Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

ПУМБ сервіс інтернет-еквайрингу hutko /пресслужба ПУМБ
Категорія
Партнерський матеріал
Дата

ПУМБ запустив сервіс інтернет-еквайрингу hutko

Партнерський матеріал
Forbes Реклама

1 хв читання

пресслужба ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) презентував нову послугу для підприємців – сервіс онлайн-платежів hutko. Відтак ПУМБ закриває основні потреби бізнесу по роботі з платежами.

Для прийому офлайн-оплат є класичні POS-термінали та мобільний застосунок із технологією tap2phone, а для онлайн-розрахунків – новий сервіс hutko. Розповідаємо деталі 

Сервіс hutko робить процес оплати товарів і послуг в інтернеті по-справжньому зручним, простим і безпечним, кажуть у банку.

Сергій Магдич,

Сергій Магдич,

заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ

ПУМБ як один із провідних гравців ринку банківських послуг для малого та мікробізнесу в частині кредитування та транзакційного бізнесу продовжує вдосконалюватися і пропонує новий сервіс для підприємців сегменту e-commerce, який нині стрімко розвивається. Ми запроваджуємо простий і зручний платіжний інструмент – онлайн-еквайринг hutko, який надає змогу нашим клієнтам просто та швидко, без тривалої розробки чи складних технічних процедур інтегрувати платіжне рішення у свої бізнес-процеси та отримати безперебійні онлайн-розрахунки. З цим новим сервісом запускатися, масштабуватися та заробляти більше – стає простіше.

hutko пропонує стабільні рішення в нестабільні часи та може стати надійним платіжним партнером для проєктів будь-якого масштабу: від мікро і малих підприємств до великих компаній. Зокрема, підхопити стартапи на етапі запуску та допомогти їм швидко стартувати, додати прискорення підприємцям, які набирають обертів, а для компаній-гігантів – бути рушієм технологічних змін. hutko має готові інструменти для різних сфер діяльності – кажуть у ПУМБ. 

Використовувати цей сервіс можуть інтернет-магазини, бізнеси за підпискою, маркетплейси, служби таксі та доставки, страхові компанії, готелі, ресторани та багато інших.

ПУМБ сервіс інтернет-еквайрингу hutko

hutko не просто дає платіжні рішення, а створює умови для масштабування, тому що дозволяє приймати оплати всюди: на сайтах, у соціальних мережах і месенджерах, чатботах і мобільних застосунках – як в Україні, так і з-за кордону.

Ключові переваги сервісу:

  • Швидка реєстрація – онлайн-підключення послуги без звернення до відділення банку.
  • Легкий старт – налаштування прийому оплат без допомоги розробників. 
  • Готові інтеграції з Shopify, Wix, WooCommerce та іншими CMS і конструкторами сайтів. 
  • Прийом платежів із 200+ країн у 150+ валютах з автоматичною конвертацією у гривню. 
  • Висока конверсія – до 98% транзакцій проходять із першої спроби. 
  • Широкий функціонал – безкоштовний ПРРО, адаптивна сторінка оплати, власний вебконструктор тощо. 
  • Щоденні відшкодування – зарахування коштів за платежами наступного дня після оплати, навіть у вихідні. 
  • Вигідні умови – комісія за еквайринг 1,5% і нижче залежно від обороту. 

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків №73 від 23.12.1991 р.

Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні