Укрексімбанк підписав з ЄІБ фінансову угоду на €100 млн

Державний Укрексімбанк підписав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в рамках реалізації проєкту «Централізоване теплопостачання України – Укрексімбанк» на загальну суму €100 млн

Метою підписання фінансової угоди є фінансування інвестиційних потреб українських муніципалітетів та комунальних підприємств у галузі централізованого теплопостачання та опалення, а також заходів, що спрямовані на енергоефективність та підвищення енергонезалежності країни.

Основні завдання реалізації проєкту «Централізоване теплопостачання України – Укрексімбанк»:

зменшення використання енергії та енергоресурсів;

забезпечення безперебійного теплопостачання та електропостачання;

підвищення автономності та енергонезалежності об’єктів фінансування;

зменшення викидів вуглецю;

впровадження використання альтернативних джерел енергії;

підвищення стійкості теплової та енергетичної мережі України.

Роль Укрексімбанку

Укрексімбанк сприяє розвитку українських громад, підтримуючи муніципалітети та комунальні підприємства по всій Україні в реалізації проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності та сталого використання ресурсів.

Банк пропонує низку фінансових продуктів, спеціально адаптованих до потреб місцевих громад: від кредитування інвестиційних проєктів до структурованих фінансових рішень із залученням провідних міжнародних фінансових організацій. Завдяки цим інструментам органи місцевого самоврядування отримують можливість модернізувати інфраструктуру, зменшити споживання енергоресурсів і оптимізувати витрати.

Серед пріоритетних напрямів підтримки – оновлення систем теплопостачання, модернізація котлів, насосів, реконструкція або розширення існуючих тепломереж, реконструкція будівель, виробництво тепла з відновлюваних джерел енергії, доповнених акумуляторами та іншими технологіями зберігання, які мають вирішальне значення для підвищення стійкості енергопостачання в Україні, а також підвищення енергоефективності будівель соціальної інфраструктури.

«Партнерство Укрексімбанку з Європейським інвестиційним банком, зокрема в межах проєкту Ukraine District Heating, є відповіддю на потребу підвищення енергоефективності громад через енергетичну децентралізацію та системну інтеграцію відновлювальних джерел енергії. Ми вдячні ЄІБ за непохитну підтримку України, а також багаторічну довіру до досвіду й експертизи Укрексімбанку у реалізації масштабних соціально значущих проєктів», – зазначив голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко.

ЄІБ в Україні

Група ЄІБ надає Україні підтримку для забезпечення її стійкості, розвитку економіки та відновлення з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, надавши вже понад €2,2 млрд фінансування з 2022 року. Банк продовжує зосереджувати свою діяльність на забезпеченні енергопостачання України, відновленні пошкодженої інфраструктури та підтримці основних державних послуг по всій країні. Відповідно до гарантійної угоди, підписаної з Європейською комісією, ЄІБ планує інвестувати щонайменше ще €2 млрд у нагальні проєкти з відновлення та реконструкції в Україні. Це фінансування є частиною пакета підтримки Європейського Союзу Ukraine Facility загальним обсягом €50 млрд на 2024–2027 роки та повністю узгоджується з пріоритетами уряду України.