ПУМБ запустив сервіс інтернет-еквайрингу hutko

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) презентував нову послугу для підприємців – сервіс онлайн-платежів hutko . Відтак ПУМБ закриває основні потреби бізнесу по роботі з платежами.

Для прийому офлайн-оплат є класичні POS-термінали та мобільний застосунок із технологією tap2phone, а для онлайн-розрахунків – новий сервіс hutko. Розповідаємо деталі

Сервіс hutko робить процес оплати товарів і послуг в інтернеті по-справжньому зручним, простим і безпечним, кажуть у банку.

Сергій Магдич, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ ПУМБ як один із провідних гравців ринку банківських послуг для малого та мікробізнесу в частині кредитування та транзакційного бізнесу продовжує вдосконалюватися і пропонує новий сервіс для підприємців сегменту e-commerce, який нині стрімко розвивається. Ми запроваджуємо простий і зручний платіжний інструмент – онлайн-еквайринг hutko, який надає змогу нашим клієнтам просто та швидко, без тривалої розробки чи складних технічних процедур інтегрувати платіжне рішення у свої бізнес-процеси та отримати безперебійні онлайн-розрахунки. З цим новим сервісом запускатися, масштабуватися та заробляти більше – стає простіше. Читати більше Згорнути

hutko пропонує стабільні рішення в нестабільні часи та може стати надійним платіжним партнером для проєктів будь-якого масштабу: від мікро і малих підприємств до великих компаній. Зокрема, підхопити стартапи на етапі запуску та допомогти їм швидко стартувати, додати прискорення підприємцям, які набирають обертів, а для компаній-гігантів – бути рушієм технологічних змін. hutko має готові інструменти для різних сфер діяльності – кажуть у ПУМБ.

Використовувати цей сервіс можуть інтернет-магазини, бізнеси за підпискою, маркетплейси, служби таксі та доставки, страхові компанії, готелі, ресторани та багато інших.

hutko не просто дає платіжні рішення, а створює умови для масштабування, тому що дозволяє приймати оплати всюди: на сайтах, у соціальних мережах і месенджерах, чатботах і мобільних застосунках – як в Україні, так і з-за кордону.

Ключові переваги сервісу:

Швидка реєстрація – онлайн-підключення послуги без звернення до відділення банку.

– онлайн-підключення послуги без звернення до відділення банку. Легкий старт – налаштування прийому оплат без допомоги розробників.

– налаштування прийому оплат без допомоги розробників. Готові інтеграції з Shopify, Wix, WooCommerce та іншими CMS і конструкторами сайтів.

з Shopify, Wix, WooCommerce та іншими CMS і конструкторами сайтів. Прийом платежів із 200+ країн у 150+ валютах з автоматичною конвертацією у гривню.

із 200+ країн у 150+ валютах з автоматичною конвертацією у гривню. Висока конверсія – до 98% транзакцій проходять із першої спроби.

– до 98% транзакцій проходять із першої спроби. Широкий функціонал – безкоштовний ПРРО , адаптивна сторінка оплати, власний вебконструктор тощо.

– безкоштовний , адаптивна сторінка оплати, власний вебконструктор тощо. Щоденні відшкодування – зарахування коштів за платежами наступного дня після оплати, навіть у вихідні.

– зарахування коштів за платежами наступного дня після оплати, навіть у вихідні. Вигідні умови – комісія за еквайринг 1,5% і нижче залежно від обороту.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків №73 від 23.12.1991 р.

Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.