Стратегія зміцнення позицій КИТ Group: ребрендинг, інновації, експансія

КИТ Group, один із провідних операторів на ринку обміну валют України, продовжує глибинну організаційну трансформацію, розпочату минулого року. Протягом 2023–2024 років компанія оновила бізнес-модель і ДНК корпоративного бренду, розпочала масштабний ребрендинг, впроваджуючи нову корпоративну айдентику. На 2025 рік КИТ Group анонсує появу нових технологічних рішень для клієнтського сервісу та впровадження нових продуктів. Розповідаємо детальніше.

Як свідчать дані, оприлюднені КИТ Group, компанія продовжує нарощувати масштаби як усередині країни, так і за її межами: вона вже має партнерські пункти обміну валют у кількох європейських країнах, зокрема в Нідерландах, Болгарії, Угорщині, Польщі, Чехії та ОАЕ.

«На певному етапі компанія досягла рівня, коли її діяльність вийшла за межі локального масштабу та стала всеукраїнською як за покриттям, так і за кількістю клієнтів. Це дало імпульс до серйозних змін – масштабування внутрішніх процесів і відповідності зростаючим вимогам ринку. Тісно взаємодіючи з клієнтами, ми отримали від них сигнал, що маємо переходити «у вищу лігу», – розказали в компанії про амбіції щодо розвитку бізнесу та його інноваційності.

Дані надано пресслужбою КИТ Group

У межах програми організаційної трансформації компанія КИТ Group модернізує внутрішні бізнес-процеси, оновлює корпоративну культуру й активно інвестує в нове програмне забезпечення. Для відповідності масштабу та статусу лідера ринку КИТ Group здійснює ребрендинг з унікальною корпоративною айдентикою. Вона реалізована у створенні нових відділень і поступово поширюється на всю мережу та сервіси.

Дані надано пресслужбою КИТ Group

Крім того, компанія активно впроваджує нові технологічні рішення, включаючи можливість фіксації курсу валют через онлайн-бронювання на офіційному сайті мережі, та готує запуск мобільного застосунку за моделлю фінансово-інвестиційного маркетплейсу.

«КИТ Group розробляє власний сервісний мобільний застосунок, який поєднає фінансові сервіси, забезпечить ще більш ефективну взаємодію з клієнтами та дасть змогу легко і швидко здійснювати фінансові операції. У перспективі перелік послуг поповниться інвестиційними сервісами. Ця стратегія поєднання надійності й інновацій забезпечила компанії лідерські позиції на ринку небанківських фінансових послуг України. Впевнені, що завдяки цим крокам ми будемо залишатися лідером і навіть драйвером розвитку ринку», – переконані у КИТ Group.

Також КИТ Group розкриває дані про свої проєкти підтримки для українського війська та гуманітарні ініціативи, масштаб яких сягає 19 млн грн. Ця сума охоплює 12 млн грн фінансової підтримки для ЗСУ та 7 млн грн на фінансування реалізації КСВ-проєктів у сфері гуманітарної підтримки.

Дані надано пресслужбою КИТ Group