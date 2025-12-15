ПриватБанк у ко-партнерстві з Visa та за участю й амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему

Найбільший український банк ПриватБанк разом із Visa та кіберспортивною організацією NAVI оголосили про створення фінансової екосистеми, заточеної під геймерів та кіберспорт. Про це інформує пресслужба банку
Першим елементом майбутньої екосистеми стала колекція диджитал-скінів ПриватБанк × Visa × NAVI, доступна у застосунку Приват24. Користувачі можуть персоналізувати картку та активувати 15% кешбеку в геймерських категоріях, отримати 30% знижки на мерч NAVI та взяти участь у розіграшах подарунків, включно з можливістю відвідати офіс NAVI.
Упродовж наступного року партнери розширюватимуть екосистему та презентують окрему геймерську картку з бонусами, інтеграціями та персоналізованим дизайном.
Стратегічна мета – створити комфортну інфраструктуру для гравців, де фінанси поєднуються з геймерським досвідом і реальними перевагами, пояснюють у банку.
Оксана Конюшко,
керівниця департаменту карткових продуктів ПриватБанку
Ми хочемо зробити ігровий процес вигіднішим, цікавішим та комфортнішим для всіх геймерів України, щоб наші клієнти отримували відчутну вигоду за свої звичні покупки в іграх та цифрових сервісах.
У Visa наголосили, що хочуть підтримати динамічний розвиток геймерської культури в Україні та створити фінансові рішення, які відповідають потребам молодого цифрового покоління.
Олена Молодцова,
старша менеджерка з маркетингу Visa в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу
Геймінг сьогодні – важливий спосіб ментального відновлення, і в умовах постійного стресу це має особливе значення. Тому ми прагнемо будувати екосистему, яка буде не просто зручною, а по-справжньому корисною для спільноти: від персоналізованих сервісів до нових можливостей для самовираження та взаємодії.
У NAVI зазначають, що геймерська картка в Україні буде створена гравцями для гравців.
Олексій «ХАОС» Кучеров,
операційний директор NAVI
Разом із Visa та ПриватБанком ми об’єднали свої сили, щоби дати фанам більше, ніж просто емоції: кешбек на улюблені сервіси, знижки, розіграші, персоналізований скін. Це командна робота брендів, яким довіряють мільйони.
Андрій Грищенко,
виконавчий директор Федерації кіберспорту України та радник з комунікацій NAVI
Ми вибудовуємо для фанатів NAVI простий сценарій: коли щоденні оплати перетворюються на бонуси, активності й емоції, пов’язані з улюбленим клубом. Ми хочемо, щоб у будь-якому місті України фанати відчували, що за ними стоїть велика спільнота та надійні партнери, які так само вірять у силу українського кіберспорту.
