United by Mining: як Україна формує нову ресурсну геополітику

Україна має значний ресурсний потенціал, який роками залишався недооціненим. У нових геополітичних реаліях він набуває значення стратегічного активу для національної економіки, глобальних ланцюгів постачання та європейської безпеки. Угоди у сфері критичних мінералів, підписані Україною зі США та ЄС, відкривають нову сторінку в розвитку галузі. Після десятиліть занепаду країна отримує шанс інтегруватися в глобальні технологічні ланцюги на рівних умовах.

Уперше за роки незалежності 24 вересня в Києві відбудеться міжнародний форум United by Mining, покликаний задати нові координати для української ресурсної політики. Подія ініційована Національною асоціацією добувної промисловості України за підтримки Комерційного департаменту Посольства США. На один день Київ стане центром стратегічного діалогу між урядами, інвесторами, міжнародними організаціями та провідними гравцями ринку критичних мінералів. Розповідаємо деталі.

Форум проходить на тлі переосмислення глобального підходу до доступу та контролю над ресурсами. Україна володіє значними запасами літію, титану, графіту, марганцю, рідкісноземельних металів та інших критичних матеріалів, і її дедалі частіше розглядають не як сировинний придаток, а як повноцінного учасника стратегічних ланцюгів постачання. Відповідні меморандуми зі США та ЄС лише підкреслюють необхідність переосмислення ролі України на глобальній мапі.

Ксенія Оринчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості В Україні є 117 видів корисних копалин, але системно розробляють менше 20. Сучасна геологія, інвестиції, об’єднання гравців і зрозумілі правила гри дають змогу перезапустити галузь не як сировинну, а як інноваційну. У цьому сенсі угоди зі США та ЄС варто розглядати не лише в політичній площині, а й з точки зору безпеки та відбудови. Читати більше Згорнути

Організатори United by Mining мають на меті запустити процес системних змін. Ідеться про формування прозорих правил гри, розвиток інституційної довіри між державою та бізнесом і перехід від сировинної моделі до стратегічного партнерства.

Реєструйтеся на подію за посиланням Читати більше Згорнути

Це також спроба створити сучасну модель міжнародної взаємодії, яка базуватиметься на довірі, сталому розвитку й спільній відповідальності. Форум покликаний ініціювати дискусію про модернізацію добувної галузі, представити інвестиційні можливості, обговорити вдосконалення регуляторного середовища та сприяти створенню довгострокових альянсів у сфері добування, переробки, логістики й оборонної інфраструктури.

«Цей форум має стати системним, щоб кожна обіцянка, яку політики дають бізнесу, була реалізована. Асоціація бере на себе роль медіатора, який переводить діалог у закони, підзаконні акти, робочі механізми. Щоб індустрія капіталізувалася, а інвестори розуміли: тут є правила, є відповідальні партнери й є кому їх захищати. Назва форуму United by Mining підкреслює, що тільки об’єднавшись ми можемо сформувати «білі» правила, отримувати пільги, просувати позицію галузі як драйвера економіки. Такий майданчик дає змогу не лише обговорювати, а й діяти», – додає Ксенія Оринчак.

Програма форуму поєднує стратегічні теми та прикладні механізми – від запуску Фонду відбудови до цифрової презентації ресурсної бази України. Йдеться про створення умов для залучення інвестицій у критичну сировину, інфраструктуру, енергетику та металургію. Зокрема, буде обговорено:

стратегічний потенціал України, участь у глобальних ланцюгах постачання та запуск Фонду відбудови; євроінтеграційний вектор, зокрема роль сталого видобутку в зеленому переході; міжнародні партнерства та ефективні моделі співпраці з інвесторами й інституціями; розвиток внутрішнього промислового потенціалу для зміцнення економіки та обороноздатності.

Особливий акцент організатори роблять на прозорості регуляторного середовища та якісній комунікації між бізнесом і державою. Ксенія Оринчак наголошує: важливим фокусом стане обговорення Україно-американського фонду відбудови в контексті Mineral Deal.

Ксенія Оринчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості Багато учасників добувної галузі не мають прямого доступу до представників Офісу президента, Кабміну, DFC. На форумі вони зможуть почути з перших вуст, як працюватиме фонд, які механізми передбачено, як міністерства планують взаємодіяти. Це буде не просто презентація заради картинки. Це буде жива платформа з форматами відкритої дискусії й запитань із залу. Ми покажемо ресурси диджиталізовано: за регіонами, з аналітикою, плюсами й мінусами. Щоб інвестор розумів, у що саме він заходить, і міг ухвалювати рішення на основі об’єктивних даних. Читати більше Згорнути

На форумі очікується участь представників ключових державних органів, глобальних інвесторів і компаній, що формують ландшафт критичної сировини, енергетики, металургії та інфраструктури.

Свою участь вже підтвердили понад 20 спікерів, серед яких:

Олег Бондаренко , голова парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування;

, голова парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування; Єгор Перелигін — Профільний заступник міністра;

— Профільний заступник міністра; Ентоні Поллак , радник з інвестицій Корпорації фінансування розвитку США (DFC);

, радник з інвестицій Корпорації фінансування розвитку США (DFC); Сергій Пилипенко , генеральний директор ПБГ «Ковальська»;

, генеральний директор ПБГ «Ковальська»; Сергій Войцеховський , член ради директорів BGV Group Management;

, член ради директорів BGV Group Management; Олександр Водовіз , голова офісу CEO Групи Метінвест;

, голова офісу CEO Групи Метінвест; Емре Караахметоглу — Генеральний координатор ONUR GROUP в Україні;

— Генеральний координатор ONUR GROUP в Україні; Рішад Алієв — Заступник генерального директора NEQSOL Holding;

— Заступник генерального директора NEQSOL Holding; Мауро Лонгобардо – Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

– Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг»; Павло Комарицький — Генеральний директор Black Iron в Україні.

Очікується також участь профільних високопосадовців.

Реєструйтеся на подію за посиланням Читати більше Згорнути

Подія орієнтована на широку аудиторію: інвесторів, девелоперів, експортерів, представників держсектору та міжнародних структур. Формат передбачає живе спілкування, відкриті дискусії, можливість поставити запитання напряму. Також заплановано B2B-зустрічі, індивідуальні консультації, екскурсії на об’єкти та неформальний нетворкінг.

«Ми запросили разом з американським посольством близько 100 компаній – це бізнес у сферах нафти, газу, критичної сировини, будівництва, металургії. Багато з тих, кого складно побачити в кабінетах чи на закритих заходах, будуть присутні на форумі у відкритому професійному середовищі. Наша мета – пряма комунікація бізнесу з державою, іноземних партнерів з українськими компаніями», – підкреслює Ксенія Оринчак.

Стратегічний партнер форуму – BGV Group Management. Серед офіційних партнерів – NEQSOL Holding та Black Iron.

United by Mining – це можливість сформувати власний порядок денний у новій ресурсній архітектурі світу. Подія може стати точкою входу для довгострокового капіталу в критично важливі сектори економіки та простором для відкритого діалогу між усіма учасниками.