприємствам. Успішна реалізація Проєкту КЕП стала підґрунтям для запуску нового чотирирічного проєкту, що має назву «Зростання (GROW) в Україні» та покликаний допомогти кредитним спілкам розширити послуги з кредитування мікро-, малих та середніх підприємств. За підтримки USAID проєкт реалізовуватиме Всесвітня рада кредитних спілок.

Напередодні запуску GROW директорка Місії USAID в Україні Джулі Конен, президентка і генеральна директорка Всесвітньої ради кредитних спілок Елісса МакКартер ЛаБорд разом з т. в. о. директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольгою Білай та директором Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національного банку України Сергієм Савчуком за круглим столом поговорили про роль кредитних спілок у відновленні України, їхній потенціал і ключові напрями нового проєкту.

Джулі Конен директорка Місії USAID в Україні Ми з гордістю представляємо GROW – чотирирічну програму розвитку, розроблену спільно зі Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU), вартістю $10 млн. Головна мета програми GROW – розширити можливості кредитних спілок в Україні, надавати більше кредитів людям, які розпочинають бізнес, і підтримувати мікро-, малі та середні підприємства, які не отримають фінансування в інших банківських установах. Таким чином, ми разом прискоримо створення нових робочих місць, стимулюватимемо експорт і сприятимемо економічному відновленню та зростанню України загалом. Для посилення спроможності кредитних спілок задовольняти потреби громад USAID зосереджується на трьох ключових напрямах: збільшенні обсягів фінансування, доступного через кредитні спілки; розширенні спектру послуг, які вони пропонують; та узгодженні законодавства про кредитні спілки зі стандартами та практиками ЄС. Це підтримає сільські громади та сприятиме наближенню України до ЄС. Ми твердо стоїмо на боці України та її боротьби за свободу, і ми пишаємося тим, що підтримуємо її шлях до більш світлого та стійкого майбутнього. Читати більше Згорнути

Джулі Конен, директорка Місії USAID в Україні. Фото: Артем Галкін

Кредитні спілки як рушій економіки

У чому головна цінність кредитних спілок? Де вони потрібні найбільше?

Елісса МакКартер ЛаБорд: Перш за все скажу, що сьогодні Всесвітня рада кредитних спілок обʼєднує 82 000 кредитних спілок, які присутні як у розвинених країнах, так і в країнах на шляху розвитку. Загалом спілки слугують понад 400 млн людей.

Понад сторічна історія кредитних спілок показує: їх створюють, щоб усунути недоліки у фінансовому секторі та надати рівноправний доступ до фінансів усім верствам населення. Часто традиційні фінансові установи не обслуговують мешканців невеликих міст чи сіл, фермерів і власників малого бізнесу, які мають нижчий або середній рівень доходу. У тих місцевостях, де банки закриваються, а кредитні спілки скорочують свою діяльність, люди страждають найбільше, бо не мають змоги отримати будь-які фінансові послуги. У США членами кредитних спілок є понад 30% жителів, а в Ірландії – понад 60%. Тобто навіть у країнах, де конкуренція серед банків висока, є люди, які знаходять переваги саме в кредитних спілках.

Як саме кредитні спілки допомагають підприємцям в Україні? З якими проблемами до вас звертаються?

Елісса МакКартер ЛаБорд: У нас є клієнт, який почав вирощувати особливий сорт полуниці. Завдяки кредиту він придбав насіння та саджанці, виростив урожай ягід і успішно реалізував його. А власники однієї молочної ферми оформили кредит і придбали холодильник. Сьогодні вони виробляють сир і продають його по всій Україні. Ще один приклад: завдяки кредиту власниця оптики змогла придбати обладнання для перевірки зору, і тепер її працівники не лише продають окуляри, а й проводять обстеження зору.

Кредитні спілки не просто допомагають грошима. Професійний фінансист детально аналізує бізнес-план заявника, пояснює умови кредитування та складає графік погашення позики. Ми впевнені, що саме такий «людяний» підхід допомагає підприємцям досягти успіху. Адже на першому місці у нас завжди люди, а не отримання прибутку.

Елісса МакКартер ЛаБорд, генеральна директорка Всесвітньої ради кредитних спілок. Фото: Артем Галкін

Про кредитні спілки в Україні

Який вигляд зараз має ринок кредитних спілок в Україні?

Сергій Савчук: На сьогодні (вересень 2024-го) в Україні діє 111 кредитних спілок. Загальна вартість виданих кредитів – 1,2 млрд грн, а загальна сума депозитів, залучених кредитними спілками, – 600 млн грн. Український ринок кредитних спілок має великий потенціал. Для порівняння: у Польщі наразі зареєстровано 18 кредитних спілок, їхня загальна вартість 100 млрд грн. Натомість вартість усіх активів усіх кредитних спілок України становить лише 1,4 млрд грн.

У чому відмінність кредитних спілок від інших фінансових установ?

Сергій Савчук: Принципова відмінність кредитних спілок від банків полягає в тому, що у кредитні спілки гроші вносять самі члени спілки і вони всі разом володіють цією організацією, в той час як у банках гроші формально належать лише його власникам. Ключовою особливістю кредитної спілки є те, що вона фінансує лише її членів. Щоб стати членом спілки, зазвичай потрібно сплатити вступний внесок, але єдиного тарифу для всіх кредитних спілок немає. У січні цього року в дію вступив Закон України «Про кредитні спілки», який значно розширить можливості кредитних спілок в Україні. Тож з початку цього року членами можуть стати не тільки фізичні особи, а й спільні підприємства, ОСББ, кооперативи тощо.

Елісса МакКартер ЛаБорд: На відміну від інших мікрофінансових організацій, кредитні спілки не прагнуть заробити на швидких кредитах, а створюють нові можливості для людей. Гроші йдуть на підтримку їхнього бізнесу та пожвавлюють економіку країни.

Чому кредитні спілки досі не зазнали широкого розповсюдження в Україні? Якими є ключові обмеження?

Сергій Савчук: Справа в самій побудові бізнесу кредитних спілок, а не в регуляторних обмеженнях з боку держави. Наприклад, у кредитних спілок були і є можливості для надання платіжних карток клієнтам, але вони не використовують таку можливість. На мою думку, їм потрібно більше інвестувати в IT-безпеку, технічну оснащеність та інші інструменти, які дозволять гідно конкурувати з фінансовими організаціями, зокрема з банками.

Сергій Савчук, директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ. Фото: Артем Галкін

Якими є вимоги НБУ до учасників ринку?

Сергій Савчук: Вимоги, які НБУ як регулятор висуває до кредитних спілок, такі: вони мають бути платоспроможними, поважати та дотримуватись прав споживачів, розкривати клієнтам всю інформацію про кредит і не вводити в оману, дотримуватись високих стандартів у сфері корпоративного управління, внутрішнього контролю та системи управління ризиками.

Як Фонд гарантування вкладів може захистити членів кредитних спілок на випадок банкрутства?

Ольга Білай: Місія Фонду і одна з головних її функцій – захист вкладників. Наразі Фонд захищає вкладників банків, але ми прямуємо до міжнародного співтовариства, тому і тих, хто має депозити в кредитних спілках, ми теж будемо захищати. Для цього потрібно внести зміни в законодавство, зокрема, в профільний Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а НБУ як регулятор має розробити правила. Думаю, на це знадобиться один-два роки, але, скоріше за все, це станеться вже після завершення воєнного стану.

Вкладники кредитних спілок матимуть такі самі можливості, як і вкладники банків. Така практика зміцнить небанківський фінансовий ринок України, дозволить кредитним спілкам більше кредитувати маленьких фермерів і підприємства. За прогнозами експертів, завдяки цьому вклади в кредитних спілках збільшаться вдвічі протягом перших чотирьох років запровадження системи гарантування.

Ольга Білай, т. в. о. директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів. Фото: Артем Галкін

Міжнародний досвід у розвитку сектора кредитних спілок

Який міжнародний досвід ми маємо застосувати до України?

Ольга Білай: Готуючись до впровадження системи гарантування для кредитних спілок, ми вивчали американський, канадський, європейський досвід, і нам сподобався досвід Литви. Там після реформи 2018 року кредитні спілки не тільки зберегли свій статус на ринку, а й продовжують розвиватися в невеличких містах і селах, кредитуючи громади та розбудовуючи фінансову грамотність спільноти.

Елісса МакКартер ЛаБорд: У нас є Європейська Мережа Кредитних Спілок, через яку ми обмінюємося досвідом з такими країнами, як Польща, Хорватія, Румунія та ін. Один із ключових напрямів проєкту GROW якраз і є адаптація українського законодавства до вимог Європейського союзу. Ми прагнемо налаштувати всі механізми в Україні так, щоб кредитні спілки були готовими до вступу в ЄС. Але є і те, чому європейцям можна повчитися в українців. Україна – один із європейських лідерів щодо цифровізації послуг, тому й у сфері кредитних спілок є великий потенціал для розвитку цього напряму, багато речей можна зробити більш зручними. Наша роль як глобальної організації полягає в тому, щоб переймати цей досвід, впроваджувати інновації, інвестувати в диджитал і розроблення сприятливого законодавства.